سيزار ناكازاكي: «لن يتم إطلاق سراح ألبرتو فوجيموري من السجن حتى تقرر محكمة البلدان الأمريكية في 6 نيسان/أبريل»

اعتبر سيزار ناكازاكي، محامي الرئيس السابق ألبرتو فوجيموري، أنه لا يمكن إطلاق سراح المدعى عليه حتى المحكمة تقرر حقوق الإنسان للبلدان الأمريكية (محكمة البلدان الأمريكية H.R.) في جلستها يوم 6 أبريل.

وقال ناكازاكي في مقابلة مع حزب الشعب الباكستاني «من الناحية العملية، من أجل عدم تقديم تفسير قانوني، نعم ، أعتقد أن الرئيس فوجيموري لن يطلق سراحه حتى ما تقرر أخيرا في 6 أبريل».

جلستين من IACHR

وذكر المحامي أن محكمة البلدان الأمريكية ستناقش يوم الجمعة في الساعة 2:00 بعد الظهر ما إذا كانت الإجراءات المؤقتة أو الاحترازية مناسبة أم لا، أي ما إذا كان ينبغي تعليق تنفيذ حكم المحكمة الدستورية (TC).

بالإضافة إلى ذلك، الأربعاء المقبل، 6 أبريل، سيتم تقييم ما إذا كان حكم TC ينتهك ما تنتهكه البلدان الأمريكية قررت المحكمة في إجراءاتها الإشرافية الأخيرة.

كورتي إيد

قال ناكاساك إن محكمة البلدان الأمريكية ستفاجأ عندما وجدت أن الدولة لم تفعل ما أمرت به في عام 2018، عندما أمرت بذلك، من خلال عملية أمبارو وتدخل الأطباء، يتم التحقق مما إذا كان ألبرتو فوجيموري يعاني من أمراض تبرر منح العفو الإنساني.

جادل المحامي بأن المحكمة الدولية لا يمكن إلا أن تشير إلى أنه ما إذا كان قد تم الامتثال لما تمليه في عام 2018 أم لا. وقال: «بسبب تراكم الأخطاء التي لم يتم القيام بها، آمل أن تقول المحكمة إن ما طلبناه في عام 2018 سيتم القيام به».

وأخيرًا، قال إن المشاكل الصحية التي يعاني منها رعايته والتي حفزت العفو في عام 2017، قد ساءت الآن وإجباره على الحاجة إلى الأكسجين طوال اليوم.

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