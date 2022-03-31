كونغرس الجمهورية اليوم يناقش الرقابة على وزير الصحة هيرنان كوندوري

ومن المقرر أن تناقش الجلسة العامة لمؤتمر الجمهورية هذا الخميس من الساعة التاسعة صباحا و تصوت لصالح اقتراح توجيه اللوم ضد و زير الصحة, هيرنان كوندوري.

تم تقديم الاقتراح الأسبوع الماضي من مقعد Avanza País. كان عضو الكونغرس دييغو بازان هو الذي روج لهذا الإجراء ضد كوندور، بعد أيام فقط من مثول الوزير أمام الكونغرس للإجابة على أسئلة مختلفة في عملية الاستجواب.

من أجل توجيه اللوم إلى وزير، هناك حاجة إلى 66 صوتًا، وفقًا للائحة التشريعية. إذا تم الوصول إلى هذا الرقم، يجب على المسؤول الاستقالة ويكون لرئيس الجمهورية 72 ساعة لقبول الاستقالة.

وفقًا لبازان، تم الحصول على 33 توقيعًا من المشرعين، الذين ينتمون إلى بنوك Avanza Pais، التجديد الشعبي، معًا من أجل بيرو، التحالف من أجل التقدم، سوموس بيرو، Acción Popular . كما وقع أعضاء الكونغرس غير المجمعين كارلوس أندرسون، وأنريكي وونغ، وسوسيل باريديس، وفلور بابلو وإدوارد مالقا.

قررت ثلاثة مقاعد فقط عدم المشاركة في هذه المبادرة التشريعية. هذه هي بيرو ليبر، فويرزا الشعبية والديمقراطية بيرو.

تنص الرسالة التي قدمها بازان على أن كوندوري «مارست المهنة بشكل غير كاف من خلال الترويج لبيع المجموعة X2 («الماء البانشي») التي تنسب إليها خصائص طبية غير مثبتة ومصدقة من قبل أي سلطة رسمية أو أكاديمية».

كما يتم استجواب الوزير لترويجه لخدمة تشخيص سرطان عنق الرحم في دقيقة واحدة، لأنه سيفعل ليس لديك تخصص أمراض النساء والأورام.

يظهر الاقتراح المقدم أيضًا أن تعيين هيرنان كوندوري «أثار رفضًا بالإجماع من قبل المجتمع الطبي في البلاد»، في إشارة إلى انتقادات كلية الطب البيروفية للمسؤول.

دفاعك

في 16 مارس، مثل كوندوري أمام الجلسة العامة للرد على البيان الاستجوابي الذي أثارته المعارضة في الكونغرس، والذي أشار بشكل أساسي إلى التساؤل عن مدى ملاءمته وحالة الماء البانشي وخصائصه العلاجية.

ونفى حامل المنسا في جميع الأوقات أنه وصف المياه البانشي وتسويقها. وقال إنه ناقش القضية في دائرة عائلته واستخدمها على شخص قريب منه يعاني من مرض خطير.

عندما سئل عن درجة التخصص في أمراض النساء والتوليد، أجاب كوندوري ماتشادو أنه جراح ولديه دراسات عليا مع درجة الماجستير في الصحة العامة والمجتمعية، مع ذكر في إدارة الصحة وغيرها من الإجراءات.

وأشار أيضا إلى أنه درس في ليما، لكنه مارس في المناطق الداخلية من البلاد، في الغابة الوسطى، حيث أدار العديد من المراكز الصحية، وبناء مركز الأم والطفل في بويرتو يونيناكي، وبناء ومعدات المستشفى في لا ميرسيد.

وردا على سؤال عما إذا كان يعالج حالات سرطان أمراض النساء، أجاب كوندوري ماتشادو بأنه، كطبيب مدرب، فعل ذلك على مستوى التشخيص المفترض، لكنه لم يفعل الخزعات، ولا العلاج، الذي يتوافق مع الأطباء المتخصصين في هذا المجال.

وفيما يتعلق بحالة الاستخدام المشكوك فيه لما يسمى بمياه البنشي، نفى أنه قام بالترويج لها ووصفها وتسويقها وأوضح أنه لم يذكر في مرحلة ما أن لها خصائص علاجية.

وفي هذا الصدد، أوضح أن منتج المجموعة X2 أو المياه العنقودية لديه إذن من المديرية العامة للصحة البيئية (Digesa)، لكنه أقر بأنه «غير دقيق» فيما يتعلق بموافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA).

وقال أيضًا إنه أجرى فحوصات بالموجات فوق الصوتية على الأمهات الحوامل، لأنه قال إنه مستعد لهذه الاختبارات لدعم التشخيص. بالإضافة إلى ذلك، يتم إعداده لرعاية الأمهات الحوامل، ولا سيما السكان البعيدين الذين ليس لديهم موارد.

جادل، حول تشخيصه للسرطان من مركز صحي، أن الفحص للتشخيص المفترض لسرطان عنق الرحم هو جزء من المعرفة المكتسبة في مهنته وتدريبه.

وسئل أيضا عن حالة تعيين الطبيب البيطري وليام كوردوفا باردو في منصب النائب التنفيذي الثاني للمكتب الوزاري لوزارة الصحة. وأجاب بأنه يجري تقييمه من خلال المجال التقني المقابل، الذي أفاد بأنه يفي بالشروط دون عائق قانوني أمام توظيفها. ويشير إلى أنه تم سحبه بمجرد معرفة الادعاءات، وأوضح أن هذه ليست عقوبات.

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