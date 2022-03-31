يتعرض السكان الأصليون في تشوكو للتهديد بمغادرة أراضيهم

وقد حاصر النزاع المسلح إدارة الحدود في كولومبيا، ومعظمها جماعات مثل عشيرة الخليج، وسعت إلى الاستقرار في هذه المنطقة والتوسع في الاستفادة من جغرافيتها الغابية وانخفاض تواجد الجيش والدولة.

فعلى سبيل المثال، أفادت الفرقة السابعة بالجيش قبل ساعات قليلة أنها «استعادت» سيطرتها في نوفيتا، وهي بلدية ظلت محصورة لمدة أسبوعين بسبب تهديدات باغتيالات وحقول ألغام من قبل جيش التحرير الوطني، جيش التحرير الوطني، جيش التحرير الوطني. وذكر مكتب أمين المظالم أن هناك حوالي 000 4 شخص، 25 جماعة إثنية، 6 منهم من السكان الأصليين.

ومن حين لآخر، تكون الشعوب الأصلية في الإدارة هي الأكثر تضررا من هذه النزاعات المسلحة. حتى الأطفال في هذه المجتمعات يفضلون الانتحار، قبل تجنيدهم من قبل الجماعات المسلحة الموجودة في تشوكو.

ووفقا للإسبيكتادور، توجد تقارير في كارمن ديل دارين وباجو أتراتو عن زعماء الشعوب الأصلية في كارمن ديل دارين وأتراتو السفلى يدعون أنهم لا يستطيعون التنقل بحرية عبر أراضيهم، لأنهم يشيرون إلى أن عشيرة الخليج تتوسع وتستقر في أحواض الأنهار، ل ذلك يجب أن يطلبوا «تصاريح خاصة» لل دخول أو المغادرة هناك. «إذا ذهبنا إلى البلدية، لا يمكننا تحقيق قيمة غذائية أعلى من 20،000 بيزو. إنهم يطالبون دائمًا بفاتورة».

وعلى النقيض من ذلك، قال رئيس بلدية كارمن ديل دارين للصحيفة إنه لم يتلق أي شكاوى بشأن هذه المسألة، على الرغم من أنه يعترف بوجود صعوبات في النظام العام. بالأمس، انتهت زيارة المجلس الأعلى الرئاسي في كويبدو، حيث ناقشوا الحلول أو البدائل حول قضايا مثل النزوح والتجنيد والانتحار التي تحدث في تشوكو.

و اللجنة المشتركة بين القطاعات لمنع تجنيد الأطفال و المراهقين و استخدامهم و استخدامهم و العنف الجنسي ضد الأطفال و المراهقين من جانب الجماعات المسلحة المنظمة و الجماعات الإجرامية المنظمة. وشاركت هذه اللجنة، بالاشتراك مع مكتب أمين المظالم وكارلوس ألبرتو باينا، نائب وزير الداخلية لشؤون المشاركة والمساواة في الحقوق، في زيارة الوزارة، حيث صدرت 6 إنذارات مبكرة تحذيرا من خطر التجنيد في تشوكو. بوجيا، كوندوتو، إل ليتورال دي سان خوان، ميديو أتراتو، نوفيتا هي البلديات التي يوجد فيها أكبر خطر.

ولكن الجهود ليست كافية، مانويل أليريو كاسيريس غونزاليس، وهو مزارع كان في طريقه للقيام بعمله اليومي، أمس، داس على لغم في موتشادو، في بلدية باجو باودو، تشوكو، على ضفاف نهر دوكامبادو. بعد الحادث، كان لا بد من نقله إلى مركز للرعاية الصحية لأن ساقه كانت مشوهة. هناك قلق في البلدية لأن المنجم كان على بعد حوالي 20 مترا من مدرسة القلب المقدس يسوع.

قال هيرمينيغيلدو غونزاليس، عمدة باجو باودو، إنهم يخشون نزوح هائل إلى المنطقة الحضرية، حيث أن ما مجموعه حوالي 6000 شخص محصورة بسبب هذه الأحداث، التي وقعت منذ عام 2021. هذه هي الحالة الثالثة التي يتم عرضها هذا العام في البلدية، لذلك يطلبون المساعدة من مكتب أمين المظالم والحكومة الوطنية.

ولكن، على الرغم من الصراع وأن العديد من السكان فضلوا الفرار من الأراضي، حتى بدون الحصول على الصحة أو حتى مركز صحي قريب، يفضل البعض الموت هناك، بدلاً من مغادرة أراضيهم.

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