سيستمر مجلس إدارة Ecopetrol 4 سنوات

Foto de archivo. Entrada al campo de Castilla de Ecopetrol en Castilla La Nueva, en el departamento del Meta, Colombia, 26 de junio, 2018. REUTERS/Luisa González

بموجب قرار بالإجماع، أقر اجتماع المساهمين في Ecopetrol الولاية الجديدة لمجلس الإدارة، والتي تتراوح من سنتين إلى أربع سنوات.

كانت هذه الاتفاقية نتاج أول اجتماع وجهاً لوجه لتلك الجمعية بعد عامين من الغياب. تم الإعلان في كورفيرياس، بوغوتا.

بالنسبة لرئيس شركة النفط الحكومية، فيليبي بايون، فإن هذا التصميم هو الأفضل بالنظر إلى أن Ecopetrol ستكون قادرة على الحفاظ على استراتيجية توسيع المحفظة طويلة الأجل، وخاصة انتقال الطاقة والاستدامة من خلال الاستثمارات التي ستزداد بمرور الوقت.

«في هذا الصدد، نعتقد ونحن مقتنعون بأن استقرار مجلس الإدارة أمر ضروري. قال بايون في تصريحات جمعتها صحيفة EL HERALDO، وهي صحيفة بارانكويلا: «علينا أن نعتقد أنه في عمل مثل هذا، هناك منحنى تعليمي والعديد من المهارات مطلوبة».

كما أكد أن هذا التوسيع سيتجاوز الفترات السياسية التي قد تؤثر على تشكيله: «يجب أن نتكيف مع جميع التحديات، وأن نتكيف كما تفعل في أجزاء مختلفة من العالم، وبطريقة ما نكون قادرين على مواصلة العمل على نشر استراتيجية 2040".

حصل الاقتراح على تصويت الثقة من 95.61٪ من المساهمين الذين شاركوا في الحدث.

بعد ذلك، وافق اجتماع المساهمين في شركة النفط على دفع أرباح بقيمة 280 دولارًا لكل سهم عادي.

تأتي هذه الأخبار بعد أن أكد رئيس Ecopetrol، فيليبي بايون، أن الشركة تنتظر حاليًا الحصول على الترخيص البيئي لمشروع بحثشامل تجريبي ثانٍ في كولومبيا.

تم تقديم طلب الترخيص البيئي للمشروع التجريبي الثاني المسمى Platero في 15 فبراير مع السلطة البيئية. قال رئيس Ecopetrol: «هؤلاء الطيارون مهمون لأنهم يسمحون للبلاد بأن تقرر بطريقة مستنيرة، مع البيانات، مع العلم والتكنولوجيا، والعمل مع المجتمعات، وما إذا كانت البلاد تريد كسر أم لا، وما إذا كانت تريد استخدام هذه التكنولوجيا لإجراء المزيد من التحفظات أم لا». خلال الاجتماع العام للمساهمين في بوغوتا.

هذا المشروع التجريبي البحثي الشامل (PPII)، سيتم الترويج له من قبل الوكالة الوطنية للمواد الهيدروكربونية (ANH) وشركة النفط الأمريكية إكسون موبيل وسيكون موجودا في الحوض الرسوبية في وادي ماغدالينا الأوسط. وفقا لكيان الدولة، فإن مشروع El Platero سيكون له استثمار 53 مليون دولار. وبالمثل، «سيتم تخصيص 7 في المئة للمحتوى المحلي ضمن قسم توريد السلع والخدمات»، قال Ecopetrol.

ومع هذا المشروع الجديد، سيكون هناك مشروعان بحثيان رائدان ستنفذههما شركة إيكوبترول في البلد، بهدف توفير المعلومات حتى تتمكن الحكومة من اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان ينبغي تطوير تقنية استغلال النفط الخام هذه في نهاية المطاف في البلد. يتوقع تحالف كولومبيا للتكسير الحر أن يقدم للمرة الرابعة أمام كونغرس الجمهورية، بعد 20 يوليو، مشروع قانون لحظر التكسير في كولومبيا.

كما هو معروف، في 25 مارس، منحت ANLA الترخيص البيئي لأول مشروع تجريبي يسمى Kale، يقع في بويرتو ويلش، سانتاندر. ما يأتي بعد الإعلان هو الأمل في أن يكون القرار نهائيًا، حيث أعلنت المنظمات المدنية بالفعل عن سبل الانتصاف القضائية لإلغاء تصريح السلطة البيئية.

هذا ما أكده كارلوس أندريس سانتياغو، من تحالف التكسير الحر في كولومبيا، الذي يقود الحركة التي تعارض التكسير في البلاد. وقال «سوف نقدم نداءات معارضة على الرغم من اننا نعتقد ان الاتفاقيات التى أبرمها ايكوبترول مع ANLA هى ان هذا سيصدر اذا او اذا، حتى تكون موارد التجديد غير مواتية لنا».

استمر في القراءة:







