غاز قديم يعود تاريخه إلى بداية الزمن يتسرب من قلب الأرض

الهليوم البدائي القديم الذي تم تشكيله في أعقاب الانفجار الكبير يهرب من قلب الأرض، حسبما أفاد العلماء في دراسة جديدة.

لكن كن مطمئنًا، لا يوجد سبب للقلق، كما يقول الخبراء، الأرض لا تنكمش، لكن هذا الاكتشاف هو تأكيد التفاصيل التي لم يتم حلها حتى الآن حول ولادة كوكبنا: تشكلت الأرض داخل سديم شمسي، نفس السحابة الجزيئية التي أدت إلى ظهور الشمس.

شيء آخر تقترحه هذه الدراسة هو أن الغازات البدائية الأخرى قد تتسرب من قلب الأرض إلى الوشاح, والتي بدورها يمكن أن توفر معلومات حول تكوين السديم الشمسي.

يأتي الهيليوم على الأرض في نظيرين مستقرين. إلى حد بعيد الأكثر شيوعًا هو الهيليوم 4، الذي تحتوي نواته على بروتونين واثنين من النيوترونات. يمثل الهيليوم 4 حوالي 99.99986٪ من جميع الهيليوم على كوكبنا.

النظير المستقر الآخر، الذي يمثل حوالي 0.000137٪ من الهيليوم للأرض، هو الهيليوم 3، مع بروتونين ونيوترون واحد.

الهيليوم-4 هو في المقام الأول نتاج الاضمحلال الإشعاعي لليورانيوم والثوريوم، والذي يحدث هنا على الأرض. على العكس من ذلك، الهيليوم 3 هو بدائي في المقام الأول، تشكلت في لحظات بعد الانفجار الكبير، ولكن يمكن أن تنتج أيضا عن طريق الاضمحلال الإشعاعي من التريتيوم.

هذا هو الغاز الذي تم اكتشافه وهو يهرب من قلب الأرض, نظير الهيليوم 3, الذي يتسرب بشكل رئيسي على طول نظام التلال البركانية في وسط المحيط, مما يعطينا مؤشرًا جيدًا على السرعة التي تهرب بها من القشرة.

هذا المعدل هو حوالي 2000 غرام في السنة: «يكفي لملء بالون بحجم مكتب»، يشرح عالم الجيوفيزيائي بيتر أولسون من جامعة نيو مكسيكو.

ويضيف: «إنها عجب الطبيعة، ودليل على تاريخ الأرض، أنه لا تزال هناك كمية كبيرة من هذا النظير داخل الأرض».

ما هو أقل وضوحًا هو المصدر؛ كم من الهيليوم 3 يمكن أن يخرج من النواة، مقارنة بكمية الوشاح.

هذا سيخبرنا بمصدر النظير. عندما تشكلت الأرض، فعلت ذلك عن طريق جمع المواد من الغبار والغاز التي تطفو حول الشمس حديثي الولادة.

الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تكون بها كميات كبيرة من الهيليوم 3 داخل نواة الكواكب هي إذا تشكلت في سديم مزدهر. وهذا يعني، ليس في الضواحي، وليس كما تبدد وحلقت.

حقق أولسون وزميله، عالم الجيوكيميائي زاكاري شارب من جامعة نيو مكسيكو، في نمذجة مخزون الهيليوم للأرض أثناء تطوره. أولاً، كيف تم تشكيلها، وهي عملية تراكمت خلالها الكوكب الأولي ودمج الهيليوم؛ ثم بعد التأثير العظيم.

هذا, يعتقد علماء الفلك, حدث عندما ضرب جسم بحجم المريخ أرضًا صغيرة جدًا, إرسال الحطام يطير إلى مدار الأرض, التي أعيد دمجها في نهاية المطاف لتشكيل القمر.

خلال هذا الحدث، الذي كان سيعيد ذوبان الوشاح، كان سيفقد الكثير من الهيليوم المغلق داخل الوشاح. ومع ذلك، فإن النواة أكثر مقاومة للتأثير، مما يشير إلى أنه يمكن أن يكون خزانًا فعالًا إلى حد ما للاحتفاظ بالهيليوم 3.

يُعتقد أن الشمس تشكلت في سحابة مثل سديم البحيرة وهذا الاكتشاف الأخير يشير إلى أن الأرض (ESA/NASA) أيضًا

في الواقع، هذا ما وجده الباحثون. باستخدام المعدل الحالي الذي يهرب به الهيليوم 3 من الداخل، بالإضافة إلى نماذج سلوك نظائر الهيليوم، وجد أولسون وشارب أنه من المحتمل أن يكون هناك 10 تيراغرام (10 مليارات جرام) لكل petagram (100 مليون طن) من الهيليوم 3 في قلب كوكبنا.

هذا يشير إلى أن الكوكب يجب أن يكون قد تشكل داخل سديم شمسي مزدهر وأنه لم «ينضم» إلى النظام الشمسي بعد تكوينه. ومع ذلك، لا تزال هناك عدة شكوك. احتمال استيفاء جميع شروط عزل الهيليوم 3 في قلب الأرض منخفض إلى حد ما, مما يعني أنه قد يكون هناك نظائر أقل مما يوحي به عمل الفريق.

ومع ذلك، فمن الممكن أن يكون هناك أيضا الهيدروجين البدائي وفيرة في جوهر كوكبنا، محاصرين في نفس العملية التي قد تراكمت الهيليوم 3. ويقول الباحثون إن البحث عن أدلة على تسرب الهيدروجين يمكن أن يساعد في التحقق من صحة النتائج.

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