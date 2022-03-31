وافق مساهمو Ecopetrol على زيادة أرباح الأسهم إلى 280 دولارًا للسهم الواحد في عام 2022

Foto de archivo. Imagen la refinería de Ecopetrol en Barrancabermeja, departamento de Santander, Colombia, 1 de marzo, 2017. REUTERS/Jaime Saldarriaga

وافق الاجتماع العام للمساهمين لشركة النفط الكولومبية، Ecopetrol، على دفع أرباح بقيمة 280 دولارًا لكل سهم عادي.

إن تأييد اقتراح مجلس إدارة الشركة، بتوزيع أرباح بقيمة 243 دولارًا لكل عنوان (60٪ من الربح) يعادل دفع 59.8٪ من صافي دخل Ecopetrol، و 37 دولارًا أمريكيًا لكل عنوان (9٪ من الربح)، في المجموع، هو 16 مرة أكثر من تلك المدفوعة في عام 2020، والتي كانت 17 دولارًا.

وتجدر الإشارة إلى أن الاقتراح تمت الموافقة عليه من قبل 95.61٪ من المساهمين الذين حضروا الجمعية (التي كان النصاب القانوني 92.69٪).

بالإضافة إلى ذلك، أيد أولئك الذين حضروا الجمعية أيضًا دفع أرباح الأسهم لمساهمي الأقليات في 21 أبريل 2022 في دفعة واحدة، وبالنسبة لأغلبية المساهمين سيتم إجراؤها خلال العام، في أربع جولات، وبأقصى تاريخ 30 سبتمبر من هذا العام.

وبالمثل، تمت الموافقة على إنشاء احتياطي بقيمة 8.88٪ مليار «يهدف إلى دعم الاستدامة المالية للشركة ومرونتها في تطوير استراتيجيتها».

وفقًا لسياسة توزيع أرباح الشركة. في أي حال، يجب أن يأخذ توزيع الأرباح بعين الاعتبار:

1. قدرة الشركة على تمويل خطتها الاستثمارية من خلال التدفق النقدي التشغيلي

2. تصنيف الشركة قبل وكالات تصنيف المخاطر

خلال خطابه، أكد رئيس شركة النفط، فيليبي بايون، أن جهود الاستكشاف ستركز على نسبة أكبر للبحث عن الغاز الطبيعي في الأراضي الوطنية. تريد الشركة البحث عن المزيد في Casanare، يجب أن نتذكر أنه يوجد حاليًا أربعة حفر مقطوعة في بيدمونت في هذه البلدية.

وبالمثل، أكد أن شركة النفط تبحث عن المزيد من الغاز في مياه البحر الكاريبي، وأعلن أنه يوم الثلاثاء، الذي مرت للتو في الساعة 11.30 صباحًا، بدأ حفر بئر التنقيب والحد بالشراكة مع شل في جنوب الكاريبي الكولومبي.

سيسعى Ecopetrol إلى أن يكون في الولايات المتحدة مع عيسى، تمامًا كما فعلت بالفعل في تكساس مع العصر البرمي.

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