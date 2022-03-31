«لا تقلق، إنريكي»: الصورة التي انتقد بها دينيس دريسر AMLO وبينيا نييتو

من خلال حسابها الرسمي على تويتر، سخرية العالمة السياسية دينيس دريسر التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (AMLO) حول التقرير الثالث عن قضية أيوتزينابا، التي أدلى بها فريق الخبراء المستقلين المتعدد التخصصات الذي صدر فيه سلسلة من أشرطة الفيديو تلاعبت فيها عناصر من أمانة البحرية (سيمار) وأمانة الدفاع الوطني (سيدينا) بمسرح مكب نفايات كوكولا، حيث يزعم أن أعضاء أخذت خلية غيريروس أونيدوس 43 طالبا من مدرسة «إيزيدرو بورغوس» الريفية العادية لأخذ حياتهم وحرق أجسادهم.

تم تصنيف هذه النسخة على أنها «الحقيقة التاريخية» من قبل خيسوس موريلو كرم، الذي شغل منصب رئيس مكتب المدعي العام المنقرضة (PGR). وفي مواجهة ما كشف عنه معهد المعلومات الجنائية الدولية، أكد تاباسكوينيو أنه من «الصعب» على الرئيس السابق إنريكي بينيا نييتو أن يتجاهل المواد التي أصدرها فريق الخبراء وتغيير المشهد الذي يُزعم أن الجرائم قد ارتكبت فيه.

استذكرت دينيس دريسر عبارة «روزاريو، لا تقلق» لانتقاد AMLO و EPN (الصورة: تويتر/ @DeniseDresserG)

ومع ذلك، خلال الاجتماع استبعد المشاركة في أحداث الرئيس الحالي لسيمار وذكر أنه «ليس له أي تورط في هذا الأمر، كان الأدميرال أوخيدا، والمسيئين يريدون إجبارنا لأن الأدميرال أوجيدا كان رئيس المنطقة البحرية في أكابولكو، والتي ينبغي أن تكون معروفة، إذا كنا أعرف، ولكن الخصوم يريدون أن يجعلونا نبدو سيئين، حتى لو كانوا يمكن أن يلومونا على اختفاء الشباب، فإنهم سيفعلون ذلك».

في هذا السياق، قام دريسر غيرا بتسوية تصريحات الرئيس مع صورة يظهر فيها برفقة EPN، والتي رافقها بالرسالة التالية: «لا تقلق، إنريكي»، في إشارة إلى العبارة المعروفة التي استخدمها PRI لدعم روزاريو روبلز بيرلانجا بعد تعرضت لانتقادات من قبل برنامج «الحملة الصليبية الوطنية ضد الجوع» أثناء قيادتها لوزارة التنمية الاجتماعية (Sedesol).

كما قارنت عالمة السياسة تبرئة أوخيدا بالتعليقات التي أدلت بها AMLO في 29 سبتمبر 2014 من خلال تويتر الرسمي حساب، مؤرخ في الذي كتب الرسالة التالية: «بالنسبة للقضية المؤسفة لإغوالا، سأشجب شعب المافيا السلطة باعتباره مسؤولاً وسيستمر في المطالبة باستقالة EPN».

في الآونة الأخيرة، تم إصدار سلسلة من مقاطع الفيديو التي يُزعم أن عناصر من أمانة البحرية (سيمار) وأمانة الدفاع الوطني (سيدينا) تلاعبت بمشهد ما يسمى بـ «الحقيقة التاريخية» (الصورة: EFE/كارلوس راميريز)

وبعد تقديم تقرير معهد الدراسات الجنائية العالمية، طلب فريق الأنثروبولوجيا الجنائية الأرجنتيني (EAAF) إجراء تحقيق شامل في الطلاب المفقودين البالغ عددهم 43 طالبا من أجل توضيح المعلومات التي صدرت مؤخرا، وبالتالي، يتم الانتهاء من المسؤوليات المقابلة.

«تطلب EAAF إجراء تحقيق شامل في مقاطع الفيديو التي تم الكشف عنها في التقرير الثالث لمجموعة الخبراء المستقلين متعددة التخصصات في Ayotzinapa من (ال) التدخلات غير النظامية في مكب كوكولا، قبل ساعات من التدخل الرسمي من EAAF والسلطات»، وقال EEAF. في نفس الرسالة، أكدت EAAF على أهمية الصور الملتقطة بطائرة بدون طيار فوق منطقة مكب كولولا في 27 سبتمبر 2014، نظرًا لحقيقة أنه قبل ساعات من تقارير الخبراء المقابلة لمكتب المدعي العام للجمهورية آنذاك (PGR)، وكذلك لأنفسهم ، بدأت رسميا.

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