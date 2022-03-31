بالنسبة للبيت الأبيض، كان الغزو الروسي لأوكرانيا «كارثة استراتيجية»

White House Director of Communications Kate Bedingfield takes a question during a press briefing at the White House in Washington, U.S., March 29, 2022. REUTERS/Kevin Lamarque

قالت مديرة الاتصالات في البيت الأبيض كيت بيدينجفيلد يوم الخميس إن الولايات المتحدة لديها دليل على أن غزو فلاديمير بوتين لأوكرانيا كان «كارثة استراتيجية» لروسيا. واضاف ايضا ان موسكو ستواجه المزيد من العقوبات.

وقال المسؤول الاميركي في غرفة الاخبار في البيت الابيض ان «بوتين نفسه قال ان هذه العقوبات فرضت تكاليف غير مسبوقة على الاقتصاد الروسي ودورنا هو مواصلة تعزيز اوكرانيا في ساحة المعركة».

«لقد فعلنا كل ما في وسعنا لنكون شفافين. حتى قبل غزو بوتين، عملنا على التأكد من أننا قدمنا معلومات أعطت فكرة عما كنا نعرف أن روسيا ستفعله. وتوضيح اننا نعرف ما هية نواياهم التى كان لها تأثير وضعهم فى وضع غير مؤات». «أعتقد أننا رأينا، بشكل عام، أن الغزو كان خطأ استراتيجي، إنه يضعف روسيا»

من ناحية أخرى، قال إنهم «شاهدوا تقارير تفيد بأن الروح المعنوية بين الجيش الروسي منخفضة. وأعتقد أن ذلك لن يكون مفاجئًا لأي شخص رأى ما يتحمله الجيش الروسي هنا. لديك مجندين. لديك أشخاص تم تعيينهم لخوض هذه المعركة المتعبة بشكل لا يصدق. لذلك، لا أعتقد أنها مفاجأة لأي شخص أن الروح المعنوية منخفضة».

كما أوضح بيدينجفيلد أنه لا توجد خطط حالية لإجراء محادثات مباشرة بين جو بايدن وبوتين، وأكد مجددا أن الولايات المتحدة تريد أن ترى «خفضًا ملموسًا للحرب من قبل روسيا» قبل النظر في أي نوع من التقارب المباشر مع زعيم الكرملين.

أوضح بيدينجفيلد أيضًا أنه لا توجد خطط حالية لإجراء محادثات مباشرة بين جو بايدن وبوتين (رويترز)

«ليس حاليًا. لقد أوضحنا تمامًا أن أي استئناف للدبلوماسية على هذا المستوى سيتطلب دليلًا كبيرًا من الروس على انخفاض خطير ولم نر ذلك, قال بيدينجفيلد لصحفي CNN.

آخر مرة تحدث فيها بايدن وبوتين عبر الهاتف كانت في 12 فبراير، قبل حوالي أسبوعين من بدء روسيا لغزوها.

في الأيام المقبلة، ستضيف الولايات المتحدة 120 كيانًا من روسيا وبيلاروسيا إلى قائمة العقوبات الخاصة بها: «ستتخذ وزارة التجارة أيضًا المزيد من الخطوات لتحطيم قطاعات الدفاع والفضاء والبحرية في روسيا من خلال إضافة 120 كيانًا في روسيا وبيلاروسيا إلى قائمة الكيانات، مما يزيد من عدد الروس و أضافت الأحزاب و البيلاروسيين إلى القائمة أكثر من 200 منذ بدء الغزو».

وأضاف بيدينجفيلد أن التواجد في القائمة يعني أن هذه الكيانات «لم تعد قادرة على الحصول على أحدث التقنيات من الولايات المتحدة دون ترخيص، والتي في معظم الحالات، إن لم يكن كلها، سيتم رفضها».

«ستزداد قوة هذه القيود سوءًا بمرور الوقت حيث تستخدم روسيا الاحتياطيات المتبقية. على سبيل المثال، قطع غيار لبعض الطائرات والدبابات. وسنواصل فرض تكاليف غير مسبوقة لتعزيز يد أوكرانيا وتحويل اختيار بوتين للكلمة إلى عيب استراتيجي».

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