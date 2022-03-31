ألبرتو فوجيموري: المحاكمات الأخرى ومدفوعات التعويض المدني التي لا يزال الرئيس السابق لا يستجيب لها

طلبت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان من دولة بيرو عدم الإفراج عن الرئيس السابق ألبرتو فوجيموري، وسوف تمتثل الحكومة هذا الطلب. ومع ذلك، سيظل الرئيس السابق محاسبًا أمام العدالة في عشر قضايا حيث العفو الإنساني والنعمة الرئاسية. إعادته المحكمة الدستورية (TC) لن يكون كافيا. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يدين أيضا بملايين الدولارات للدولة في التعويضات المدنية.

الجبر المدني

وكشف المدعي العام لمكافحة الفساد، خافيير باتشيكو، عن الرقم الذي يدين به الرئيس السابق ألبرتو فوجيموري لدولة بيرو: S/51 مليون باطن من التعويضات المدنية لثلاث قضايا حكم عليه فيها.

و الحالات هي الاقتحام غير المنتظم لمنزل فلاديميرو مونتيسينوس, و الشراء غير المنتظم لقناة الكابل, و دفع CTS لمستشاره السابق.

ولم يدفع الرئيس السابق أي من هذه المبالغ، وفي 17 مارس/آذار أعادت المحكمة الدستورية العفو الإنساني وحقه في النعمة.

«لقد حُكم على فوجيموري وتضررت الدولة لثلاث وقائع: مسألة عمليات الاقتحام غير النظامية، والشراء غير المنتظم لقناة الكابل، ودفع نظام CTS من فلاديميرو مونتيسينوس. وبالنسبة لهذه الأحداث الثلاثة، تدين فوجيموري للدولة بنحو 51 مليون باطن».

بالإضافة إلى ذلك، لا يملك الرئيس ممتلكات أو ممتلكات باسمه، بحيث لا يمكن تنفيذ الحظر. لم يتمكن حتى من معالجة اقتناء معاش حياته كرئيس دولة سابق، بحيث لا يمكن للدولة أن تأخذ هذه الأموال في شكل دفع أيضًا.

القضايا المعلقة التي ستستمر على الرغم من العفو

ألبرتو فوجيموري فوجيموري لم يستجب بعد للعدالة في عشر قضايا في المجموع:

- كاسو بايفيلكس

واحدة من الإجراءات المعلقة هي ما يسمى قضية Pativilca. تجادل الأطروحة الضريبية بأن الرئيس السابق نفذ سياسة مكافحة التخريب بممارسات متوازية وغير قانونية مسؤولة عن Grupo Colina. وأدى ذلك إلى مقتل ستة أفراد من الطائفة في سان خوسيه وكاراكوينيو بامباس، في مقاطعة باتيفيلكا) بارانكا (في ٢٨ كانون الثاني/يناير ١٩٩٢. و الضحايا هم جون كالديرون ريوس, و سيزار رودريغيز إسكيفيل, و توريبيو أورتيس أبونتي, و بيدرو أغويرو ريفيرا, و نيفيس أرياس فيلاسكيز, و فيلاندرو كاستيلو مانريكي.

ويتهم فوجيموري بأنه مرتكب مزعوم للجريمة المرتكبة ضد الحياة والجسد والصحة (القتل العمد المؤهل)، ومرتكب جريمة ضد الهدوء العام (جرائم ضد الجمعيات العامة غير المشروعة للسلام) التي تضررت من الدولة.

يصل العفو والنعمة الرئاسية التي منحها الرئيس آنذاك بيدرو بابلو كوزينسكي هذه العملية. في يناير 2018، طلبت فوجيموري إعلان انقراض الدعوى الجنائية، ولكن في 9 فبراير 2018، رفضت Collegiate B من الغرفة الجنائية الوطنية الطلب وقررت مواصلة العملية.

«إنه يتعارض مع واجبات التحقيق في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ومحاكمتها والمعاقبة عليها، وهو أيضًا إجراء، كما قمنا بتحليله، يصطدم بوضوح بالحقوق الأساسية التي يحميها دستورنا»، كما جاء في القرار.

و بالإضافة إلى ذلك, توضح اللجنة أن قرارات محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان (محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان) و القانون الدولي فرض التزام و اضح على الدول بالتحقيق في الانتهاكات المستقلة و المحايدة لحقوق الإنسان و الجرائم بموجب القانون الدولي.

- كاسو شافيموشيك

كما اتهم الرئيس السابق ألبرتو فوجيموري بقضية تشافيموشيك، التي لا تزال معلقة. وهو متهم بإعطاء 800،000 دولار من الأموال العامة من جهاز المخابرات الوطنية (SIN) لرجل الأعمال أوغستو مياغوسوكو لشراء أرض في مشروع الري شافيموشيك، في لا ليبرتاد. ووفقا للأطروحة الضريبية، فإن شراء الأرض «كان نتيجة مباشرة للأنشطة الإجرامية التي شارك فيها المدعى عليه مياغوسوكو وألبرتو فوجيموري، وكان الأول بمثابة الرجل الأمامي لهذا الأخير».

- سبع حالات أخرى معلقة

تنتظر فوجيموري أيضًا الرد على سبع حالات أخرى، تمت الموافقة بالفعل على طلبات تمديد التسليم من قبل حكومة بيدرو كاستيلو، في عام 2021.

وتتعلق هذه الحالات، أولاً وقبل كل شيء، ببيع الأسلحة للقوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك). وفي هذه الحالة، يُتهم بارتكاب جرائم مزعومة ضد السلامة العامة (الإمداد غير المشروع بالأسلحة النارية) وضد الهدوء العام (الارتباط غير المشروع بارتكاب جرائم).

في أكتوبر 2021، من خلال ستة قرارات، تمت الموافقة على طلبات تمديد تسليم المجرمين للقضايا الست: كاسترو كاسترو، تشافين دي هوانتار، مجلس الدفاع، عائلة فينتوسيلا، تلفزيون باناميريكانا والمعارضون (للاختطاف المشدد). وفي جميع هذه الإجراءات، وُجهت إلى ألبرتو فوجيموري تهمة الجرائم المزعومة المتمثلة في جرائم القتل المؤهل، والإصابات الخطيرة، والارتباط غير المشروع بارتكاب جريمة، والاختلاس المتعمد، والاختطاف المشدد، والكشف عن أسرار المصلحة الوطنية التي تضررت من الدولة.

- التعقيم القسري

في 11 كانون الأول (ديسمبر) 2021، فتح القاضي رافائيل مارتينيز من المحكمة الجنائية الإقليمية العليا التابعة للمحكمة الوطنية العليا الخاصة إجراءات جنائية ضد ألبرتو فوجيموري وآخرين لقضية التعقيم القسري.

تتم مقاضاة فوجيموري فوجيموري بتهمة ارتكاب جريمة ضد الحياة والجسم والصحة، وإصابات خطيرة أعقبها الموت المظلوم لماميريتا ميستانزا وأليخاندرا أغيري وغيرهم، في سياق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. ووفقا للادعاء، وضع فوجيموري ووزرائه السابقين وغيرهم سياسة الصحة العامة التي كانت في الواقع برنامج «تعقيم» يتم دون موافقة الضحايا. وتفيد التقارير بأن المتهمين تصرفوا بموجب نظرية «الهيمنة في جهاز منظم للسلطة، في سياق انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان»، حيث كان رئيس الدولة آنذاك هو «الرجل الذي يقف وراء ذلك».

وقد علقت الإجراءات الجنائية للرئيس السابق وحده منذ ذلك التاريخ، حيث تنتظر حكومة شيلي إصدار حكم بشأن طلب تمديد تسليم الرئيس السابق في هذه القضية.