الدكتاتورية الجنائية في ميتشواكان: الخط الرفيع بين العنف والارتجال السياسي وفشل النظام الجنائي

وفي ليلة الأحد الماضي، وصلت مجموعة من عشرة إلى خمسة عشر من أفراد عائلة ميتشواكان إلى مزرعة إل بارايسو في زينابيكوارو، ميتشواكان، حيث تجمع عدة رجال منذ فترة ما بعد الظهر في حديقة سرية لمشاهدة معارك الديك. وصل المعتدون، الذين يرتدون ملابس عسكرية، مختبئين في شاحنة موزعة من البطاطس Sabritas، مثل حصان طروادة Michoacán النسخة، وفقط مروا من خلال مدخل المجمع وقتلوا حوالي عشرين شخصا بأسلحتهم المعروفة باسم قرون الماعز.

كان هدفه الرئيسي قائدًا لكارتل جيل خاليسكو الجديد (CJNG). ينتمي جميع القتلى تقريبًا إلى الكارتل المكون من أربعة أحرف, على الرغم من أن بعض الضحايا كانوا أيضًا galleros, وفقًا لمعلومات من مصادر محلية. كان Zinapécuaro الفصل الأخير في سلسلة من الأحداث العنيفة التي لم تفعل شيئًا في الأشهر الأربعة الماضية سوى زيادة كبيرة في عدد القتلى في ميتشواكان: منذ نوفمبر 2021 حتى الآن، قُتل صحفيان وعمدة و 48 شخصًا في ثلاث مذابح.

إن العنف في ميتشواكان، وفي معظم أنحاء البلاد، يرجع بالطبع إلى الجريمة المنظمة، ولكن أيضًا إلى السلطات وافتقارها إلى القيادة، فضلاً عن قطاع من المجتمع. خافيير أوليسيس أوليفا بوسادا, أستاذ أبحاث بدوام كامل في UNAM, كان قاطعًا حول هذا الموضوع وذكر أنه من ناحية هناك حكومات الولايات الجديدة, التي وصلت إلى السلطة في يونيو الماضي فقط 6, منظمة الصحة العالمية, دون أن يكون لديهم فكرة واضحة عما يريدون القيام به فيما يتعلق بالأمن العام, وفي وجه ضعف هيكلي في الشرطة المحلية، تفضل اختيار الارتجال.

«هناك تصريحات ديفيد مونريال في زاكاتيكاس - الحاكم طلب «أن يعهد نفسه إلى الله» بعد أن ظهرت 10 جثث في شاحنة مهجورة أمام قصر الحكومة -, أو حالة ألفونسو دورازو, حتى أكثر إثارة للجدل، لأنه جاء من كونه وزير الأمن عندما أخذت مجموعة من المجرمين بلدية كابوركا لأكثر من 6 ساعات، وكذلك قضية كوليما مع الحاكم (أنديرا فيزكاينو) الذي أثار حتى إمكانية طالبا إجازة بعد 10 أيام متتالية من إطلاق النار في الولاية»، وأوضح لInfobae.

يستخدم هذا المزيج من الارتجال والافتقار إلى الاحتراف من قبل الجماعات الإجرامية لتوسيع مناطق نفوذها أو الحفاظ عليها من خلال العنف. في حالة ميتشواكان المحددة، يمكن تتبع آثار الاتجار بالمخدرات قبل 40 عامًا، ولكن بالنسبة لخبير الأمن القومي، يعود أحد أخطر الأخطاء إلى ولاية الرئيس السابق إنريكي بينيا نييتو البالغة ست سنوات (2012-2018)، عندما كان هو ووزير الداخلية ميغيل أنخيل أوسوريو تشونغ، قررت أن تتسامح مع مجموعات الدفاع عن النفس. «لقد دخلوا الجماعات غير النظامية والمسلحة التي نراها اليوم غير واضحة من جانب أو آخر. وقالت أوليفا بوسادا إنها تبتزاز الأموال من منتجي الأفوكادو والليمون وتغطي مناطق إنتاج المخدرات».

لكن الوضع في ميتشواكان، الذي يمثل أيضًا انعكاسًا لكيانات أخرى في الجمهورية، لا ينبغي أن يُنسب فقط إلى السياسيين أو هذه الجماعات المسلحة. بالنسبة للخبير، يعد السياق الاجتماعي عاملاً ثالثًا بنفس القدر من الأهمية يفسر المناخ الحالي للعنف. وقعت مذبحة Zinapécuaro في بالينكي غير قانوني دون أي نوع من التسجيل. لسنوات، تعايش هذا النوع من الأحداث مع الجريمة المنظمة. في 21 نوفمبر 2021، في زيتاكوارو، اقتحم كوماندوز مسلح بالينكي في مجتمع لا جيروند، مما أسفر عن مقتل أربعة مساعدين وإصابة 11 آخرين. في مايو 2017، كان عرض مماثل آخر في بلدية لازارو كارديناس مسرحًا للمواجهة بين المدنيين المسلحين.

«إن ممارسات عدم الشرعية في الاجتماعات المجتمعية المختلفة تفسر جزءًا من مناخ العنف المتوطن. يجب أن نتذكر أنه في هذه المناطق الجبلية، بعيدًا عن المراكز الحضرية، يمكن أن تحدث هذه النزاعات حول السيطرة الإقليمية بسهولة أكبر. ليس فقط الاتجار بالمخدرات، بل هو أيضا ابتزاز، اختطاف، تهم أرضية، قتل الصحفيين وقادة البيئة. إنهم يتصرفون كما لو كان نوعًا من الديكتاتورية الإجرامية »، قال الأكاديمي.

بالنسبة للباحث، فإن استراتيجية الرئيس لوبيز أوبرادور لمهاجمة الأسباب وليس الآثار مباشرة صحيحة، ولكنها ليست كافية (الصورة: مارغاريتو بيريز ريتانا/CUARTOSCURO)

في 8 فبراير، استعاد أعضاء أمانة الدفاع الوطني (سيدينا) والحرس الوطني بلدية أغيليلا بعد أكثر من تسعة أشهر تم فيها إنشاء كارتل الجيل الجديد من خاليسكو (CJNG). وقال الأب جيلبرتو فيرغارا إنفوباي إنهم لم يروا مثل هذا الوجود القوي للقوات المسلحة. كان هناك ما لا يقل عن 60 دورية استولت على مقعد البلدية. ومع ذلك، فإن التوقعات لن تدوم طويلاً لأنه بعد شهر واحد فقط تم اغتيال عمدة البلدية، سيزار أرتورو فالنسيا، بالقرب من مصنع النبيذ في قصر بلدية أغيليلا.

هذا التناقض في نشر القوات العسكرية دون احتواء العنف، وفقا للخبير، لا يتعلق فقط بمسألة ارتجال القرارات ولكن أيضا مع قضية الميزانية - مورينا، الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس المكسيكي، خفض ثلث الميزانية المخصصة إلى الأمن البلدي - والقيود في الإطار القانوني. «إن مسامية نظام العقوبات الاتهام، المعروف بسخرية «الباب الدوار» - يستغرق المجرمون وقتًا أطول للدخول بدلاً من المغادرة - أمر لا يرقى إليه الشك، بسبب هذه القيود، يمكن للمجرمين التصرف دون عقاب. إنهم يعلمون أنه بمجرد تقديمهم إلى السلطة، لديهم فرصة ضئيلة جدًا للملاحقة القضائية. وقد أدى هذا الوضع، على مر السنين والعقود، إلى إضعاف الحجم الذي نعيشه».

بالنسبة للباحث، فإن استراتيجية الرئيس لوبيز أوبرادور لمهاجمة الأسباب وليس التأثيرات مباشرة صحيحة، ولكنها ليست كافية. وفي الوقت نفسه، يجب إعادة تأسيس النسيج الاجتماعي وإنفاذ القانون ومعاقبة المجرمين وتقديمهم إلى السلطات. «اليد الثقيلة مطلوبة بلا شك. هذا ما تم إنشاء الحرس الوطني من أجله. لا أحد يتحدث عن انتهاكات حقوق الإنسان أو أعمال التعسف. وليست هذه مسألة قوة وإخضاع فحسب، بل هناك حاجة إلى عرض أكثر اتساقًا للدولة المكسيكية حتى تتمكن من التعامل مع الوضع في ميتشواكان والبلد بشكل عام».

بدون تعديل جدي ومراجعة شاملة، من المرجح أن يستمر تكرار سيناريوهات مثل Zinapécuaro في ميتشواكان والمناطق المضطربة الأخرى في المكسيك، كما توقع أوليفا بوسادا، ولكن هناك حاجة أيضًا إلى التزامات أقوى من المجتمع. «يجب ألا نقبل أو نتسامح مع الممارسات الإجرامية كما لو كانت جديرة بالثناء. دعونا لا ننشر موسيقى المجموعة التي تدعو إلى العنف بين الجنسين والجريمة والاتجار بالمخدرات. نريد من الحكومة والسلطات أن تفعل كل شيء، لكننا كمواطنين نتحمل أيضًا الكثير من المسؤولية عما يحدث».

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