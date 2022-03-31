مكافأة Yanapay و Wanuchay وجميع الإعانات التي لا تزال سارية المفعول: كيف وحتى متى يتم جمعها

وقد أتاحت حكومة بيرو العديد من السندات لمختلف القطاعات. تهدف هذه الإعانات الاقتصادية إلى أن تكون و الدعم المالي المؤقت لتمكين المستفيدين من مواجهة و يلات الوباء التي أدت إلى عدم استقرار الأسعار في سلة الأسر المعيشية الأساسية, اللوازم اللازمة للعمل وأشياء أخرى في الحياة اليومية.

سنبدأ بالمكافأة التي على وشك الانتهاء وهي المكافأة للعمال الرسميين الذين يكسبون أقل من 2000 باطن. التفاصيل أدناه.

بونو 210:

وقد منحت الدولة هذه المكافأة لجميع العمال الرسميين الذين لديهم راتب يساوي أو أقل من 2000 باطن. في حالة عمال الدولة، كانوا أول من حصل على هذه الميزة، وفي حالة العمال في القطاع الخاص، تم منحهم أيضًا الميزة، ولكن ضع في اعتبارك أنه يجب عليك جمعها اليوم لأنه لن يكون هناك تاريخ آخر لجمع 210 باطن.

متطلبات المكافأة 210:

- يجب أن يكون العامل مسجلاً حسب الأصول لدى DNI الخاص به في النموذج الإلكتروني لصاحب العمل في أشهر يوليو أو أغسطس أو سبتمبر 2021.

- لا يجوز للعمال المنتمين إلى أساليب التدريب المهني أو أن يكونوا متقاعدين.

- ولمزيد من الدقة بشأن معايير الأهلية، يُقترح مراجعة المادة 5 من القرار الوزاري رقم 241-2021-TR.

إذا كنت تستوفي المتطلبات، فيجب عليك إدخال الرابط التالي وتأكيد دفع المكافأة الخاصة بك: https://bono210.essalud.gob.pe/

حقيقة: يمكن لجميع المستفيدين من 210 باطن بوند إزالة شكوكهم أو شكاواهم أو استفساراتهم على الخط الساخن المجاني الذي توفره الدولة لجميع المواطنين: 0800 1 6872.

الحد الأقصى لتاريخ تحصيل هذه المكافأة هو حتى اليوم 31 مارس من هذا العام.

بونو ياناباي:

بدأ تسليم هذه المكافأة في سبتمبر 2021 وتم منحها أيضًا من أجل دعم العائلات الأكثر ضعفًا في البلاد التي فقدت وظائفها أو كانت في حالة فقر. هذا المبلغ هو 350 باطن.

لمعرفة ما إذا كنت مستفيدا، يجب عليك إدخال الرابط المقابل وإدخال التفاصيل الخاصة بك، مثل هويتك وتاريخ الإصدار ووضع علامة «أنا لست روبوتًا». أنت تقبل أيضًا «سياسة الخصوصية».

رابط بونو ياناباي: https://consultas.yanapay.gob.pe/#/

حقيقة: يمكن لجميع المستخدمين الذين لديهم شكوك أو استفسارات أو مضايقات بشأن القسيمة الاتصال بخط الهاتف المجاني للحكومة وهو رقم 101.

لا يمكن صرف هذه المكافأة إلا حتى 30 أبريل من هذا العام.

بونو وانوتشواي:

تقدم وزارة التنمية الزراعية والري (Midagri) أيضًا رابطة لصغار المزارعين وهي Wanuchay Bond من 350 باطن. تم الدفع منذ 18 يناير 2022.

لمعرفة ما إذا كنت مستفيدا من هذه القسيمة، يجب عليك إدخال الرابط أدناه وإدخال رقم DNI ورقم التحقق وتاريخ إصدار DNI. . حدد مربع «أنا لست روبوتًا» و «أوافق على سياسة الخصوصية» وانقر أخيرًا على المربع الأخضر الذي يقول «معرفة ما إذا كنت مستفيدًا».

هذا هو الرابط الرسمي: https://wanuchay.midagri.gob.pe

نصيحة: تذكر أنه إذا كان لديك أي أسئلة أو مشاكل أو استفسارات بخصوص مكافأة Wanuchay، فيمكنك الاتصال بنا عبر البريد الإلكتروني التالي: consultaswanuchay@midagri.gob.pe

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