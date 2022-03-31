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الخميس 31 مارس 2022
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دانييلا داركورت تفاجئ ماغالي مدينا وهي تغني لها في حفلة عيد ميلادها

قامت مغنية السالسا بالأداء في منزل Magaly Medina لتغني لها الأغنية التقليدية «Happy Birthday».

Newsroom Infobae

31 مارس 2022

ليس سرا لأحد أن Magaly Medina تبلغ من العمر 59 عامًا في 31 مارس، لأن مضيف العرض نفسه لديه كانت مسؤولة عن الإعلان عنها في شبكاته الاجتماعية وكذلك في الطبعة الأخيرة من برنامجه الذي سيحتفل هذا الثلاثاء بسنة أخرى من الحياة.

ومع ذلك، ما تخيله القليل هو أن زوجها ألفريدو زامبرانو سيفاجئها بحفلة مفاجئة في منزله، والتي حضره الأكثر قربًا من «أوراكا» الشهيرة بالإضافة إلى أقاربهم.

من خلال القصص الموجودة على الحساب الرسمي لمقدم برنامج Magaly TV La Firme، يمكنك رؤية اللحظة التي فوجئت فيها بدائرتها القريبة في منتصف الزخرفة الضخمة التي تم إعدادها في منزلها.

في وقت آخر، لم يتردد رقم ATV في مشاركة أكثر من مليون متابع له أن مغنية السالسا دانييلا داركورت قد حضرت حفلتها لغناء الأغنية التقليدية «عيد ميلاد سعيد».

«انظر من جاء ليغني لي عيد ميلاد سعيد! شكرا لك دانييلا داركورت»، كتبت عن الفيديو حيث يمكنك سماع الفنان يغني بجانب كاتب العدل أمام الصحفي، الذي فوجئ جدا بابتسامة على وجهها.

من جانبها، ردت الفنانة الوطنية على رسالتها على نفس الشبكة الاجتماعية. «يوم سعيد يا عزيزي الساحر»، ضع مترجم «كذبة سينيور». دعونا نتذكر أن كلاهما أظهر أن لديه رابطة ودية لعدة سنوات.

الصورة: إنستغرام
الصورة: إنستغرام

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