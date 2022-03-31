هلل كريستيان كويفا بالتصفيق عند وصوله إلى تروخيو

تستمر الاحتفالات بعد التأهل للتكرار للحصول على حصة لكأس العالم قطر 2022. أحد الأرقام في الاجتماع الحاسم يوم الثلاثاء، حيث فازت بيرو على باراغواي، هو كريستيان كويفا، الذي قام بمساعدة ثلاثة أصابع هدف بيرو الأول. المعروف أيضًا باسم «ألادينو»، واغتنم الفرصة للبقاء في البلاد وقرر الذهاب إلى مسقط رأسه تروخيو، حيث هلل عند وصوله إلى مطار كارلوس مارتينيز دي بينيلوس.

لتصفيق الأشخاص الذين كانوا في المحطة الجوية، دخل كويفا في شاحنة كانت تنتظره لبدء إقامته في مدينة تروخيو. على الرغم من أنها كانت لحظات صغيرة، إلا أن لاعب خط الوسط في المنتخب الوطني البيروفي وقع على بعض القمصان وشكر حب شعبه الذين يفخرون بكونهم '10' من المنتخب الوطني.

كريستيان كويفا: كان هذا وصوله إلى تروخيو. فيديو: القناة N

من ناحية أخرى، تم نشر مقطع فيديو على الشبكات الاجتماعية حيث يبرز كريستيان كويفا وهو يغني الأغنية الشعبية «نينيا تونتا»، في اجتماع استمتعت به أوركسترا كومبيا لا بيلا لوز. أظهر «ألادينو» بأفضل حركاته الراقصة وتم تشجيعه على أخذ الميكروفون لغناء أغنية شعبية للمجموعة.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها هذا، لأنه في البث المباشر على حسابه على Instagram، شوهد وهو يغني «Dejame» مع زوجته. ومع ذلك، تسبب هذا في أن تمسك باميلا لوبيز وجه زوجها، وتسبب في رد فعل لاعب كرة القدم، الذي أخبرها للأسف: لا تتركني 'ضحك الناس الذين رافقوه في السيارة واستمر الجميع في غناء الأغنية التي لعبت بصوت توني روسادو.

تم القبض على كريستيان كويفا وهو يغني فتاة سخيفة وهو فيروسي| فيديو: تويتر.

يطلبون أن يحمل ملعب هواماتشوكو اسمه

لا يزال اسم النشرة الوطنية يولد الإثارة في المشجعين البيروفيين، حتى في الأرض التي قضى فيها الكثير من طفولته، هواماتشوكو. هذا بعد قرار سلطات المدينة أن تطلب من المجلس الإقليمي تسمية الملعب باسم كريستيان كويفا .

«على الرغم من أنه صحيح أنه ولد في تروخيو، إلا أن طفولته وطفولته ومراهقته قد أمضى هنا (هواماتشوكو). جاء من هنا، من أكاديمية المعهد التربوي في كرة القدم، ثم عسكري في فريق تروخيو كبير، ثم على المستويين الوطني والأجنبي. بالإضافة إلى كونه مهندس فريقنا في المباراة الأخيرة ضد باراغواي، كان مع عبقريته، تمريرات مهمة هي التي ولدت الهدفين اللذين وضعنا قدمنا في كأس العالم قطر»، قال عضو بلدية مقاطعة سانشيز كاريون، ألبرتو مندوزا أكوستا، تذكر المباراة التي لعبت لاعب خط الوسط الوطني ضد الغوارانيس.

تذكر أن كريستيان كويفا ولد في تروخيو (لا ليبرتاد) في عام 1991 وانتقل إلى هواماتشوكو خلال طفولته في هذه المدينة في جبال ليبرتينيا حيث ينتمي والديه في الأصل. نشأ منذ أن كان عمره عامين في هذه المدينة التي تقع على بعد أربع ساعات تقريبًا من تروخيو، عاصمة لا ليبرتاد.

ليلة «كويفيتا» قبل باراغواي

كما فعل مع فنزويلا وفي مباريات أخرى في عملية التصفيات هذه، وضع كريستيان كويفا الفريق على كتفيه وأظهر مستواه الجيد. 5 دقائق من بيرو ضد باراغواي، أعطى تحذيرا بأنها ستكون ليلته. رأى جيانلوكا لابدولا يركض ويضع تمريرة بثلاثة أصابع خلف ظهور المدافعين عن غواراني، تاركًا «بامبينو» يواجه الهدف الذي فتح النتيجة.

بعد ذلك، تخلى عن خطوة فاخرة قبل هدف يوشيمار يوتون. أمسك الكرة، وصنع «قبعة» لمنافس واحد، استعصى على آخر مع عقبة قصيرة وسلمها إلى إديسون فلوريس، الذي انتهى به المطاف الحصول على الصليب لمدة 2-0.

أخيرًا، ركضوا 67 ′ وكانوا قريبين جدًا من الخط. خرج روبرت روخاس الظهير الكامل على بصمته، ولكن في أي وقت من الأوقات كان هناك أي عصبية في بيرو. داس 'علاء الدين' عليه كما لو كان في حيه وعندما شعر بضغط منافس آخر، سحبه لساقه اليسرى. عرض حقيقي لـ «الشوكولاتة».

كان كريستيان كويفا شخصية فوز بيرو 2-0 على باراغواي الذي أكسبه تمريرة إلى repechage نحو كأس العالم قطر 2022

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