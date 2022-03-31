Google وخطتها الجديدة لمنع الأخبار المزيفة في العالم

سمحت الإنترنت للأشخاص بالاتصال والعثور على معلومات حول أي شيء في أي وقت، ومع ذلك، هناك العديد من إمكانيات البحث التي يمكن تسلل البيانات الخاطئة (أخبار مزيفة). هذا هو الوقت الذي يأتي فيه التزام Google بـ Fact Cheking.

المعروف باسم التحقق من البيانات للمتحدثين باللغة الإسبانية, Fact Cheking هي ممارسة تتكون من العثور على أخبار أو بيانات كاذبة يمكن أن تضلل الأشخاص عن طريق انتحال شخصية معلومات حقيقية.

ومن الأمثلة الرائعة في جميع أنحاء العالم على سبب الحاجة إلى التحقق من البيانات جائحة COVID-19، الذي، على الرغم من تضاؤل آثاره، لا يزال نشطًا في جميع البلدان.

في أخطر مراحلها، تم توزيع الكثير من المعلومات حول هذا الموضوع والتي دفعت سكان العالم إلى التراجع في منازلهم، ومع ذلك، كان الكثير خاطئًا.

تساعد Google في التحقق من البيانات (الصورة: رويترز/فرانسوا لينور/صورة ملف)

في بعض الحالات، استغل الناس لحظة الرعب مع نظريات المؤامرة من 5G أو النظام العالمي، وجعل المونتاج ونشر معلومات مضللة حول العلاج والآثار والوفيات من COVID-19. لأنه كان هناك الكثير من الأخبار المزيفة، كان على شخص ما أن ينكرها.

في حين أن التحقق من البيانات موجود منذ عدة سنوات حتى الآن، فقد أظهر الوباء أكثر من أي وقت مضى أن هناك حاجة إلى معلومات صادقة. في هذا الصدد، تلتزم Google بضمان حصول الأشخاص على خيارات معلومات أكثر تم التحقق منها.

من خلال المنتجات والمبادرات، بما في ذلك إنشاء شبكة من لعبة الداما مع أكثر من 500 متخصص، تسعى شركة التكنولوجيا إلى مكافحة التضليل.

«يعد التحقق من البيانات نشاطًا رئيسيًا للمساهمة في تحقيق هذا الهدف، ولهذا السبب، في Google، ننضم إلى اليوم الدولي للتحقق ونؤكد من جديد المبادرات التي نقوم بها مع المنظمات المحلية والإقليمية، بالإضافة إلى تقديم منتجات مختلفة، والتي تعتبر أساسية لمكافحة معلومات مضللة معًا «، أشار Google.

الأخبار المزيفة تتكاثر على الإنترنت (الصورة: رويترز/إيفا بليفير)

أداة التحقق من الحقائق: باستخدام أدوات الداما للمحتوى، تؤكد Google المعلومات وتوسيعها باستخدام مربع التاريخ الموسع. هناك، يوفر محرك البحث ملخصًا لكل موضوع، ويوفر الوصول إلى الصفحات التي توفر مثل هذه المعلومات، والتي تحتوي أيضًا على علامات التحقق في تطبيقات أخبار Google لأجهزة الكمبيوتر والتطبيقات لنظام iOS و Android.

Fact Checker Explorer: في هذه الأداة، يمكن للأشخاص وضع كلمة أو اقتباس نصي في المتصفح بحيث يقوم بإرجاع قائمة بالحقائق ذات الصلة التي تم التحقق منها بالفعل. يمكن العثور على الحقائق التي تم التحقق منها بالفعل في علامة التبويب الأخبار في مستكشف التحقق من الحقائق.

أهم قصص الجوال: كجزء من اليوم الدولي للتحقق من البيانات، أطلقت ميزة جديدة في Top Stories (للأجهزة المحمولة المتوفرة الآن في المنطقة والإسبانية في منتصف أبريل). لإعطاء المزيد من الأهمية للنتائج الأصلية عالية الجودة.

لدى Google مبادرات لمكافحة المعلومات المضللة (الصورة: Google)

مبادرة أخبار Google: منذ العام الماضي، أنشأت صندوقًا بقيمة 3 ملايين دولار لمشاريع التحقق من الأخبار المتعلقة بـ COVID-19، مع دعم إضافي بقيمة 6.5 مليون دولار للمنظمات غير الحكومية التي تكافح المعلومات المضللة. يدعم عام 2022 المنظمات الناطقة بالإسبانية من الأرجنتين (Chequeado) وإسبانيا (Maldita.es) لإطلاق منظمة جديدة للتحقق من الحقائق في الولايات المتحدة للأشخاص الذين يتحدثون الإسبانية.

انضمت Google أيضًا إلى Chequeado، لإنشاء برنامج «تدريب المدربين» للتحقق من الحقائق في أمريكا اللاتينية. وستدرب 500 لعبة الداما الجديدة، بين الصحفيين وطلاب الصحافة في الأرجنتين وكولومبيا والمكسيك وبيرو.

هناك أيضًا منصة تسمى DigiMente، والتي تسعى إلى تدريب المواطنين القادرين على التمييز بين مصادر المعلومات المختلفة، واستهلاك وإنشاء محتوى عالي الجودة والمشاركة في حياة المواطن بطريقة مسؤولة وأخلاقية.

في كولومبيا وشيلي، نفذت إجراءات مثل استراتيجية التغطية الانتخابية لعام 2022، التي صممها مجلس التحرير أو مشروع Mala Espina حول التحقق من الحقائق لتغطية العملية الدستورية في تشيلي، والتحقق من المعلومات الخاطئة وشرح القضايا التي نوقشت في المؤتمر مع مبادرة أخبار Google.

أخيرًا، تذكر Google أن المعلومات المضللة أصبحت واحدة من أكثر القضايا إلحاحًا في الوقت الحالي وتشكل تحديًا لوسائل الإعلام والمنصات الرقمية والمجتمع بشكل عام. ومن ثم، يقومون بمبادراتهم لتحقيق هدف وجود عالم مستنير.

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