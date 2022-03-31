خرجت عايدة فيكتوريا ميرلانو للدفاع عن فرانسيا ماركيز من تعليقات ماربيل: «من الواضح أنها لا تمثلك»

الرسائل المثيرة للجدل التي أرسلتها المغنية ماربيل إلى مرشحة نائب الرئيس فرانسيا ماركيز في الأيام الأخيرة لم تمر دون أن يلاحظها أحد من قبل المؤثرة عايدة فيكتوريا ميرلانو، التي لم تتردد من خلال شبكاتها الاجتماعية في الخروج للدفاع عن الناشط البيئي.

يجب أن نتذكر أنه قبل بضعة أيام أصدرت مغنية تكنوكاريليرا تعليقًا عنصريًا حول فرانسيا ماركيز: قارنتها على الشبكات الاجتماعية بـ «الملك كونغ». انتشر الجدل لعدة أيام وحتى انتشر على السيناتور الحالي عن كولومبيا البشرية، غوستافو بوليفار، الذي، في محاولة فاشلة للغاية «للدفاع» عن شريكه السياسي، انتهى به الأمر إلى وصفه بأنه «عنصري».

وردا على التعليقات المثيرة للجدل، خلال مناظرة لمنصب نائب الرئيس نظمتها مجلة سمانا، سألت الصحفية فيكي دافيلا المرشحة عما إذا كان لديها أي رسائل لإرسالها إلى ماربيل أمام مشاركاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي أجابت عليها: «أرسل لها عناق الأجداد».

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لم تتردد المغنية في مواصلة الجدل واستخدمت حسابها على تويتر للرد على فرانسيا ماركيز:

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على الرغم من أن فرنسا لم تعلق عليها مرة أخرى، إلا أن المؤثرة عايدة فيكتوريا ميرلانو لم تفوتك التعليق الجديد لمغنية تكنوكاريليرا ضد عالم البيئة واستخدمت شبكاتها الاجتماعية للدفاع عنها.

من خلال حسابها على تويتر، أخبرت منشئ المحتوى ماربيل أن فرانسيا ماركيز من الواضح أنها لا تستطيع تمثيلها، حيث أشارت إلى أنه في حين أن عالم البيئة يتحدث عن الحب، فإن المغنية تفعل ذلك فقط من الكراهية.

وقد أشاد مؤيدوها برد مولد المحتوى القوي على تعليقات ماربيل ضد المرشحة الرئاسية، الذين أيدوها وأكدوا أن المغنية لديها خطاب كراهية.

«حسنًا، هذه السيدة تفتقر إلى التعليم وقبل كل شيء التواضع، التي تؤمن بنفسها بالله», «إنها تؤكل من فقر روحها، لا يستحق ارتداء مع شخص من هذا القبيل»، و «من الكراهية والاستياء والفراغ الذي تحمله في الداخل... في الرواية، خدع الأب والدته مع امرأة سوداء. هل هذا السبب؟ هل هذا من أين تأتي العنصرية الخاصة بك؟» ، كانت بعض التعليقات التي كتبها عشاق المؤثر.

حتى بعض مستخدمي الإنترنت الذين ادعوا أنهم ليسوا من أتباع بترو استغلوا ثلاثية عايدة فيكتوريا للتعبير عن رفضهم التام لهجمات ماربيل على فرانسيا ماركيز:

على الرغم من أن مغنية تكنوكاريليرا لم تعلق في الوقت الحالي على رسالة ميرلانو، إلا أن حسابها على تويتر يظهر أنها كرست نفسها في الساعات الأخيرة لمشاركة تريلات أولئك الذين يدعمون التعليقات التي أدلت بها ضد الناشطة البيئية.





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