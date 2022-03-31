باريوس ألتوس ولا كانتوتا: القضايا التي ستترك فيها محكمة البلدان الأمريكية ألبرتو فوجيموري دون الإفراج

تسبب قضية العفو عن ألبرتو فوجيموري الكثير من الضغط والجدل في السياسة البيروفية المجال. في الآونة الأخيرة، طلبت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان (محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان) من الحكومة عدم إطلاق سراح الرئيس السابق، على الرغم من حقيقة أن أعادت المحكمة الدستورية العفو الإنساني و النعمة الرئاسية.

فوجيموري ستبقى في السجن إلى أن تقرر كيفية التصرف استجابة لطلب ضحايا باريوس ألتوس ولا كانتوتا إلى البلدان الأمريكية محكمة. تعرف هنا على القضايا التي حكمت على فوجيموري بالسجن لمدة 25 عامًا، والتي حصل على عفو عنها.

وقعت حالة باريوس ألتوس في 3 نوفمبر 1991، عندما اقتحم ستة أفراد مقنعين ومسلحين من مجموعة كولينا منزلاً في 840 ديل جيرون هوانتا، في باريوس ألتوس، حيث كانت تجري بولادا. كان من المفترض أن يكون للأشخاص في المنزل صلات بأنشطة إرهابية، لذلك أُمروا بالاستلقاء على الأرض ثم إطلاق النار عليهم بشكل عشوائي. توفي خمسة عشر شخصًا، من بينهم صبي يبلغ من العمر 8 سنوات يدعى خافيير ريوس روخاس، وأصيب 4 آخرون بجروح خطيرة.

حدثت حالة لا كانتوتا بعد بضعة أشهر، في 18 يوليو 1992، في جامعة إنريكي غوزمان لا فالي الوطنية للتعليم، والمعروفة باسم لا كانتوتا. في هذا المكان، تم أخذ تسعة طلاب ومعلم واحد من مساكنهم ثم اختفوا. تم العثور على بقايا اثنين منهم في قبور سرية بعد عام. كما نُسب التأليف المباشر إلى Grupo Colina.

الجملة

تم تسليم فوجيموري من تشيلي إلى بيرو في عام 2007 وأدين لدوره في مذبحة باريوس ألتوس، ولا كانتوتا، وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان، فضلا عن جرائم الفساد. وفي 7 نيسان/أبريل 2009، حكمت عليه الدائرة الجنائية الخاصة بالسجن لمدة 25 سنة. تبين أن الرئيس السابق كان الجاني المباشر لجرائم القتل المؤهل والإصابات الخطيرة للأحداث التي وقعت في باريوس ألتوس ولا كانتوتا.

وخلصوا إلى أن فوجيموري قد اختار القوات المسلحة وكان رئيس جهاز منظم يدور حول جهاز المخابرات الوطني (SIN). كان هذا بمثابة وسيلة لارتكاب جرائم، كان الرئيس آنذاك على علم بها.

وبما أن العقوبات في بيرو ليست تراكمية، فإن هذه هي العقوبة العامة التي كان في السجن بسببها. كما أدين باغتصاب الوظائف (6 سنوات)، والاختلاس (7 سنوات و 6 أشهر)، والمدفوعات غير القانونية لأعضاء الكونغرس وشراء خطوط تحرير وسائل الإعلام (6 سنوات) وقضية صحف تشيشا (8 سنوات).

ووصفت الشرطة الخاصة الجرائم المرتكبة في باريوس ألتوس ولا كانتوتا بأنها جرائم ضد الإنسانية لأنها كانت جزءا من سياسة حكومية منهجية وواسعة النطاق تسعى إلى القضاء على الأشخاص الذين يزعم أنهم أعضاء في جماعات تخريبية. وقد أكدت الدائرة الجنائية الانتقالية الأولى الحكم في الدرجة الثانية في 30 كانون الأول/ديسمبر 2009.

وصلت القضايا إلى محكمة البلدان الأمريكية

و رفع الضحايا القضايا إلى محكمة البلدان الأمريكية و اعترفت دولة بيرو بمسؤوليتهم عن الأحداث. ووصفتها محكمة البلدان الأمريكية بأنها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. ولذلك قضت المحكمة بأن تطبيق قوانين العفو أو أي نوع آخر من قوانين الاستبعاد غير مقبول.

وبقيامهم بذلك، حكموا على قوانين العفو التي تم تمريرها خلال حكومة فوجيموري لتبرئة المسؤولين عن المذبحة التي وقعت في باريوس ألتوس وأشاروا إلى أنه ليس لها أي أثر قانوني.

يشكل هذا القرار سابقة مهمة. كان حكم Barrios Altos بمثابة أساس لرفض الاستثناءات المقدمة في مختلف الإجراءات القضائية التي تسعى إلى تطبيق قوانين العفو. على سبيل المثال، كانت أساس TC في قضيتي مارتن ريفاس وسالازار مونرو، حيث أعلنت مطالب الأفراد العسكريين الذين يسعون إلى عدم محاكمتهم الحالات لا أساس لها من الصحة.

لماذا لا تزال الحالات مفتوحة؟

ولا تزال كلتا القضيتين مفتوحتين أمام محكمة البلدان الأمريكية لأن الدولة لم تمتثل للعديد من الإجراءات التي أمرت بها الوكالة. تظهر أحدث القرارات للامتثال لأحكام عام 2009 (قضية لا كانتوتا) و 2012 (قضية باريوس ألتوس) أنه لا تزال هناك حاجة إلى و الانتهاء من التحقيقات, و دفع التعويضات, و تنفيذ تدابير رمزية. فعلى سبيل المثال، لا تزال رفات خمسة ضحايا في قضية لا كانتوتا في عداد المفقودين، وكثير من المدانين لم يدفعوا. أي شيء للتعويض المدني.

وبالإضافة إلى ذلك، تم إصدار تدابير لإبطال خطورة الحالات. وفي تموز/يوليه 2012، أصدرت الدائرة الجنائية الدائمة لمحكمة العدل العليا عملية إعدام عليا تنص على أن عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء في قضية باريوس ألتوس لا تشكل جرائم ضد الإنسانية وتخفف الأحكام الصادرة بحق المتهمين. أجرت محكمة البلدان الأمريكية التحقيق و و حدد و جود هذا التدبير على أنه مخالف لل حكم الصادر في قضية باريوس ألتوس. ولهذا السبب، ألغت الدائرة الجنائية الدائمة الجهاز التنفيذي الخاص بها.

بعد سنوات، في 24 ديسمبر 2017، منح الرئيس آنذاك بيدرو بابلو كوزينسكي ألبرتو فوجيموري العفو الإنساني وموافقة رئاسية لهاتين الحالتين المحددتين. وألغت المحكمة العليا هذا الأمر، بعد صدور حكم محكمة البلدان الأمريكية الذي أبطل العفو عن المدانين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. ومع ذلك، في 17 مارس 2022، أعادت المحكمة الدستورية هذه النعمة.

الآن، في 30 مارس، طلبت محكمة البلدان الأمريكية من الحكومة عدم الإفراج عن فوجيموري حتى يتم البت في القضايا. تم تحديد جلسة استماع عامة في 1 أبريل.

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