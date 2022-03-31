كارلوس أنطونيو فيليز يكشف عن أفضل لاعبيه في تاريخ كرة القدم الكولومبية

أعلن كارلوس أنطونيو فيليز، الذي نشط على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية تعليقًا على فشل المنتخب الكولومبي في عدم حضور كأس العالم قطر 2022، عن أفضل لاعبين في تاريخ كرة القدم الوطنية. من اللافت للنظر أنه لا أحد جزء من الجيل الذي أهل البرازيل 2014.

سئل المحلل، الذي تم تكريمه لمسيرته المهنية التي استمرت 50 عامًا في الصحافة الرياضية، في Win Sports، حيث تمت مقابلته، من قبل لاعب كرة القدم الذي أحبه أكثر. على الرغم من أنه قال إن القرار صعب، بالنظر إلى أن كل عصر له مراجعه، إلا أنه سلط الضوء على ويلينغتون أورتيس وفوستينو أسبريلا.

ويلينغتون أورتز يرتدي قميص Millionarios.

أما أورتيز، بطل أربع مرات مع أمريكا دي كالي، حاضر في أربعة تصفيات مع تريكولور واختياره كأفضل لاعب كرة قدم كولومبي في القرن العشرين من قبل الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاء كرة القدم (IFFHS)، فقد علق قائلاً:

حول فاوستينو، تذكر لسلوكه في الملعب، ولكن أيضًا لمدى حسمته، علق: «الثانية هي بالتأكيد واحدة من نقاط ضعفي الكبيرة في كرة القدم، Asprilla، كان لاعبًا استثنائيًا».

فوستينو أسبريلا، في كأس العالم لكرة القدم فرنسا 1998، في مواجهة رومانيا. صور جيتي

أما بالنسبة للاعب الذي يسبق وقته بسبب ظروفه الفنية، فقط هذه المرة دوليًا، أجاب دون تردد أنه بالنسبة له كان الهولندي يوهان كرويف، الذي يعتبر أفضل لاعب كرة قدم في القرن العشرين، خلف بيليه. «كان أول من في شدة، في الضغط، أول من فعل كل تلك الأشياء الجديدة اليوم... وكان هذا الرجل يمثل طريقا يحاول الجميع اللعب عليه اليوم».

بعد نهاية التصفيات في الفوز لأدنى فرق على فنزويلا، انتقد كارلوس أنطونيو فيليز كلا من المدربين الذين قادوا كولومبيا واللاعبين. وفي المقام الأول، قال: «كنا متذبذبين... بالنسبة لروسيا كنا «نصلح» التصنيف بـ «ميثاق ليما»، والآن، لنقطة واحدة، تم استبعادنا. لاعبو DT والتضامن مسؤولون. لقد وزعوا نقاطًا لإخراج Queiroz ولم تستطع رويدا. فشل في الشخصية والتحديث. نهاية الدورة».

بعد ذلك، أدلى بتعليق أثار الجدل على الشبكات الاجتماعية وردود فعل بعض لاعبي القهوة الذين لديهم خبرة في كأس العالم، مثل كارلوس فالديس. ملاحظة فيليز، التي ألمح فيها، من بين أمور أخرى، إلى جيمس رودريغيز:

وفي الوقت نفسه، كان رد فالديس، أحد اللاعبين الرئيسيين في كأس العالم للبرازيل 2018، هو: «وأدى الكثيرون إلى الاعتقاد بأن الذهاب إلى كأس العالم كان سهلاً وأنه قاد سائق سيارة أجرة وأنه اضطر إلى المغادرة لأنه لم يجعل هذا الجيل بطل العالم». سيكون موضوع المناقشة في الأيام المقبلة هو من يجب أن يقود الفريق ويقود تغيير الأجيال، أحد الأسماء التي تبدو مثل اسم المدرب الأرجنتيني مارسيلو بيلسا.

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