وفقًا لـ Dane، يعتقد الكولومبيون أن الفساد قد زاد في السنوات الأخيرة.

Imagen de archivo de una protesta contra los supuestos lazos del fiscal general con el escándalo de Odebrecht en Bogotá, Colombia. 29 enero 2019. REUTERS/Luisa González

كشف داين في 30 مارس مسح الثقافة السياسية، حيث ظهرت بيانات مثيرة للاهتمام حول السياسة والديمقراطية وتصور الفساد. وفقًا للمسح، بالنسبة للإجمالي الوطني، في عام 2021، أدرك 73.2٪ من الأشخاص فوق سن 18 عامًا أن مستوى الفساد ارتفع في العام الماضي، بينما بلغت هذه النسبة في عام 2019 64.9٪.

وذكر 22.8٪ من المجيبين أن مستوى الفساد لا يزال كما هو، وقال 1.4٪ أنه انخفض. بالنسبة لعام 2019، بلغت هذه النسب 28.4٪ و 3.7٪ على التوالي.

في المقابل، بحلول عام 2021، في المجموع الوطني، اعتبر 40.6٪ من السكان أنه في المنطقة أو القضية التي تحدث فيها أخطر حالات الفساد في القطاع العام هي في الصحة. و كانت هذه النسبة مصنفة حسب النطاق الجغرافي 44.6 في المائة في المراكز الريفية المأهولة بالسكان و المتناثرة و 39.5 في المائة في عواصم البلديات. وكانت قضايا الفساد في مجال العدالة ثاني أعلى حصة في المجموع الوطني، حيث بلغت 28.1 في المائة؛ ومن حيث النطاق الجغرافي كانت 29.5 في المائة في منابع المياه و 22.9في المائة في المراكز المأهولة بالسكان والمناطق الريفية المتناثرة.

من جانبهم، في عام 2021، بالنسبة للإجمالي الوطني، من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع والذين ادعوا أنهم كانوا على اتصال مباشر بموظفي مؤسسة حكومية لتنفيذ بعض الإجراءات الإدارية، رد 7.3٪ بأنهم طلبوا منهم بشكل مباشر أو غير مباشر حافز، مثل هدية أو أموال إضافية لتسهيل الإجراء أو الخدمة. حسب الجنس، قال 7.7٪ من الرجال إنهم طلبوا منهم بعض الحوافز، في حين أن 6.9٪ من النساء عانين من هذا الوضع. حسب المجالات الجغرافية، أفاد 7.8٪ من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع في العواصم والمراكز المأهولة بالسكان و 5.6٪ في المناطق الريفية المتناثرة.

قام مراقب فساد مواطن الشفافية لكولومبيا بمهمة تحديد وتنظيم وتحليل أعمال الفساد التي تم الإبلاغ عنها في 25 منفذًا إعلاميًا خلال الفترة 2016-2020. وأسفرت هذه العملية عن ما مجموعه 967 من أعمال الفساد الملموسة، حسبما ورد في 2026 نشرة صحفية.

حدث الفساد الإداري في 44٪ من الحالات. وتتعلق معظم هذه الحالات بعمليات المشتريات العامة، المرتبطة بممارسات مثل توجيه العقود غير المنتظم والدفع مقابل الخدمات التي لم يتم تسليمها.

ويلي ذلك توفير الخدمات الأمنية، التي تشمل إجراءات مثل بيع المعلومات السرية والأسلحة من قبل أفراد القوات العسكرية وقوات الشرطة. وثالثا، الفساد في الإجراءات، مثل تفضيل تصاريح البناء، وإصدار شهادات مزورة، والتهرب الضريبي، والمخالفات في التراخيص البيئية أو نقل الحياة البرية.

تم تحديد الفساد السياسي في 27٪ من التقارير. وتشمل الحالات المرتبطة بهذا النوع من الفساد تحويل الموارد الرامية إلى حماية حياة الناس وسلامتهم، واستخدام الموارد العامة لتمويل الحملات السياسية، من بين أمور أخرى. تم الإبلاغ عن الفساد الخاص في 19٪ من الأحداث، ويمثل الفساد القضائي 10٪. يمكن العثور على الحالات المرتبطة بكل نوع من أنواع الفساد في التقرير الكامل.

عند تحليل القطاعات التي يحدث فيها الفساد، تم تحديد أن 62٪ من الأحداث تتركز في ستة قطاعات: 21٪ في قطاع الدفاع؛ 11٪ في القطاع القضائي؛ و 30٪ من الحالات في قطاعات التعليم والعلوم والتكنولوجيا؛ الإسكان والتخطيط الإقليمي والخدمات العامة؛ الصحة؛ والنقل.

عند تحليل حدوث الفساد في مجموعات سكانية محددة، تأثر 311 حدثًا بشكل مباشر. وفي معظمها، يتأثر الأطفال والمراهقون بشكل مباشر، يليهم الطلاب والسكان في ظروف الضعف الاجتماعي والاقتصادي. وبالتالي، فإن الفساد يزيد من أوجه عدم المساواة الموجودة بالفعل في هذه الفئات الضعيفة.

ضمن الأحداث المبلغ عنها، فقط في 367 كان من الممكن تحديد رقم دقيق للأموال على المحك، والتي تم على أساسها تحديد أن الأموال التي ارتكبها الفساد كانت 92.77 مليار بيزو، وخسرت 13.67 مليار بيزو و 4.94 مليار بيزو استردادها.

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