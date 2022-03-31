Azcapotzalco: كيفية التسجيل في بورصة العمل برواتب تصل إلى 20 ألف بيزو

في مكتب رئيس البلدية Azcapotzalco، تقاسموا وظائف شاغرة مختلفة من خلال تبادل التوظيف لعام 2022 برواتب تصل إلى 20000 بيزو.

تشمل الوظائف ملفات تعريف ومناصب مختلفة، يجب على الأشخاص المهتمين التقدم بطلب إلى مركز الأعمال الدولي الذي يقع موقعه في أفينيدا 22 دي فيبريرو، رقم 440 في حي سان ماركوس للسؤال عن تبادل الوظائف Azcapotzalco والتقدم بطلب للحصول على وظيفة شاغرة فائدة. ساعات العمل من الاثنين إلى الخميس من الساعة 8:00 صباحًا إلى 3:00 مساءً، وفي حالة عطلات نهاية الأسبوع تكون من الساعة 8:00 صباحًا إلى 4:00 مساءً.

ما هي الوظائف الشاغرة المتاحة؟

* محلل الرواتب: هناك ثلاثة أماكن متاحة، والمتطلبات هي أن تكون بين 25 و 45 سنة من العمر مع درجة في مجالات الإدارة، يطلبون الخبرة في إعداد كشوف المرتبات الأسبوعية ونصف الأسبوع، وحساب التسويات، والتسجيلات، وترك، وإدارة المتقدمة إكسيل، معرفة اللجنة الأولمبية الدولية، NOI، SNA و IDC؛ الراتب هو 20 ألف بيزو شهريا.

* مساعد الصيانة: هناك ستة أماكن متاحة، من بين متطلباتها 18 إلى 45 سنة من العمر، مع الانتهاء من المدرسة الثانوية، لديهم معرفة في البناء والرسم والسباكة والحوائط الجافة، والراتب هو 7 آلاف بيزو شهريا.

(الصورة: فيسبوك/مكتب عمدة أزكابوتزالكو)

* ميكانيكي صناعي: مع 3 أماكن متاحة، تتراوح أعمارهم بين 18 و 40 عامًا، يجب أن يكون مقدم الطلب قد أكمل الهندسة، والحد الأدنى من الخبرة 6 أشهر، وأن يكون مسؤولاً ومنظمًا ودقيقًا.

* الطهاة والطهاة: مع درجة أو تدريب في الإدارة، والحد الأدنى من الخبرة لمدة سنة واحدة، توافر الجداول الزمنية، وهناك 5 وظائف شاغرة المتاحة والراتب الذي يقدمونه هو 6500 بيزو بالإضافة إلى المكافآت.

* مساعد إداري: هناك 5 أماكن، يجب أن تكون المتطلبات بين 25 و 45 عامًا، أو الدراسات الجامعية أو التدريب الداخلي في الإدارة، والخبرة في المحاسبة وإدارة شؤون الموظفين، والراتب بين 7 آلاف و 8 آلاف بيزو شهريًا.

ساعات العمل من الاثنين إلى الخميس من الساعة 8 صباحًا حتى 3 مساءً وفي عطلات نهاية الأسبوع من الساعة 8 صباحًا حتى 4 مساءً (الصورة: SNE)

* محاسب: العمر هو 18 سنة فما فوق، يجب أن يكون المتقدمون حاصلين على شهادة في الإدارة مكتملة أو مقطوعة، وأن يكونوا استباقيين ومسؤولين ودقيقين وأن يعرفوا كيفية العمل كفريق واحد، وإعطاء 10000 بيزو شهريًا. لديك ثلاث سنوات على الأقل من الخبرة في المنصب ومع ترخيص اتحادي ساري المفعول، الراتب هو 12 ألف بيزو شهريًا.

* مشغل التنظيف: يطلبون خبرة لا تقل عن 6 أشهر، ويتراوح عمرهم بين 24 و 50 عامًا، وأنهوا دراستهم الثانوية ويعطون 5 آلاف 200 بيزو شهريًا.

* في منصب مساعد في الإدارة هناك شاغران متاحان، حيث يجب أن تكون المتطلبات بين 18 و 40 عامًا، ودراسات المستوى المتوسط الأعلى أو الدرجة المكتملة، وتقدم راتبًا أسبوعيًا قدره 1500 بيزو. درجة البكالوريوس المكتملة، الحد الأقصى لسن التقديم هو 50 عامًا، ويمنحون أسبوعًا راتبًا قدره 1800 بيزو. * هناك خمسة وظائف شاغرة لمساعد مستودع المصنع، يجب أن تكون المتطلبات 18 عامًا أو أكثر مع الحد الأدنى من التعليم الابتدائي، لتكون استباقية ومسؤولة ونشطة وتعطي 6 آلاف بيزو شهريًا.

* في وحدة رعاية Azcapotzalco، يتشاركون أيضًا الوظائف الشاغرة، ويقع في Camarones 494، الزاوية الشمالية 87 ب، Recreo.

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