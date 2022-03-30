زوريدا أفالوس تنهي فترة ولايتها كمدعية عامة للأمة

Fotografía de archivo en la que se registró a la fiscal general de Perú, Zoraida Ávalos, en Lima (Perú). EFE/Eduardo Cavero

بعد ثلاث سنوات، يوم الثلاثاء 29 مارس، توقفت زورايدا أفالوس عن أن تكون مسؤولة عن الوزارة العامة وقال وداعا لأولئك الذين عمل معهم من خلال رسالة من تويتر المؤسسة حساب. و أشارت المدعية العامة السابقة لل أمة إلى الظروف الصعبة التي اضطرت فيها إلى تولي منصبها, خاصة في خضم جائحة COVID-19 الذي لم ينته بعد.

«خلال ثلاث سنوات من الإدارة، قضى اثنان في خضم جائحة؛ والفترة بأكملها في أوقات الاضطرابات والأزمة السياسية. إحدى الحقائق التي تسمح لنا برسم انتقاد الأوقات التي واجهناها هي حقيقة أنه في مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن كان للبلاد أربعة رؤساء للجمهورية وثلاثة مؤتمرات مختلفة للجمهورية»، قال أفالوس.

بالإضافة إلى ذلك، شدد على أنه بالنظر إلى المشهد السياسي الصعب الذي اضطر إلى عبوره، كان عليه أن يقدم شكاوى مختلفة إلى أعضاء الطبقة السياسية. «لقد اضطررت إلى شغل منصب المدعي العام الكريم للأمة في أصعب الأوقات في التاريخ الجمهوري الحديث، وهذا يدل على أن مكتبي قدم في هذه السنوات الثلاث أكثر من 40 شكوى دستورية ضد كبار المسؤولين من رؤساء الجمهورية، وزراء الدولة، وأعضاء الكونغرس في الجمهورية، والقضاة والمدعين العامين الأعلى، من بين آخرين»، وقال على حساب تويتر لمكتب المدعي العام.

مارتين فيزكارا، أحد السياسيين الذين تم تطعيمهم بشكل غير منتظم.

من بين أكثر الادعاءات التي لا تنسى أن ضد الرئيس السابق للجمهورية، مارتن فيزكارا كورنيخو، نشأت بعد قضية ريتشارد سوينغ لجرائم الاتجار المشدد في النفوذ، والاختلاس المتعمد للاستيلاء على أطراف ثالثة وجريمة التفاوض غير المتوافق. تصل الشكوى أيضًا إلى وزراء الثقافة السابقين: باتريشيا بالبوينا بالاسيوس، وأولا هولمكويست باشاس، وسونيا غيلين أونيجليو، للأحداث المتعلقة بتوظيف ريتشارد سيسنيروس في وزارة الثقافة، بين عامي 2018 و 2020.

وأضاف أن «الدليل الواضح الذي يدعم هذا التصريح هو حقيقة أن الذين تم التحقيق معهم وإدانتهم ينتمون إلى قطاعات سياسية مختلفة ومؤسسات مختلفة، وهو دليل ملموس على أنهم تولوا المنصب باستقلالية كاملة واستقلال، دون أي تحيز».

علاقة معقدة

إذا كان أي شيء يميز مرور أفالوس المسؤول عن الوزارة العامة، فقد كانت العلاقة المتوترة بين الطبقة السياسية هي التي طالبت باتخاذ إجراءات منه في بعض الأحيان بينما اتهمها آخرون بالتواطؤ مع أولئك الذين اعتبروا منافسيها السياسيين. وخلال السنوات الثلاث التي قضاها في منصبه، تلقى عدة هجمات ذكرها في بيان الوداع.

«إذا كان إضفاء الطابع الشخصي على الهجمات يضع المؤسسات واستقلاليتها في أمان جيد، ولم نعود إلى مليمتر في دفاعهم، فستكون هذه هي التكلفة التي يجب دفعها. وكان واجبنا الرئيسى وسيتمثل فى الدفاع عن الحكم الذاتى واستقلال المؤسسة ضد كل التدخل المزعوم».

في النهاية، قالت زوريدا أفالوس أن لديها «سلطة كافية» وأكدت أنها لم تحاول أبدًا التأثير في الحالات الدنيا من أجل إيذاء أو تفضيل أي شخص. وقال «ان تصريحاتى تتفق تماما مع افعالى». وتجدر الإشارة إلى أن هناك من اتهموها بتفضيل الرئيس بيدرو كاستيلو حتى لا يمكن التحقيق معه.

ردت زوريدا أفالوس على بيدرو كاستيلو بعد إشراك مكتب المدعي العام في مؤامرة ضده.

بالإضافة إلى ذلك، أشار إليها رئيس الجمهورية نفسه، بيدرو كاستيلو، كجزء من مؤامرة تسعى إلى زعزعة استقرار البلاد بعد التصريحات التي قدمها كاريليم لوبيز إلى مكتب المدعي العام في محاولته أن يصبح متعاونًا فعالًا. «وفي هذا الصدد، أرفض بشدة قول رئيس الجمهورية بأننا كمكتب المدعي العام سنكون في مؤامرة. هذه كذبة. من المعروف أن لدينا تحقيقات مختلفة ضد مختلف القطاعات. لن يقول أحد أن مكتب المدعي العام يعمل مع التحيز السياسي»، قال أفالوس في ذلك الوقت.

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