اعتذر غوستافو أدولفو إنفانتي إلى ماوريسيو مارتينيز بعد اتهامه بحرمان ضحايا العنف الجنسي

خلال بث 31 مارس على Sale El Sol، قدم الصحفي الترفيهي غوستافو أدولفو إنفانتي اعتذارًا في بداية الصباح عن التاريخ المكسيكي، ماوريسيو مارتينيز، الذي استبعده في بث أخير مع ضحايا العنف الجنسي.

تم اشتقاق هذا بعد بث سابق لبرنامجه، علق المضيف على الهواء عدم رضاه عن حقيقة أن الممثل ماوريسيو مارتينيز لم يرغب في إجراء مقابلة له للحديث عن الاعتداء الجنسي الذي تعرض له منذ سنوات من قبل مديره السابق، أنطونيو بيرومين.

«لقد قدمت تعبيرًا بأنني أشعر بالحزن والخجل اليوم، لأنني قلت إن (موريسيو) لم يقم بإجراء مقابلات ولا أريد أن أكررها، لأنني لا أريد أن أعيد إيذاء ضحية مثل السيد موريسيو مارتينيز. أعلم أنني كنت غير حساس في التعبير عن نفسي بهذه الطريقة عن شخص اضطر للعودة من الاتحاد الأمريكي لتقديم شكوى ضد شخص على الحبر والورق قبل 20 عامًا»، جادل سائق Sale el Sol.

قدم غوستافو أدولفو إنفانتي اعتذارًا للمؤرخ المكسيكي، ماوريسيو مارتينيز الصورة: سيل إل سول

«أفهم أن كل منا لديه وقتنا، اللحظة، لكسر الصمت. وبالطبع، Grupo Imagen، Imagen، التلفزيون، الصباح يخرج الشمس، جميع زملائي، الذين لم يقولوا كلمة واحدة، كنت أنا، وأنا أتحمل مسؤولية ما قلته، أقدم اعتذارًا للسيد ماوريسيو مارتينيز ولجميع الضحايا إذا شعروا بالإهانة أو الإساءة»، كما أنه أكد الصحفي الترفيهي.

أخيرًا، شدد على أنه لن يستخدم لغة تنتهك ضحايا العنف الجنسي: «موريسيو أقدم لكم اعتذارًا ولجميع الفتيات المعتدى عليهن اللواتي، للأسف، موجودات في هذا البلد، أعدك بعدم الإشارة إلي هكذا مرة أخرى وسأعانق موريسيو»، خلص إلى ذلك.

هذا الاعتذار العلني هو جزء من بروتوكول حضره زميله المغني المكسيكي, مع منظمة Nosotras para ellas وحيث طلبوا اعتذارًا علنيًا من Infante, بالإضافة إلى مطالبة الصحفي بتلقي معلومات حول العنف الجنسي, وكذلك تشجيع الشركة للحصول على دليل للتعامل مع هذا النوع من السلوك، فضلا عن ضمانات عدم التكرار.

نشرت المنظمة الرسالة التي تطالب المتصل بتقديم اعتذار علني إلى ماوريسيو مارتينيز (الصورة: لقطة شاشة)

بالنسبة لهم، أدانت تصريحات التواصل في وثيقة نشرت للصحافة.

«من غير المتصور أن يقوم مضيف في التلفزيون الوطني باستقالة الضحية وإذلالها مرة أخرى من خلال وصفه بأنه «المغتصب» لحقيقة بسيطة أنه لا يريد أن يعطيه مقابلة واستجواب ودون أي معرفة بكيفية التعامل مع هذه القضايا علنًا في مجال حقوق الإنسان»، يقرأ الوثيقة المنشورة بين وسائل الإعلام.

«يجب تحمل المسؤولية التي يتحملها خطاب السائق ليس فقط على شخصية عامة تركز على حالة معينة، ولكن على آلاف الأشخاص الذين لا يريدون فتح قضاياهم الشخصية لأشخاص مثل السيد إنفانتي وذلك لتنسيقات الاتصال مثل تلك التي لم تكن Grupo Imagen حذرة, قالت المجموعة التي أوصت بتدريب موظفي Grupo Imagen على التعامل مع حالات العنف الجنسي.

وقال المشاهير روتين عمله واعترف بأنه كان مخطئا (الصورة: تويتر)

تم تعميم الرسالة بشكل فيروسي بعد أن انزعج زميل التواصل الإذاعي في 29 مارس، بعد أن استهان الممثل المكسيكي ببرامج العرض للذهاب إلى أنواع أخرى من المنافذ الإخبارية لعرض قضيته.

«الشخص الذي يجب أن يتعلم هو ماوريسيو مارتينيز. إنه يرانا جميعاً هكذا في الأعلى لأنه تعرض للاغتصاب لأنه تعرض للاغتصاب، وقال انه لا يعطي مقابلة لعرض البرامج. إنها فقط تذهب مع (أديلا ميشا) لدرجة أن لا أحد يراها محاموها حمقى إنها ليست ترقية، ولكن غدًا عندما أذهب مع Adela وأذهب مع الأخبار، لا أريد أن أعرف أي شيء كمميز «، كانت كلمات غوستافو أدولفو في الأسبوع الأخير من شهر مارس.

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