الكونغرس يمرر مشروع قانون الفرص الثانية

في 30 نوفمبر، عقد مجلس الشيوخ في الجمهورية آخر مناقشة حول «مشروع قانون الفرص الثانية» ووافق على المبادرة، التي تهدف إلى إفادة العمال الذين قضوا عقوبتهم في السجن.

وفقًا لراديو دبليو، أعرب ممثل مجلس النواب عن بوغوتا كاثرين ميراندا ومدير مؤسسة العمل الداخلي، جوانا باهامون، عن امتنانه للموافقة على المشروع.

«نحن في انتظار العقوبة الرئاسية. إنه مشروع قانون يستفيد منه أكثر من 97,000 شخص محرومون حاليًا من حريتهم. هذا القانون تقريبا للجمهورية سيعطي حوافز ضريبية واقتصادية للشركات التي توظف سكانية مؤجلة, قال النائب ميراندا.

المروج لهذه المبادرة هو كاثرين ميراندا جادل بأن القانون يمكن أن يفيد حوالي 97،000 شخص.

وقال ميراندا، الذي سلط الضوء على عمل الثلاثي الصارم يوهانا باهامون، إنه بالإضافة إلى السماح بإعادة الإدماج الاجتماعي لآلاف الأشخاص الذين دفعوا بالفعل عقوباتهم أو ديونهم لنظام العدالة في البلاد، فإن المشروع سيسمح للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 30 عامًا بعدم العودة إلى الجريمة. الفوائد التي ستحصل عليها الشركات لتوظيف الرجال والنساء الذين قاموا بالفعل بتسوية حساباتهم القانونية المستحقة ستكون, من بين أمور أخرى, خصومات على المدفوعات شبه المالية للموظفين المؤجلين والرسوم الخاصة لدفع الرسوم الدراسية التجارية.

«نحن نفكر في أكثر من 97،000 شخص محتجزين في البلاد، بحيث عندما يقضون عقوبتهم، الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 29 عاما، والذين يمثلون حوالي 15٪ من نزلاء السجون في البلاد، قد لا تتاح لهم فرصة قبل كل شيء. نأمل أن يستمر مشروع القانون في عمليته التشريعية في مجلس الشيوخ ويصبح قانونًا للجمهورية»، وأضاف عضو الكونغرس في حركة التحالف الأخضر.

كان ذلك في 31 أغسطس عندما كان المؤثر و «ملكة الكيراتين»، دانيدي باريرا روخاس، المعترف به على الشبكات الاجتماعية باسم «Epa Colombia»، مع ميراندا في كونغرس الجمهورية، وشارك على وجه التحديد في هذه المبادرة.

كان منشئ المحتوى على وجه التحديد هو الذي، قبل بضعة أسابيع، أصبح موضوعًا مثيرًا للجدل للمحادثة بعد أن حكمت عليها العدالة بدفع ما يقرب من خمس سنوات في السجن، ودفع دين المليونير، لأفعالها في مسيرات الإضراب الوطني في النصف الثاني من عام 2019.

تم تسجيل دانيدي وهي تكسر مباني ترانسميلينيو، مما تسبب في إصابتها بمشاكل قانونية وتوبيخها علنًا. تمكنت الشابة، بعد الأحداث، من إنشاء شركة شهيرة لمنتجات الكيراتين والشعر، مما سمح لها ليس فقط بأن تكون رائدة أعمال ناجحة في البلاد، ولكن أيضًا لتوليد فرص عمل لمئات الأشخاص.

تم انتقاد إدانة الشابة من قبل بعض المواطنين الذين وصفوا قرار المحكمة بأنه غير عادل، معتبرين أن «وكالة حماية البيئة» قد سددت ديونها بالفعل مع القانون، وكانت ستطالب بنفسها من خلال أن تصبح جزءًا نشطًا ومفيدًا من اقتصاد البلاد.

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