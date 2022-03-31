اللجنة تدعو بيرو إلى «الامتناع» عن تحرير ألبرتو فوجيموري: ردود الفعل لصالح وضد

طلبت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان (IACHR) من دولة بيرو الامتناع عن الإفراج عن الرئيس السابق ألبرتو فوجيموري، من أجل ضمان الحق في العدالة للضحايا حالتين من انتهاكات حقوق الإنسان، وفقا لما ذكره مركز العدل والقانون الدولي (سيجيل) يوم الأربعاء. وأفاد مصدر من محكمة البلدان الأمريكية، التي يوجد مقرها في كوستاريكا، أن المحكمة لن تتناول المسألة علناً في هذا الوقت. ولدت الأخبار سلسلة من ردود الفعل على الشبكات الاجتماعية.

ووفقا لسيجيل، الذي يعمل كممثل للضحايا في القضايا التي تنظر فيها لجنة حقوق الإنسان، اعتمدت المحكمة بكامل هيئتها قرارا يوم الأربعاء بأن تطلب من دولة بيرو الامتناع عن الإفراج عن فوجيموري كإجراء لضمان وصول ضحايا قضيتي لا كانتوتا وباريوس ألتوس إلى العدالة. ووفقا لتلك المنظمة، ستخطر محكمة البلدان الأمريكية الأطراف قريبا بقرارها الكامل.

لا تزال بيرو تتوقع إطلاق سراح فوجيموري (1990-2000)، البالغ من العمر 83 عامًا، بينما يحاول دفاعه تسريع العملية القضائية التي ستسمح له بمغادرة السجن بفضل حكم صادر عن المحكمة الدستورية أعاد العفو الإنساني الذي كان قد مُنح للرئيس السابق في عام 2017.

وحكم على فوجيموري من قبل القاضي البيروفي في عام 2009 بالسجن لمدة 25 عاما بتهمة التوسط في التأليف (مع الهيمنة على الحقيقة) للمذابح التي وقعت في لا كانتوتا وباريوس ألتوس، والتي قتل فيها 25 شخصا، واختطاف صحفي ورجل أعمال في عام 1992.

أعلنت حكومة الرئيس بيدرو كاستيلو أنها ستناشد محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان محاولة إلغاء العفو، حيث طلبت تلك المحكمة من دولة بيرو معاقبة الجرائم التي حكم على الرئيس السابق بسببها قبل 13 عاما.

وبعد الإعلان عن قرار المحكمة الدستورية العليا في بيرو، أمر القاضي بمنع فوجيموري من مغادرة البلاد لمدة 18 شهرا لحضور استدعاء للقضية التي لا تزال تلاحقه في باتيفيلكا، وهي مذبحة راح ضحيتها ستة أشخاص ارتكبت في عام 1992.

ردود الفعل

وأثار إعلان محكمة البلدان الأمريكية ردود فعل مختلفة. تعليقات مثل «يجب أن تأتي IACHR لوقف همجيات بلوم وساردون وفيريرو»، من بين أمور أخرى.

كما انضم السياسيون إلى التغريدات بتقييمهم لعقبة فوجيموري للإفراج عنها من السجن. وعلق رئيس الوزراء السابق هيكتور فالير قائلاً: «إن رسالة اللجنة الدولية لحقوق الإنسان هي تدخل في القانون الجنائي الوطني. وبصفتنا دولة، فإننا نحترم القانون الدولي، ولكن لا نهجم أبداً على الدستور».

من جانبه، قال دانيال أورريستي: «سوف يكرهني فوجيموريستس والشامات لقولي هذا، ولكن يجب أن أقول ذلك: 'الفاسدين والمجرمين لن يخرجوا من السجن! تطلب IACHR من بيرو تعليق إطلاق سراحها.

وفي الوقت نفسه، قال المحامي رونالد غامارا إن الدولة البيروفية يجب أن تمتنع عن إعدام الحرية ألبرتو فوجيموري. وبالمثل، كتبت عضوة الكونغرس سيغريد بازان (معًا من أجل بيرو): «عين. وتطلب اللجنة من الدولة البيروفية الامتناع عن إطلاق سراح ألبرتو فوجيموري».

تم القبض على إطلاق سراح ألبرتو فوجيموري من قبل IACHR.

تم القبض على إطلاق سراح ألبرتو فوجيموري من قبل IACHR.

تم القبض على إطلاق سراح ألبرتو فوجيموري من قبل IACHR.

تم القبض على إطلاق سراح ألبرتو فوجيموري من قبل IACHR.

تم القبض على إطلاق سراح ألبرتو فوجيموري من قبل IACHR.

تم القبض على إطلاق سراح ألبرتو فوجيموري من قبل IACHR.

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