COVID-19: ما هي فرص أن يصاب الأطفال مرة أخرى؟

Ramiro wearing a face mask plays football in a park after restrictions were partially lifted for children in the city of Buenos Aires during the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, Argentina May 16, 2020. REUTERS/Agustin Marcarian

مع تثبيت جائحة الفيروس التاجي منذ أكثر من عامين، لا تتوقف الدراسات العلمية حيث تنمو العدوى أيضًا في أجزاء مختلفة من العالم.

أظهر بحث جديد حول القاصرين أنهم السكان الأكثر عرضة لخطر إعادة العدوى بمجرد انتقالهم إلى مرض COVID-19 . ووجد أن إعادة العدوى لم تكن مرتبطة بمرض أكثر خطورة أو نتيجة قاتلة.

وفقًا لعلماء بريطانيين أجروا أبحاثًا ممولة من وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، فإن إعادة العدوى بالسارس - CoV-2 نادرة عند الأطفال، خاصة عند الأطفال الصغار، وقد حدثت بشكل رئيسي خلال موجة الدلتا في إنجلترا.

لم تكن إعادة العدوى مرتبطة بمرض أكثر خطورة أو نتيجة قاتلة لدى الأطفال. (ماجد أسغاريبور/WANA (وكالة أنباء غرب آسيا) عبر رويترز)

« لم تكن إعادة العدوى مرتبطة بمرض أكثر خطورة أو نتيجة قاتلة لدى الأطفال. يوفر التطعيم ضد COVID-19 حماية أكبر ضد العدوى الأولية وإعادة العدوى في هذه الفئة من السكان. بالإضافة إلى ذلك، لم تكن مرتبطة بمرض خطير من حيث دخول المستشفى أو الدخول إلى العناية المركزة، ولم تكن هناك وفيات في غضون 28 يومًا بعد نوبة إعادة العدوى لدى الأطفال»، قالت الطبيبة آنا أ. منساه وهيلين كامبل في التحقيق. نشرت في ذا لانسيت.

وذكر مؤلفو الدراسة أن الأطفال يعيشون مع الأسر أو الأوصياء وأن حضورهم في المدرسة ومشاركتهم في المجتمع أمر بالغ الأهمية لتنميتهم. من المهم النظر في الآثار غير المباشرة للوباء على الأطفال، بما في ذلك تأثير COVID-19 على أفراد الأسرة والتعليم والصحة العقلية. وأضافوا: «لذلك، فإن فهم خطر إعادة العدوى لدى الأطفال أمر بالغ الأهمية، بما في ذلك استنتاج الدراسة أن معدل إعادة العدوى كان أقل لدى أولئك الذين لا يزالون غير قادرين على الوصول إلى لقاح في معظم البلدان».

في الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 سنة وأقل، تم تحديد 688,418 إصابة أولية و 2343 إعادة العدوى. وبلغ المعدل الإجمالي لإعادة العدوى 66.88 لكل 000 100 نسمة، وهو أعلى لدى البالغين (72.53 لكل 000 100) مقارنة بالأطفال (21.53 لكل 000 100). وبلغ معدل إعادة العدوى بعد الإصابة الأولية 0.68٪ بشكل عام، و 0.73٪ في البالغين مقارنة بـ 0.18٪ في الأطفال دون سن 5 سنوات، و 0.24٪ في الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 سنة و 0.49٪ في أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 16 سنة. من بين 109 أطفال تم إدخالهم إلى المستشفى مع إعادة العدوى، كان 78 (72 في المائة) يعانون من حالات مراضية مشتركة.

وجدت الدراسة أن إعادة العدوى ربما لم تكن سبب دخول المستشفى - ANI/رويترز

تحدد المنهجية المستخدمة في الدراسة إطارًا لمراجعة تأثير اللقاحات على إعادة العدوى حسب الفئة العمرية، مشيرة إلى أن دولًا مثل أستراليا وكندا والولايات المتحدة قد بدأت برنامجاً لتطعيم الحمض النووي الريبي للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عامًا، كما فعلت المملكة المتحدة وفقًا لـ نصيحة اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين (JCVI) في 16 فبراير 2022.

إن اكتشاف الدراسة أن إعادة العدوى ربما لم تكن سبب دخول المستشفى (أي أنه كان من الممكن إدخال المرضى إلى المستشفى بسبب COVID-19، وليس بسبب COVID-19) غير متوقع. يتطلب التاريخ الطبي لحالات إعادة قبول الأطفال مراجعة مفصلة للأمراض المصاحبة الأساسية والتشخيصات النهائية لـ ICD-10.

«ومع ذلك، فإن الأعراض الشديدة لـ COVID-19 أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين لديهم تاريخ طبي؛ في الدراسة، كان الأطفال الأربعة الذين تم إدخالهم إلى وحدة العناية المركزة (ICU) بعد إعادة العدوى يحتاجون أيضًا إلى العناية المركزة أثناء إصابتهم الأولية. كان الأطفال الأربعة يعانون من أمراض مصاحبة متعددة وشديدة متعددة الأنظمة ولم يتمكن المؤلفون من تحديد مساهمة عدوى السارس - CoV-2 في المرض الذي أدى في النهاية إلى القبول في وحدة العناية المركزة».

لم ترتبط الإصابة مرة أخرى بالسارس - CoV-2 بحالات الأطفال القاتلة (نيكون D850)

من النتائج الرئيسية التي توصلت إليها الدراسة التي أجراها منساه وزملاؤه أن إعادة الإصابة بالسارس - CoV-2 لم تكن مرتبطة بحالات الأطفال القاتلة. أحد المجالات المحتملة للبحث المستقبلي هو الدور الذي يمكن أن يلعبه اختبار المستضد السريع في تحديد حالات إعادة العدوى، خاصة وأن العديد من البلدان قد أدخلت اختبارات فحص روتينية (على سبيل المثال، في المدارس). العديد من حالات إعادة العدوى هذه ستكون بدون أعراض, لذلك سيكون من المهم مراقبة دورها في الانتقال على مستوى المنزل, المدرسة والمجتمع, خاصة إذا ظهرت متغيرات جديدة مثيرة للقلق.

أخيرًا، سيكون من المهم التحقيق في الدور الذي ستلعبه عمليات إعادة العدوى المتعددة في الجهاز المناعي للأشخاص الذين تم تطعيمهم، مع التركيز بشكل خاص على تطوير الذاكرة المناعية للخلايا B والخلايا التائية.

وخلص الخبراء إلى أن «التفاعل بين العدوى واللقاح سيكون حاسمًا طوال عامي 2022 و 2023، ونأمل أن يحسن الحماية طوال فترة الحياة ويقلل من خطر إعادة العدوى (خاصة تلك المرتبطة بمرض خطير)، ودخوله المستشفى، والعناية المركزة والوفاة».

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