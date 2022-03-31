البيروقراطية والارتفاع السريع: آثار المسجل ألكسندر فيغا التي ما زالوا يتذكرونها في شيا

في الأسابيع الأخيرة، كان اسم ألكسندر فيغا روشا، المسجل الوطني لجمهورية كولومبيا، يرن في جميع أنحاء البلاد، الذي شغل هذا المنصب منذ عام 2019. وقد طلبت بعض القطاعات رئيس هذا المسؤول المثير للجدل، بعد فضيحة تزوير مزعوم في الانتخابات التشريعية الأخيرة، بالإضافة إلى ذلك، تم اتهامه أيضًا بعدم الإدلاء ببيانات لوسائل الإعلام وببساطة تفويض بعض أعضاء مكتب المسجل، ومع ذلك، فيغا سجل القيادة قصير، وهو الوضع الذي يسبب الشكوك بسبب صعوده السريع إلى مثل هذا الموقف المهم.

وفقًا لـ Noticias Uno، سرعان ما تصاعد المسجل البالغ من العمر 42 عامًا إلى السجل الوطني للوضع المدني، دون أن يكون له تاريخ طويل في مناصب مماثلة، لأنه بعد انتخابه من قبل محكمة العدل العليا ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية في عام 2019، العديد شكك في و صول المسجل إلى هذا المنصب, مع الأخذ في الاعتبار أنه من بين 54 طالبا مسجلا, تم اختياره بعد اختبارات مختلفة و عرض سيرته الذاتية.

قال أحد المرشحين لمنصب المسجل، في ذلك الوقت، لمجلة كامبيو أن الارتفاع المفاجئ لفيغا كان نتيجة حملة لمدة عام ونصف، لأنه وفقًا له، تمكن فيغا من توليد المودة في رؤساء المحكمة الدستورية والانتخابات الوطنية المجلس مع الهدايا والهدايا المختلفة، وهذا هو السبب في جعل من الممكن كسب دعم مختلف السياسيين والقضاة.

في بلدية تشيا، كونديناماركا، بدأ فيغا روشا حياته المهنية على الرغم من كونه مواطنًا من مدينة ميرافلوريس في قسم غوافياري. بعد تخرجه في عام 2004 كمحام، وفقًا لمجلة كامبيو، حصل المسجل الحالي على الدعم المباشر من عمدة شيا فرناندو سانشيز آنذاك، الذي أيده ليصبح ممثلاً لهذه الولاية القضائية.

على الرغم من أن هذا المنصب ليس مهمًا لبعض الكولومبيين, من لحظة إلى أخرى بعد ترك منصبه والعمل في بعض الحالات كمحام, المسجل الحالي ألكسندر فيغا, كان مقاولًا للمنطقة وأصبح بشكل مدهش قاضيًا في المجلس الانتخابي الوطني, مجلة كامبيو كان قادرا على تحديد أن المصادر المختلفة سلطت الضوء على خصائص العلاقات العامة التي يتمتع بها فيغا، بالإضافة إلى خطابه السريع لأقرانه.

وفقًا لـ Noticias Uno، في ذلك الوقت، كان مجلس مدينة شيا جدلًا قويًا حول انتخاب ألكسندر فيغا كممثل، لأنه في ذلك الوقت لم يكن لديه أي خبرة مهنية تتعلق بالمنصب، بالإضافة إلى ذلك، كان المسؤول هو الوحيد مقدم طلب للحصول على منصب الشخصية. وبالمثل، وفقا لهذا المنفذ الإعلامي، فإن سياسيين مختلفين من بلدية كوندينامارك يعتبرونه رئيسهم.

شارك المسجل في فضائح مختلفة لزيادة الميزانية للكيانات التي كان فيها، لأنه في ذلك الوقت، وافق عليه مجلس شيا ميزانية اقتصادية كبيرة لتوسيع مصنع شؤون الموظفين في هذه البلدية، وقد طالب مجلس الدولة بإعادة الهيكلة هذه. وفي هذه الحالة، زُعم أن هذه الوظائف كانت تهدف إلى شغلها بمناصب بيروقراطية.

ومن بين رسوم المسجل المثيرة للجدل خورخي إنريكي راميريز، عضو مجلس شيا السابق وعينه ألكسندر فيغا، كمسجل بلدية في تلك البلدية، وبالمثل أدريانا إزميرالدا كاميخو ريوس، شقيقة زوجة المسجل فيغا التي تعمل كمدير للإيرادات والمالية في تشيا أمانة الخزانة في القيادة الحالية.

تمكن Noticias Uno أيضًا من تحديد أن عمدة تشيا، لويس كارلوس سيغورا، يقيم في منزل يملكه المسجل ألكسندر فيغا، وأوضح بالتأكيد لوسائل الإعلام المذكورة أنه يدفع إيجارًا شهريًا وأنه يعرف فيغا روشا لأكثر من 18 عامًا.

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