طالبت منظمة الصحة العالمية روسيا بوقف الهجمات على الشبكة الصحية الأوكرانية: «إنه انتهاك للقانون الإنساني الدولي»

FILE PHOTO: World Health Organization (WHO) Director-General Tedros Adhanom Ghebreyesus attends a news conference organized by Geneva Association of United Nations Correspondents (ACANU) amid the COVID-19 outbreak, caused by the novel coronavirus, at the WHO headquarters in Geneva Switzerland July 3, 2020. Fabrice Coffrini/Pool via REUTERS/File Photo

ذكرت منظمة الصحة العالمية (WHO) يوم الأربعاء أن هجمات القوات الروسية على وقد ترك العاملون الصحيون والمرضى الأوكرانيون حتى الآن عشرات القتلى، وطالبوا بوضع حد للأعمال العدائية.

وفي مؤتمر صحفي، أشار المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إلى أنه تم حتى الآن تسجيل 82 هجوما شنتها القوات الغازية، مما تسبب في 72 حالة وفاة على الأقل و 43 إصابة، بما في ذلك المهنيين الصحيين والمرضى.

أكد Ghebreyesus أن المنظمة تواصل العمل مع الشركاء المحليين والدوليين لتوصيل الإمدادات الطبية إلى المناطق الأكثر تضررا في أوكرانيا. لذلك، حث السلطات الروسية على السماح بوصول الإمدادات، خاصة في المدن الأكثر تضررا من الغزو، مثل ماريوبول.

«لقد أصدرنا الخطوط والمبادئ التوجيهية والتبرعات التي قمنا فيها بتضمين قائمة بالإمدادات الحيوية التي تشتد الحاجة إليها. وما زلنا ندعو الى ضمانات مرور امن لتوصيل الامدادات الى ماريوبول والمدن المحاصرة الاخرى».

وعلق مدير منظمة الصحة العالمية أيضاً على أنه تم تسليم ما يقرب من 160 طناً من الإمدادات حتى الآن.

أفاد موظفو مستشفى Trostyanets أن القوات الروسية هاجمت المرافق الصحية بالدبابات أثناء احتلالها للمدينة (رويترز/توماس بيتر)

خلال المؤتمر الصحفي أعرب عن أسفه لاستمرار الحرب على الأراضي الأوكرانية وطالب بأن الهجمات «تتوقف فورا» لأن «مهاجمة مؤسسة صحية هو انتهاك واضح للقانون الإنساني الدولي»: «لا يمكننا الاستمرار في مشاهدة الهجمات على المؤسسات الصحية منذ بداية الغزو من قبل الاتحاد الروسي».

تأتي كلمات غيبريسوس هذه بعد يوم واحد من استنكار يارنو هابيشت، ممثل منظمة الصحة العالمية في أوكرانيا، الروسية المستمرة هجمات ضد الشبكة الصحية الأوكرانية.

«الهجمات على الصحة مستمرة، مما يعرض العاملين في مجال الرعاية الصحية للخطر ومنع المرضى من الحصول على مكان آمن للرعاية»، وقال Habicht، خلال مؤتمر بالفيديو عقد يوم الثلاثاء من لفيف، وهي مدينة تقع في غرب أوكرانيا.

وقال المسؤول إن الهجمات على المرافق الصحية غير مقبولة وحذر من أنها تنتهك المعايير الإنسانية الدولية.

دمرت القوات الروسية مئات المباني والمستشفيات والمسارح والمرافق المدنية الأخرى (رويترز/توماس بيتر)

كما أكد المسؤول المحلي لمنظمة الصحة العالمية أن النظام الصحي الأوكراني يتعرض لضغوط شديدة بسبب حقيقة أن جزءًا كبيرًا من السكان داخل البلاد بعيدون عن منازلهم. واليوم، هناك ما يقرب من 6.5 مليون شخص مشردون داخليا.

من جانبهم، انتقل العديد من العاملين الصحيين أيضًا إلى مناطق أكثر أمانًا أو غادروا البلاد، مما يزيد من تعقيد الرعاية ويزيد من عمل أولئك الذين بقوا.

كما أصبح الوصول إلى الأدوية صعبًا بشكل متزايد بسبب إغلاق العديد من الصيدليات. وأوضح هابيخت أن حوالي 10500 تعمل اليوم، نصف تلك التي كانت قبل الغزو الروسي.

«المستشفيات تتكيف مع الوضع، مع زيادة في العلاجات للإصابات والإصابات، وخاصة في شرق البلاد»، وقال Habicht، الذي أشار أيضا إلى أن معظم المساعدات الطارئة التي أرسلتها منظمة الصحة العالمية موجهة إلى تلك المنطقة من أوكرانيا.

منذ بداية الغزو في 24 فبراير، قامت القوات الروسية بقصف وحشي ضد السكان المدنيين، ودمرت الشقق ومحلات السوبر ماركت والمسارح وقاعات المدينة والمباني الأخرى. في ماريوبول المحاصرة، في جنوب البلاد، دمرت قوات بوتين مباني المستشفى مجمع، بما في ذلك جناح الولادة. وسافرت صور هذا الحدث حول العالم، مما أثار سخط المجتمع الدولي. وقتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص، من بينهم طفل واحد، في الهجوم.

أصبحت صورة ماريانا فيشيغيرسكايا وهي تمشي على الدرج المغطى بالركام وتمسك ببطانية حول جسدها الحامل رمزا للمقاومة الأوكرانية لعدوان بوتين (AP Photo/Evgeniy Maloletka)

ندد مكتب عمدة ماريوبول يوم الأربعاء بالإخلاء القسري إلى روسيا لمستشفى الولادة في هذه المدينة المحاصرة في جنوب شرق أوكرانيا, حيث قصف الروس مستشفى الولادة آخر يوم 9 مارس.

وقال مكتب رئيس البلدية على Telegram: «تم الاستيلاء على أكثر من 70 شخصا - النساء والموظفين الطبيين - بالقوة من قبل المحتلين».

في المجموع، تم إجلاء أكثر من 20،000 من سكان ماريوبول «ضد إرادتهم» إلى روسيا، وفقا للبلدية، التي تدعي أن الروس صادرت وثائقهم وأعادوا توجيههم «إلى المدن الروسية النائية».

في كييف، من جانبهم، كانت المراكز الطبية قريبة من مناطق القتال، مما يجعل من الصعب على الأوكرانيين استقبال الجرحى.

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