تحذر الدراسة من أن العشرات من أنواع الخفافيش المجهولة الهوية في آسيا يمكن أن تؤوي فيروسات جديدة

Kirk Taray, a bat ecologist, detangles a bat caught on a mist net that was set up in front of a building with a bat roost at the University of the Philippines Los Banos (UPLB), in Los Banos, Laguna province, Philippines, February 19, 2021. "With the ongoing pandemic, there is more caution taken into consideration while studying bats. Several measures and protocols are established to protect both the researchers and the bats. Also, the community quarantine and travel restrictions added difficulty especially in accessing potential areas of study," said Taray. REUTERS/Eloisa Lopez SEARCH "LOPEZ BATS" FOR THIS STORY. SEARCH "WIDER IMAGE" FOR ALL STORIES TPX IMAGES OF DAY

يشير تحليل جينومي جديد إلى أنه ربما يكون هناك العشرات من الأنواع غير المعروفة من خفافيش حدوة الحصان في جنوب شرق آسيا. تعتبر هذه الثدييات، التي تسمى أيضًا rhinolophids، خزانًا للعديد من الفيروسات الحيوانية المنشأ، التي تقفز من الحيوانات إلى الناس، بما في ذلك الأقارب المقربين للفيروسات التي تسببت في متلازمة الجهاز التنفسي الحادة الوخيمة (SARS) و COVID-19. يمكن أن يساعد التحديد الصحيح لأنواع الخفافيش في تحديد النقاط الساخنة الجغرافية ذات المخاطر العالية للإصابة بالأمراض الحيوانية المنشأ، وفقًا لشي تشنغلي، عالم الفيروسات في معهد ووهان لعلم الفيروسات في الصين. ويحذر من ان «هذه مهمة مهمة».

بالنسبة للمؤلف المشارك للدراسة، أليس هيوز، عالمة أحياء الحفظ في جامعة هونغ كونغ، يمكن أن يدعم تحديد أفضل لأنواع الخفافيش غير المعروفة أيضًا البحث عن أصول SARS-CoV-2 عن طريق تقليل الأماكن التي يمكن البحث فيها عن الخفافيش التي قد تؤوي أقارب المقربين من الفيروسات. تم العثور على أقرب الأقارب المعروفين لـ SARS-CoV-2 في خفافيش Rhinolophus affinis في مقاطعة يوننان بجنوب غرب الصين وفي ثلاثة أنواع من خفافيش حدوة الحصان في لاوس.

أنواع خفي

أراد هيوز أن يفهم بشكل أفضل تنوع الخفافيش في جنوب شرق آسيا وإيجاد طرق موحدة للتعرف عليها. لذلك اشتعلت هي وزملاؤها الخفافيش في جنوب الصين وجنوب شرق آسيا بين عامي 2015 و 2020. التقطوا قياسات وصور لأجنحة وشفرة أنف الخفافيش، «المجموعة الغريبة من الأنسجة حول الأنف»، كما وصفها هيوز، وسجلوا دعواتهم لتحديد الموقع بالصدى. كما قاموا بجمع كمية صغيرة من الأنسجة من أجنحة الخفافيش لاستخراج البيانات الجينية.

لرسم خريطة للتنوع الجيني للخفافيش، استخدم الفريق تسلسل الحمض النووي للميتوكوندريا من 205 من حيواناتهم التي تم التقاطها و 655 تسلسلًا آخر من قواعد البيانات على الإنترنت، مما يمثل ما مجموعه 11 نوعًا من أنواع Rhinolophidae. كقاعدة عامة، كلما زاد الفرق بين جينومات اثنين من الخفافيش، زادت احتمالية تمثيل الحيوانات لمجموعات متميزة وراثيًا، وبالتالي الأنواع المختلفة.

لرسم خريطة للتنوع الجيني للخفافيش، استخدم الفريق تسلسل الحمض النووي للميتوكوندريا من 205 من حيواناتهم التي تم التقاطها و 655 تسلسلًا آخر من قواعد البيانات على الإنترنت، وهو ما يمثل ما مجموعه 11 نوعًا من أنواع Rhinolophidae (رويترز)

وجد الباحثون أن كل نوع من الأنواع الـ 11 ربما كان في الواقع أنواعًا متعددة، ربما بما في ذلك عشرات الأنواع المخفية في جميع أنحاء العينة. الأنواع المخفية أو «المشفرة» هي حيوانات يبدو أنها تنتمي إلى نفس النوع ولكنها في الواقع مختلفة وراثيًا. على سبيل المثال، يشير التنوع الجيني لـ Rhinolophus sinicus إلى أن المجموعة يمكن أن تكون ستة أنواع منفصلة. بشكل عام، قدروا أن حوالي 40٪ من الأنواع في آسيا لم يتم وصفها رسميًا.

تقول نانسي سيمونز، أمينة المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي في مدينة نيويورك: «إنه رقم رصين، ولكنه ليس مفاجئًا بشكل رهيب». الخفافيش Rhinolophyid هي مجموعة معقدة ولم يكن هناك سوى عينة محدودة من الحيوانات».

ومع ذلك، بالنسبة للأخصائي، فإن الاعتماد على الحمض النووي للميتوكوندريا قد يعني أن عدد الأنواع المخفية هو المبالغة في التقدير. هذا لأن الحمض النووي للميتوكوندريا موروث فقط من الأم، لذلك قد تكون المعلومات الوراثية المهمة مفقودة، كما يقول المتخصص. ومع ذلك، يمكن أن تؤدي الدراسة إلى انفجار الأبحاث لتسمية أنواع جديدة من الخفافيش في المنطقة.

«النتائج تؤكد الأبحاث الجينية الأخرى التي تشير إلى وجود العديد من الأنواع المشفرة في جنوب شرق آسيا» (رويترز)

المزيد من الأدلة

يقول تشارلز فرانسيس، عالم الأحياء في خدمة الحياة البرية والبيئة وتغير المناخ الكندية في أوتاوا، التي تدرس الخفافيش في المنطقة: «تؤكد النتائج الأبحاث الجينية الأخرى التي تشير إلى وجود العديد من الأنواع المشفرة في جنوب شرق آسيا». ولكن، وفقًا لفرانسيس، تستند التقديرات إلى عدد قليل من العينات.

استخدم فريق هيوز البيانات المورفولوجية والصوتية لإجراء تحليل أكثر تفصيلاً لـ 190 خفافًا تم العثور عليها في جنوب الصين وفيتنام ووجد أنه يدعم اكتشافهم بأن العديد من الأنواع لم يتم تحديدها في تلك المناطق. تقول سيمونز إن الدراسة تقدم حجة قوية لـ «استخدام خطوط متعددة من الأدلة عند تحديد الأنواع».

يؤكد هيوز أن فريقه اكتشف أيضًا أن رفرف الأنسجة فوق خياشيم الخفافيش مباشرة، والتي تسمى السرج التركي، يمكن استخدامها لتحديد الأنواع دون الحاجة إلى بيانات وراثية. بالنسبة إلى Gábor Csorba، عالم التصنيف في المتحف المجري للتاريخ الطبيعي في بودابست، «هذا يعني أنه يمكن التعرف على الأنواع المخفية دون دراسات مورفولوجية متطفلة أو تحليل الحمض النووي المكلف».

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