طلب المدعي العام التركي من المحكمة إحالة قضية خاشقجي إلى المملكة العربية السعودية

FILE PHOTO: A demonstrator holds a poster with a picture of Saudi journalist Jamal Khashoggi outside the Saudi Arabia consulate in Istanbul, Turkey October 25, 2018. REUTERS/Osman Orsal/File Photo

طلبت مدعية تركية من محكمة في اسطنبول يوم الخميس إغلاق قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قُتل بوحشية في العاصمة التركية في عام 2018، ونقله إلى المملكة العربية السعودية، حسبما أكدت خطيبته التركية.

كتبت هاتيس جنكيز على تويتر بعد جلسة استماع في المحكمة الرئيسية في اسطنبول: «دعا المدعي العام، تماشياً مع الدعوى السعودية، إلى نقل القضية إلى (المملكة العربية السعودية) وإغلاقها في تركيا».

«ستطلب المحكمة رأي وزارة العدل التركية. #Khashoggi #JusticeForJamal «، وأضاف Cengiz على الشبكة الاجتماعية.

وذكرت وكالة الانباء الخاصة DHA ان المدعي العام قال ان القضية «تأخرت لان اوامر المحكمة لا يمكن تنفيذها لان المشتبه فيهم اجانب».

ويأتي طلب المدعي العام في وقت تسعى فيه تركيا إلى ذوبان الجليد في العلاقات مع السعودية، الأمر الذي تفاقم بعد اغتيال المتعاون مع صحيفة واشنطن بوست الأمريكية داخل القنصلية السعودية في اسطنبول.

صورة الملف: تعقد لجنة حماية الصحفيين وغيرهم من الناشطين في مجال حرية الصحافة وقفة احتجاجية على ضوء الشموع أمام السفارة السعودية لإحياء ذكرى مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في اسطنبول، واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية، 2 أكتوبر 2019 رويترز/سارة سيلبيجر/صورة ملف

في 2 أكتوبر 2018، دخل خاشقجي القنصلية لإجراء ترتيبات للزواج من جنكيز. ووفقا للسلطات في الولايات المتحدة وتركيا، قام سرب سعودي ينتظره بخنقه وتقطيع جثته، التي لم يتم العثور عليها.

- «أخبار رهيبة» -

وقال إيرول أونديروغلو، ممثل منظمة مراسلون بلا حدود في تركيا، بناء على طلب المدعي العام، وطلب من وزارة العدل رفضها.

وقالت السعودية لوكالة فرانس برس ان «قضية خاشقجي تبدو ضحية تقارب دبلوماسي بين تركيا والمملكة هذه المرة».

أثار الاغتيال غضبًا دوليًا وتدعي وكالات الاستخبارات الغربية أن ولي العهد السعودي, محمد بن سلمان, أذن بالقتل.

وقال ولي العهد انه يقبل مسؤولية المملكة العربية السعودية في القضية، لكنه يرفض اي علاقات شخصية. تقول الرياض إن عمل الوكلاء الذين تصرفوا بمفردهم.

ويعتقد أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هو الذي أذن بالقتل. EFE/محرر بيريرا/أرشيف

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ذلك الوقت إن الأمر بقتله «جاء من أعلى المستويات» في الحكومة السعودية.

غير راضية عن المحاكمة في المملكة العربية السعودية, بدأت تركيا تحقيقاتها الخاصة في جريمة القتل وعرضت 26 سعوديًا للمحاكمة غيابيًا, بما في ذلك صديقان مقربان لولي العهد.

- الإصرار على المحاكمة -

وقال جنكيز في مقابلة مع وكالة فرانس برس في شباط/فبراير ان تركيا يجب ان تصر على تحقيق العدالة لخاشقجي «حتى لو حسنت علاقاتها» مع الرياض.

وقال «لا اعتقد انه من مصلحة اى شخص اغلاق القضية تماما».

وردا على سؤال حول ما اذا كانت تشعر بخيبة امل، اجابت جنكيز: «اذا نظرنا اليها من وجهة نظر السياسة الحقيقية (الموقف التركي) فان ذلك لا يخيب ظني» واضاف ان الدول لا تحكمها «العواطف» بل بمصالح مشتركة.

تتحدث هاتيس جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي المقتول جمال خاشقجي، إلى وسائل الإعلام بعد حضورها محاكمة بتهمة قتل خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول، تركيا، في 4 مارس 2021. رويترز/مراد سيزر/صور الأسهم

لكنها أصرت على أنها «من وجهة نظر عاطفية»، فهي حزينة.

«ليس لأن بلدي قد أقام السلام مع المملكة العربية السعودية والقضية تغلق (...) ولكن في النهاية، لا يهم مدى صعوبة دافعنا عنها (...) الآن كل شيء يعود إلى ما كان عليه في البداية، كما لو لم يحدث شيء. اشعر بخيبة امل حتما من ذلك».

سعت تركيا - التي تعاني من أزمة اقتصادية وتتطلب التجارة الخارجية والاستثمار - للحصول على الدعم من منافسيها الإقليميين مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

اعلن وزير الخارجية التركى مولود جاوش اوغلو اليوم الخميس فى مقابلة تليفزيونية انه سيتم قريبا اتخاذ بعض "الخطوات الملموسة" لتطبيع العلاقات مع هذه الدول.

ومن المقرر عقد جلسة الاستماع التالية في القضية في 7 أبريل.

(مع معلومات من وكالة فرانس برس)

استمر في القراءة: