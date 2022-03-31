غرامي 2022: توني سوكار، ترشيحه وجميع تفاصيل وجوده في حفل توزيع جوائز الموسيقى

نحن على بعد أيام قليلة من تجربة واحدة من أكثر اللحظات إثارة في صناعة الموسيقى، 2022 Grammys. تمامًا كما تمنح جوائز الأوسكار الأفضل في السينما، فإن الحفل الذي سيقام في 3 أبريل مسؤول عن تكريم أفضل دعاة الموسيقى. ومع ذلك، فإن الفرق الكبير بين كلا المهرجانات هو أنه في الأخير لدينا ممثل بيرو،وهو أمر يجعل صدرنا ينتفخ مع العاطفة أكثر. هذا هو عازف الإيقاع توني سوكار، الذي سيتنافس في فئة أفضل ألبوم استوائي لاتيني.

نخبرك هنا بكل تفاصيل المكان، ومتى، في أي وقت، على أي قناة لمشاهدة الحفل الكبير والعديد من الجوائز التي طال انتظارها والتي تعود شخصيًا.

ما الألبوم الذي تتنافس معه TONNY SUCCAR؟

سيتنافس توني سوكار مع ألبومه «Live in Peru»، وهو حفل موسيقي تم تسجيله مباشرة في المسرح الوطني في فبراير 2020 والذي يضم إصدارات مختلفة من «بيلي جان» و «A puro dolor» و «أبتاون فونك» وغيرها الكثير. كان يجب أن يمر هذا الإنتاج بعدة تغييرات ليتم قبولها من قبل أعضاء الأكاديمية الوطنية لفنون وعلوم التسجيل في الولايات المتحدة.

Tony Succar

مع من سيتنافس توني سوكار؟

سيواجه الفنان شخصيات موسيقى مهيبة:

- جيلبرتو سانتا روزا (الزملاء)

“Colegas” de Gilberto Santa Rosa.

- Aymée Nuviola (بدون السالسا لا توجد جنة)

“Sin salsa no hay paraíso” de Aymée Nuviola.

- مجموعة كبيرة من بورتوريكو (الحجر الصحي)

“En cuarentena” de El gran combo de Puerto Rico.

- روبين بليدز وروبيرتو ديلجادو والأوركسترا (Salswing).

“Salswing” de Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta. Hand-out | Loud And Live

موعد لرؤية توني سوكار في جرامي 2022

ستعقد النسخة 64 من جرامي 2022 التي سيكون توني سوكار كممثل لبيرو يوم الأحد 3 أبريل. سيكون الحفل في إم جي إم جراند غاردن أرينا في لاس فيغاس

أين ترى توني سوكار يعيش في جرامي 2022؟

سيتم بث الحدث مباشرة على TNT.

ما هو الوقت لرؤية توني سوكار في جرامي 2022؟

ستبدأ السجادة الحمراء لـ 2022 Grammys في الساعة 6:30 مساءً وسيبدأ الحفل في الساعة 8:00 مساءً (بتوقيت بيرو).

الجداول الزمنية حول العالم:

بيرو: 8:00 مساءً

الإكوادور: 8:00 مساءً

كولومبيا: 8:00 مساءً

المكسيك: 8:00 مساءً

تشيلي: 9:00 مساءً

بوليفيا: 9:00 مساءً

فنزويلا: 6:00 مساءً

الأرجنتين: 9:00 مساءً

البرازيل: 9:00 مساءً

الولايات المتحدة (فلوريدا): 9:00 مساءً

إسبانيا: 4:00 صباحًا (الاثنين 4 أبريل)

ماذا سيغني الفنانون في جرامي 2022؟

لا يقتصر الاحتفال على تسمية الفائزين من فئاته المختلفة فحسب، بل ينشط الاحتفال بمشاركة فنانين في الوقت الحالي، في عرض استثنائي حيث يسعدون بفنهم.

أعلنت الأكاديمية حتى الآن عن العديد من النجوم، مثل J Balvin، جون ليجند، ماريا بيسيرا، كاري أندروود وسيلك سونيك. كما تم تأكيد عرض فرقة k-pop BTS، الإخوة أوزبورن، بيلي إيليش، فو فايترز، براندي كارليل، ليل ناس X، جاك هارلو، أوليفيا رودريغو، كريس ستابلتون، HE.R.، جون باتيست، ناس، بن بلات، سينثيا إريفو، ليزلي أودوم جونيور وراشيل زيغلر.

من هو توني سوكار؟

ولد أنطونيو غييرمو سوكار تايراكو في 18 مايو 1986 في ليما وأصبح عازف الإيقاع والملحن والمنظم ومنتج التسجيلات. في عمر 35 عامًا فقط، غامر في الموسيقى حتى حقق اثنين من جوائز جرامي اللاتينية في عام 2019.

عندما كان في الثانية من عمره، هاجر إلى ميامي، الولايات المتحدة، مع عائلته. في سن الثالثة، بدأ اللعب في The Peruvian Cajon بفضل حقيقة أنه جاء من عائلة من الموسيقيين. عندما بلغ الثالثة عشرة من عمره، بدأ العزف على الطبول في فرقة والديه.

رافق الموسيقار البيروفي، الذي يحمل الجنسية الأمريكية والأصل الياباني، والديه في عروض مختلفة مثل حفلات الزفاف والمناسبات الخاصة. هذا جعله يقع أكثر فأكثر في حب الموسيقى.

في عام 2020، أصدرت نسختها من كتاب بيدرو سواريز فيرتز «عندما تفكر مرة أخرى»، بالتعاون مع دانييلا داركورت، إزيو أوليفا، كريستيان يابين، بارتولا، من بين آخرين، بهدف تعزيز السياحة في بيرو.

في يناير 2021، تم الإعلان عنه كهيئة محلفين في Yo Soy وفي أغسطس، استمر في لاتينا بمشاركته كمدرب في La Voz Senior.

دراساتك

فكر توني سوكار في أن يصبح لاعب كرة قدم محترف عندما كان مراهقًا. كان في عدة فرق حتى فاز ببطولة مدرسته الحكومية. على الرغم من أنه سعى للحصول على منحة دراسية لتكريس نفسه للرياضة، إلا أنه لم يحصل على رد.

بعد ذلك، ذهب إلى والده للحصول على المشورة وقال له أن يحاول دخول مدرسة الموسيقى FIU. بدأ تعليمه الموسيقي بالطبول والبيانو ثم جاء إلى قرع.

في عام 2008، حصلت على درجة البكالوريوس في أداء الجاز من جامعة فلوريدا الدولية واستمرت في الدراسة للحصول على درجة الماجستير حتى عام 2010.

كاريرا ميوزيكال

منذ أن كان طالبًا جامعيًا، كان توني سوكار بالفعل مهنة موسيقية نشطة. أثناء وجوده في الكلية، تولى منصب المخرج في فرقة العائلة التي أعاد تسميتها بـ Mixtura.

في عام 2010، أصدرت ألبومها الأول الذي تم تسجيله في حفل تخرجها. حفل موسيقي مباشر مع Mixtura في مركز Werteim للفنون المسرحية في ميامي.

وقد أخذه مسار توني إلى عالم السالسا، الجاز/البوب، والموسيقى المستوحاة من الأفرو لاتينية. بالإضافة إلى ذلك، تمكن من العمل مع العديد من الفنانين مثل تيتو نيفيس، مارك أنتوني، لا إنديا، أوبي بيرموديز، من بين آخرين.

في عام 2015، أنشأ المشروع التعاوني Unity: The Latin Tribute لمايكل جاكسون. تم إصداره في مسرح أولمبيا في ميامي برعاية يونيفرسال ميوزيك كلاسيك. قدمت الوحدة أكثر من 100 موسيقي لتكريم ملك البوب.

في عام 2019، فاز باثنين من جوائز جرامي اللاتينية كمنتج للعام وأفضل ألبوم سالسا عن ألبوم «Más de mi»، مما يجعل التاريخ كأصغر فائز فاز بكلتا الفئتين.

توني سوكار يفوز بجائزة غرامي اللاتينية. (فيديو: يوتيوب)

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