أغلق سعر الدولار عند 3.68 باطن يوم الخميس، وهو أدنى مستوى له في الأشهر الـ 11 الماضية

وصل سعر الدولار إلى أدنى مستوى له في آخر 11 شهرًا يوم الخميس 31 مارس وأغلق عند 3.68، وفقًا لمعلومات من بنك الاحتياطي المركزي في بيرو حول سوق الصرف الأجنبي في الساعة 1:30 مساءً.

يوم الأربعاء، أغلق الدولار عند 3.7148، افتتح يوم الخميس إلى 3.7137 وأغلق عند 3.6803، وفقًا لبلومبرغ. يمثل هذا انخفاضًا بنسبة 0.93٪. لم يتم تسجيل سعر الصرف هذا منذ منتصف مايو 2021.

بارالولودلار

في السوق الموازية، تم تداول الدولار عند 3,665 S/ S/ 3،710 البيع في الساعة 1.50 مساءً في التانغو، في البنوك الرئيسية للبلاد، يقف الدولار عند 3,703 S/ الشراء و S/ 3,727 البيع.

وفي الوقت نفسه، في مكاتب التبادل الرقمي، يصل أقل بيع إلى S/3,698، والأعلى هو S/3.72. من ناحية أخرى، فإن أدنى عملية شراء هي 3.66 والأعلى هو S/3.67.

«خلال الصباح تم تداول 335 مليون دولار أمريكي بمتوسط سعر 3.69 S/. جاء تدفق العرض من الأجانب إلى حد كبير والشركات في سياق نهاية الشهر، في حين أن الطلب على آجال استحقاق مقايضة الصرف المبادلة المباعة مقابل 400 مليون S/، قال Asvim Asencios، تاجر الفوركس لـ Renta4SAB.

«محليًا، وصلت الصادرات البيروفية إلى 4595 مليون دولار أمريكي في فبراير، أي أعلى بنسبة 7٪ مما كانت عليه في نفس الشهر من عام 2021، وفقًا لغرفة تجارة ليما (CCL). ومن بين المنتجات الرئيسية المصدرة النحاس والذهب والغاز الطبيعي».

تطور الدولار

بعد الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، في أبريل 2021، أظهر الدولار ارتفاعًا مطردًا حتى أكتوبر، عندما يتعلق الأمر بالتكلفة S/ 4.14. بعد ذلك، بعد تغيير رئيس مجلس الوزراء، غيدو بيليدو، انخفضت العملة الأمريكية إلى 3.92، لكنها بدأت مرة أخرى ارتفاعًا طفيفًا حتى بداية ديسمبر، عندما تم رفض أول اقتراح شغور ضد الرئيس بيدرو كاستيلو.

منذ ذلك الحين، انخفض الدولار يومًا بعد يوم ليصل إلى S/3.70 في 10 مارس. ومع ذلك, خلال الأسابيع التي نوقشت فيها شاغر الرئيس بيدرو كاستيلو في الكونغرس مرة أخرى, حدثت زيادة طفيفة (S/3 .79) حتى تم أرشفة هذا. يتزامن هذا الانخفاض الأخير في العملة الأمريكية أيضًا مع تأهل المنتخب الوطني البيروفي لكرة القدم للإعادة.

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