13 أشياء مثيرة للاهتمام حول تعادل كأس العالم: من الكلب الذي أصبح بطلا إلى المسرحية التي بدأ بها بيلاردو للفوز بالمكسيك 86

Fotografía cedida por el Centro de Fotografía de aficionados festejando tras la victoria de Uruguay en la final de la Copa Mundial de Fútbol el 30 de julio de 1930 en el Estadio Centenario, en Montevideo (Uruguay). EFE/Centro de Fotografía

في 8 سبتمبر 1928، في مدينة زيورخ، تم تحديد التاريخ: يونيو 1930. يجب أن تقام أول كأس العالم في التاريخ هناك. بعد ثمانية أشهر، في 18 مايو 1929، أصبح رسميًا أن أوروغواي، البطل الأولمبي الحالي مرتين، ستكون الدولة المضيفة، لأنها سادت على المرشحين الآخرين (جميعهم أوروبيون). بدأ العمل، وتم بناء ملعب Centenario الرائع، ولكن يبدو أن البطولة تقتصر على منافسة مخفضة، لأنه من القارة القديمة لم يرغب أحد في الوصول إلى أمريكا بسبب العبور البحري الطويل الذي يعني ذلك. كان الفرنسي جول ريميت، رئيس الفيفا والمحرك الرئيسي لكأس العالم، هو الذي أقنع بلاده رومانيا ويوغوسلافيا وبلجيكا بمغادرة المباراة. التفاصيل الغريبة منذ ما يقرب من 100 عام، هي أن السحب لم يتم إلا قبل يومين من البداية المنصوص عليها (13 يوليو)، لأننا اضطررنا إلى انتظار الوفود التي كانت تصل إلى ميناء مونتيفيديو، بعد أن أبحرت في 21 يونيو من فرنسا، جنبا إلى جنب مع ريميت نفسه والثلاثة تعيين المحكمين من تلك الكونفدرالية. أخيرًا، كان هناك 13 مشاركًا تم تحديد هذا السحب في ثلاث مناطق من ثلاث وواحدة من أربعة.

كان اثنان فقط من رؤساء FIFA سعداء بتولي المنصب عندما استضافت بلدهم كأس العالم. الأول كان جول ريميت، وهو رجل حاسم في تاريخ المسابقة، والذي كان في السلطة عندما استضافت فرنسا الطبعة الثالثة في عام 1938. والثاني، والأخير حتى يومنا هذا، كان ستانلي روس، الذي فعل الكثير لجعل إنجلترا مسؤولة في ذلك التاريخ. لقد شعر بسعادة غامرة لأن 6 يناير 1966 في صالونات فندق رويال جاردن، في حي كنسينغتون الأنيق بلندن، ورفع الكأس وقال إنه يواجه أفضل كأس العالم في كل العصور، حيث كان أول قرعة متلفزة مباشرة عبر الأقمار الصناعية. ابتسم بالملصق في الخلفية، حيث بمجرد انتهاء القرعة، يمكن ملاحظة أن بلاده ستواجه المكسيك وفرنسا وأوروغواي. كما اقترب منه الكأس، الذي رفعه لتصفيق الحشد. لا أحد يستطيع أن يتصور أن هذا التمثال الصغير سيكون صداعًا كبيرًا بالنسبة له بعد بضعة أسابيع، عندما سُرق من مركز المعارض حيث تم عرضه، على الرغم من جهاز الأمان الواسع وتم تأمينه بسعر 30,000 جنيه. حشدت الشرطة وسكوتلانديارد، لكنهم لم يفعلوا شيئا، حتى قال أحد الجيران أن كلبها قد وجدها ملفوفة في ورقة صحيفة بجانب شجرة. في الواقع، كان بيكلز النجم، أنقذ شرف الإنجليز وجعل ستانلي روس يتنفس، الذي، في الامتنان، دعا الحيوان الودود ومالكه، إلى الاحتفالات للحصول على اللقب.

تشكيل الأرجنتين في كأس العالم 74: فرانسيسكو سا، إنريكي وولف، روبين أيالا، دانيال كارنفالي، روبرتو تيلش. أسفل: رينيه هاوسمان، كارلوس بابينجتون، هيكتور يازالدي، ماريو كيمبيس، روبرتو بيرفومو ورامون هيريديا

كانت كأس العالم 74 تعني الكثير للأرجنتين، لأنها كانت عودتهم إلى المنافسة الأولى بعد المهمة الجيدة في إنجلترا 66 والفشل الذي شكل الإقصاء ضد بيرو في ملعب بوكا وما ترتب على ذلك من غياب في المكسيك '70. كان هناك الكثير من التوقعات لمصير القرعة للمنتخب الوطني، في حدث لم يتم بثه على الهواء مباشرة لبلدنا بسبب تكاليف الأقمار الصناعية. تلاشى الوهم مع وصول المبعوثين الإعلاميين الخاصين (القلائل) إلى فرانكفورت، حيث قيل إن كل شيء تم كتابته. وقع الحدث في 5 يناير المجمد، لكن المجلة المحلية «دير شبيغل»، في طبعة 31 ديسمبر، أعلنت: «ستكون إيطاليا في المجموعة الرابعة في ميونيخ وشتوتغارت، لأنها تناسبها بسبب قربها من حدودها. البرازيل في الثانية، أوروغواي في 3. من جانبها، سيتعين على الأرجنتين بعد ذلك الذهاب إلى 4 وشيلي، أمريكا الجنوبية الأخرى، إلى المجموعة 1». نمت المعلومات يومًا بعد يوم، لأنه ذكر أن ألمانيا الفيدرالية، الممثلين المحليين، اختارت أن يكون لديها أضعف أمريكا الجنوبية على ما يبدو في منطقتها (تشيلي). في خضم كل الشكوك المحتملة، جاء اليوم الكبير، حيث سيكون Dentlev Lange، وهو صبي برلين بالكاد يبلغ من العمر 11 عامًا، مسؤولاً عن إخراج الكرات. صدفة أم لا، كان الأمر هو نفسه تمامًا كما تم نشره ويجب أن تكون الأرجنتين في المجموعة الأكثر تعقيدًا، مع إيطاليا وبولندا، بالإضافة إلى هايتي عديمي الخبرة. كان تسليط الضوء على أن المضيفين، بالإضافة إلى تشيلي، كان لديهم اختيار آخر قصير مثل أستراليا، ولكن أيضًا جيرانها من ألمانيا الشرقية، الذين سينتهي بهم الأمر بفوزه 1-0.

بعد الكثير من الرغبة، في أوائل السبعينيات، تم تأكيد الأرجنتين كمكان لكأس العالم '78. يبدو أن الاضطرابات السياسية تعرض المنظمة للخطر بين نهاية عام 75 وبداية عام 76، ولكن تم التصديق على كل شيء. كان مسرح الجنرال سان مارتين، الواقع في شارع كورينتس، هو المكان الذي تم اختياره للتعادل، الذي سيعقد يوم السبت 14 يناير، في خضم أيام مزدحمة للغاية للرياضات الوطنية، حيث فاز فيلاس الخامس يوم الخميس على كونورز في بطولة الماسترز في واحدة من أفضل مباريات مسيرته، يوم السبت السابع، خسر ميغيل كويلو اللقب العالمي لفئة متوسطة الثقيلة، يوم الأحد 8 وصلت كأس العالم، ليتم عرضها في وقت القرعة، في حين يوم السبت 14 لعبت الدور قبل النهائي من ناسيونال (كل 1-1 بين إندبندنت مع Estudiantes وورش العمل ضد نيويل)، وبعد 24 ساعة كان سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 عقدت في مضمار السباق في العاصمة الاتحادية.

كان هناك الآلاف من التكهنات حول القرعة، حيث أراد الجناح الأوروبي، بقيادة الألماني نيوبيرغر، وهو رجل قوي في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أن تكون الرؤوس الأربعة المصنفة هي الدور نصف النهائي لـ '74 (ألمانيا - هولندا - بولندا والبرازيل)، ولكن من ناحية أخرى، قال قطاع أمريكا الجنوبية، إن الأرجنتين تستحق مكان هناك في شخصية المنظم. حدث هذا في نهاية المطاف، ولكن التفاصيل الغريبة كانت أن إيطاليا وضعت دون التعادل في منطقة البلد المحلي، وهو أمر نادر. في اليوم السابق، عقدت بروفة عامة، حيث تقاسمت الأرجنتين وإيطاليا منطقة مع المجر وفرنسا. كانت هناك مظاهر مفاجئة وراحة في اللجنة المنظمة، لأنها كانت مجرد اختبار. بعد يوم واحد، تمت إزالة الكرات بواسطة ريكاردو تيكسيرا الصغير، البالغ من العمر 3 سنوات فقط وحفيد رئيس الفيفا جواو هافيلانج. وتكررت القصة، وهي واحدة من المرات القليلة التي لم يتم فيها لمس المضيف من قبل خصم واحد يمكن الوصول إليه في الجولة الافتتاحية.

بطل الأرجنتين لبطل العالم 1986، الذي كان من المقرر أن يلعب في كولومبيا لكنه فاز في نهاية المطاف في المكسيك

تم تعيين كولومبيا كمكان لكأس العالم 86 حالما تولى جواو هافيلانج ملكية FIFA في عام 1974. ومع ذلك، مرت السنوات وكان هناك تدفق متبادل من عدم الثقة بين هذا الكيان والحكومات المختلفة في دولة أمريكا الجنوبية، بسبب نقص الأعمال والمطالب، على التوالي. في أكتوبر من عام 82، قال الرئيس بيليساريو بيتانكور إن الدولة لن تستثمر بيزو واحد في كأس العالم وقد انتهت. في مايو من العام التالي، تجاوزت المكسيك انتخابات الولايات المتحدة وتولت المقر الرئيسي. القرعة، التي كان من المقرر إجراؤها يوم الأحد 15 ديسمبر، '85، كان لها فضول. بادئ ذي بدء، تم تنفيذه في استوديوهات Televisa في مكسيكو سيتي، أهم محطة تلفزيونية في البلاد، لأن بعض المواقع التي تم اقتراحها تضررت بعد الزلزال الذي ضرب العاصمة في 19 سبتمبر من ذلك العام. كانت البذور الأولى التي تم اختيارها هي الأربعة المتأهلين للنصف النهائي لإسبانيا '82 (إيطاليا - ألمانيا - فرنسا - بولندا)، بالإضافة إلى المكسيك كدولة مضيفة والبرازيل... لأنها كانت البرازيل، كما كان التفسير المقدم في اللحظات السابقة. يجادل الكثيرون بأن الأرجنتين بدأت في ذلك اليوم في الفوز بكأس العالم، وذلك بفضل القوة الماكرة والتنظيم لكارلوس سلفادور بيلاردو. كان لديه شخص موثوق به في كل مدينة حيث يمكن أن يلعب: خورخي باولينو في مونتيري، إنزو تروسيرو في تولوكا، أنطونيو باتاغليا في ليون وزوردو لوبيز في مكسيكو سيتي، الذي اتصل به بمجرد أن عرف أن الفريق سيلعب هناك، بعد دقائق من الحفل، لحجز مقر نادي أمريكا، حيث كان DT. كان هذا المكان، وهو واحد من القلائل مع ملاعب كرة القدم والتركيز، قاعدة العمليات لتحقيق النجاح النهائي.

بابلو بورتا وجواو هافيلانج وهيرمان نيوبيرغر وجوسيب بلاتر على الطاولة الرئيسية في قرعة كأس العالم 82

كان إعداد إيطاليا لاستضافة بطولة 1990 رائعًا. عمل لسنوات للحصول على بنية تحتية من الدرجة الأولى وليس من أجل لا شيء أن بعض شعاراته كانت: «كأس العالم للعصر الحديث» و «الأول من القرن الحادي والعشرين». أقيم في رياضة Palazzo dello في روما، في ما كان يعتبر أحد أكثر الاحتفالات إثارة للإعجاب في كل العصور. كانت صوفيا لورين واحدة من المضيفين وتزين التينور لوتشيانو بافاروتي الحفلة بصوته الذي لا يضاهى. تم تمثيل أبطال العالم الستة حتى الآن بشخصية، في بعض الحالات، لا تزال سارية المفعول: بيليه (البرازيل)، بوبي مور (إنجلترا)، كارل هاينز رومينيج (ألمانيا الاتحادية)، دانيال باساريلا (الأرجنتين)، برونو كونتي (إيطاليا) وروبين سوسا (أوروغواي). بالنسبة للأرجنتينيين، بدا القرعة خيرًا (الكاميرون - الاتحاد السوفيتي - رومانيا)، دون افتراض ما سيعانون منه لتمرير الجولة. كانت إحدى التفاصيل التي لم يلاحظها أحد تقريبًا في أرضنا أنه في الحفل، غنى إدواردو بيناتو وجيانا نانيني الأغنية الرسمية. نفس الشيء الذي يبقى رمزًا أبديًا للأفعال السماوية والبيضاء.

لم يجلب بيليه حظ الأرجنتين عندما كان جزءًا من القرعة.

بالإضافة إلى قدرته الاستثنائية كلاعب كرة قدم، مما أدى به في أكثر من مناسبة إلى اعتباره الأفضل في كل العصور، كان لدى بيليه أيضًا قدرة كبيرة خارج الملعب للعلاقات العامة. من خلال الجمع بين كلتا الحالتين، أصبح وجوده شائعًا في السحوبات، وهو أمر لم يكن مفيدًا للأرجنتين، التي كان لديه دائمًا علاقة متغيرة معها. في عام 2002 حصل على الكرة التي أجبرت الفريق بقيادة مارسيلو بيلسا على عبور المسارات مع إنجلترا في مرحلة المجموعات وحدث شيء مماثل بعد أربع سنوات، عندما ترك هولندا يده كخصم في الجولة الأولى للرجال بقيادة خوسيه بيكرمان.

الأحداث الأخرى التي وقعت في السحوبات وتستحق مكانها في هذه الجولة: في السويد '58 كان الشخص المسؤول عن تنفيذها مضيفة، بينما في سويسرا '54 لم يكن هناك لغز أو كرات مباشرة، لأن الدول وضعت بشكل تعسفي في أزواج لم يكن من المفترض أن تواجه بعضها البعض وهذه هي الطريقة التي تشكلت بها المناطق. كان الشخص الموجود في الولايات المتحدة الأمريكية 94 خصوصية حدوثه في مدينة لم تستضيف أي مباراة: لاس فيغاس. بعد أربع سنوات، في فرنسا عام 98، أقيم في ملعب فيلودروم في مرسيليا أمام جمهور كبير لهذا النوع من الأحداث: 38000 شخص. في ديسمبر 2009 في كيب تاون، نسي رئيس الفيفا جوزيف بلاتر المكان الذي ستقام فيه المباراة الافتتاحية. قام بتصحيح الوضع غير المريح بفضل تشارليز ثيرون، عارضة الأزياء الجنوب أفريقية والمضيفة المشاركة، التي أخبرته أنه ملعب مدينة كرة القدم في جوهانسبرغ.

في الأول من أبريل، ستتقارب أعين العالم مرة أخرى على بوليليروس التي يمتلكها FIFA في السحب التقليدي. ستكون هناك تكهنات واستطلاعات الرأي وآلاف التخمينات. أيضا التأكيد على أن العديد منهم سيبدأون في رفع أو خفض فرصهم في تلك اللحظة. ولكن ما سيجمع الجميع، هو الشعور الرائع ببدء حلم رفع كأس العالم الذي طال انتظاره.

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