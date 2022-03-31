زار الشريك السابق لسيزار بونو الممثل عندما تم نقله إلى المستشفى

MÉXICO, D.F. 20OCTUBRE2006.- En las instalaciones de Televisa San Ángel se realizó la celebración del programa Vecinos. FOTO: IVÁN STEPHENS/CUARTOSCURO.COM

قبل بضعة أسابيع، تم نقل سيزار بونو، الممثل المكسيكي البالغ من العمر 71 عامًا، إلى المستشفى بشكل خطير بسبب نزيف معوي معقد، مما أدى إلى عملية جراحية دقيقة؛ في غضون أيام من دخوله المستشفى، خرج الممثل الكوميدي أخيرًا من العيادة في 21 مارس.

ومع ذلك، لم تلاحظ اللحظة الدقيقة التي غادر فيها المستشفى، حيث نقلته سيارة إسعاف إلى وجهته التالية. ومع ذلك، أجرت مجلة TV Notas مقابلة مع ابن الفنان ليوناردو بونو، الذي علق بأنه وعائلته كانوا سعداء للغاية بمعرفة أنه كان بالفعل في المنزل مع أخيه الأكبر.

وشدد للمجلة: «الكثير من الألم، لكنه موجود بالفعل في المنزل مع أخي الأكبر، الذي يعيش معه بعد انفصال والدتي، وهو ما أعيش معه».

كما أكد أن شريك سيزار السابق الأخير كان في المستشفى يزور الممثل، لأنه لم يستطع تحمل رؤية أطفاله في حالة سيئة بسبب صحة والدهم، لذلك ذهب عدة مرات لدعم كل ما هو ضروري، ومع ذلك، L وشدد ليوناردو على أن رغبته هي أن تكون محجوزة فقط حول هذا الموضوع.

زار سيزار بونو من قبل شريكه السابق، لأنه بعد انفصالهما لا يزال جزءًا مهمًا من حياته (IG: cesarbonoficial)

قال ليوناردو: «حطمت والدتي قلبها لرؤية أطفالها يجدون صعوبة وذهبت إلى المستشفى لدعمنا؛ 33 عامًا من الزواج لا يمكن محوها، والدتي ليس لديها قلب من الحجر وبالطبع كانت تهتم كثيرًا بصحة والدي».

في مواجهة هذا الوضع، شكك في مصالحة محتملة بين سيزار بونو وباتريشيا كاسترو، وهما زوجان تزوجهما 1988، بعد انفصالها عن Xóchitl الذي كان زواجها الأول الذي استمر 15 عاما في محظية.

حسنًا، بعد انفصال سيزار وباتريشيا العام الماضي، حيث ذكر الممثل البالغ من العمر 70 عامًا أنه لم يعد مرتبطًا عاطفياً بزوجته لأنهم قرروا الانفصال بالنظر إلى التباعد الذي نشأ لأنهم لم يعرفوا كيفية مواجهة الخسائر الأخيرة التي عانوا منها معًا، علق ابنهما الأصغر بأن العودة ستكون قرارًا من جانب المعنيين، لأن الشيء الوحيد الذي يأمل فيه هو أن يجد كلاهما السعادة.

«إنها مسألة اثنين منهم، أريدهم فقط أن يكونوا سعداء. بالإضافة إلى ذلك، سيتعين عليهم الاجتماع مرة أخرى في عروضي المسرحية الأولى وفي حفل زفافي، سيتعين عليهم دائمًا أن يكونوا متحدين»، كما قال في المقابلة.

انفصلت باتريشيا كاسترو في عام 2021 عن سيزار بونو، التي أنجبت معها طفلين وربت ثلاثة آخرين، من الزيجات الأولى لبعضها البعض (الصورة: تويتر)

في العام الماضي، أوضح الممثل للعرض الصباحي Sale el Sol أن علاقتهما انتهت بسبب مواقف لم يتمكنوا من المضي قدمًا فيها، «أعتقد، لا أريد إلقاء اللوم على أي شيء أو أي شخص، لكنه كان عليه أن يرى الكثير من آلام بعض الوفيات حتى لا يتمكن من التخلص من ذلك ألم كبير، هذا الغياب الكبير. لذا، بدلاً من المضي قدمًا، بقينا في منتصف الطريق خلال الرحلة أنا وزوجتي السابقة «، أوضح بطل الرواية في مسرحية الدفاع عن رجل الكهف.

ألمح إلى حقيقة أن علاقتهما لم تنته بسبب نقص الحب، لأنه ربط أنه على الرغم من الظروف، إلا أنه يشعر بتقدير كبير لشركائه السابقين لأنهم كانوا جزءًا مهمًا من حياتهم بالإضافة إلى كونهم أمهات لأطفالهم.

«ليس في حالتي. أحببت زوجاتي السابقات. أنا أحب أمهات أطفالي، مع كل واحد منهم ولدان، ابنتان مع بنات مع ابن واحد واثنين مع الآخر. أنا أحبهم، أحب أطفالي، أحب أحفادي ولكن بعد ذلك يتوقفون عن حبك ثم يمضون في الحياة».

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