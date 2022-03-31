في تشيلي لا يغفرون لرينالدو رويدا أي شيء أيضًا: «إنه رجل نبيل، لكنه يفتقر إلى الفئة»

En la imagen, el director técnico de Chile, el colombiano Reinaldo Rueda. EFE/José Valle/Archivo

لم يلاحظ رينالدو رويدا فقط لعدم قدرته على قيادة المنتخب الكولومبي نحو بطولة العالم الثالثة على التوالي, ولكن أيضًا بحلول الوقت الذي كان فيه مسؤولاً عن المنتخب التشيلي, آخر من أولئك الذين نفدت تذكرة لمسابقة كرة القدم الأولى.

على الرغم من أن الأستراليين لم يتم توجيههم إلا من خلال أربع مباريات تصفيات، مع هزيمتين، تعادل واحد وفوز واحد، المركز الرابع في كأس أمريكا 2019، وهي البطولة التي وصل إليها موضع تساؤل من خلال إعداده الصغير، وصعد رحيله إلى الجانب لقيادة الالوان الثلاثة، قاده إلى استجوابه من قبل الصحافة التشيلية.

واحدة من وسائل الإعلام التي خصصت المنشورات للقائد الكولومبي كانت La Tercera، التي، بالإضافة إلى إدانته لمغادرته تشيلي للوصول إلى كولومبيا، ولكن دون التخلي عن التوصل المفترض إلى اتفاق اقتصادي، والذي انطوى على ضربة مالية لـ ANFP، أجرى مقابلة مع بعض لا روخا السابقة لاعبي كرة القدم لإعطاء رأيك.

شكك ليون أستينجو، المدافع المركزي عن المنتخب الوطني التشيلي في الثمانينيات، في المشاكل الداخلية مع الفريق، بالإضافة إلى بداياتهم الخاطئة خلال المؤتمرات الصحفية.

وانضم إلى الانتقادات الموجهة إلى لا تيرسيرا كابتن لاروخا في تشيلي عام 1962، سيرجيو نافارو، الذي لا يرى رويدا ومارتين لاسارتي - الذي حل محله بمدرب القهوة على مقاعد البدلاء - كمدربين هرمي. وذكر ذلك بصراحة:

«لاسارتي ورودا؟ إنهم ليسوا من الدرجة الأولى. إنهم أناس طيبون، أيها السادة، يفعلون نفس الشيء الذي يفعله المدربون التشيليون. لكنهم يرسلون كل شرور. مع البرازيل كنا نخسر 2-0، تم إجراء تغييرات وتم إجراء اثنين آخرين. تحتاج تشيلي إلى مدرب تشيلي، أعرفه التشيليين، الذي يطالب بقليل من التواضع والتضحية من اللاعبين».

فاليكاوكانو، الذي أتيحت له بالفعل الفرصة لقيادة كولومبيا في طريقه إلى كأس العالم 2006 ألمانيا، الذي كان في تصفيات له على بعد نقطة واحدة من التصفيات، تماما مثل هذه المرة، لم يفعل بأفضل طريقة رائدة منذ فبراير 2021. على الأقل هذا ما تظهره الأرقام.

هذه المرة، قاد Tricolor، سجل 5 خسائر و 7 تعادلات و 10 انتصارات. من بين 22 مباراة، كانت 14 مباراة بالضربة القاضية، و 7 في كأس أمريكا البرازيل 2021 وودية (ضد هندوراس). كان أدائه، بنسبة 46.9٪، أقل من أداء كارلوس كيروز، الذي قاد 18 مباراة وكان نسبة 59.26.

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