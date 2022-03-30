ما قالته ماريانا رودريغيز عن الشائعات بأنها ستسعى للحصول على منصب عام في انتخابات عام 2024

Samuel Garcia, Citizen Movement party's candidate for governor in the state of Nuevo Leon, looks on next to his wife Mariana Rodriguez, a day after the mid-term elections, during a celebration at the Macroplaza in Monterrey, Mexico June 7, 2021. REUTERS/Daniel Becerril

تحدثت ماريانا رودريغيز كانتو، رئيسة مكتب عمار نويفو ليون وزوجة الحاكم صموئيل غارسيا سيبولفيدا، عن إمكانيات البحث عن مناصب عامة في عام 2024.

في مقابلات مع مجلة Quién، وهي غلاف أبريل، اعترفت المؤثرة بأنها في البداية لم تكن مهتمة بالسياسة، ولكن «بمجرد فهمها»، ينشأ الاهتمام.

ومع ذلك، استبعدت السيدة الأولى لنويفو ليون أن تكون مرشحة لمنصب منتخب شعبيا، لأنها، كما قالت، تتمتع بكونها رئيسة مكتب عمار ونويفو ليون.

استبعدت السيدة الأولى لنويفو ليون أن تكون مرشحة لمنصب منتخب شعبيا (الصورة: تويتر)

«ليس الآن، أعتقد أن دوري جميل. انا افعل اكثر ما بوسعي حتى بدون موارد».

خلال المقابلة، اعترفت ماريانا رودريغيز بالدور الأساسي الذي تلعبه شبكاتها الاجتماعية، حيث تشارك مع أتباعها منذ حملة صموئيل غارسيا لمنصب حاكم الكيان وحتى اليوم مع عملها في كابولوس.

«مع شبكاتي يمكنني توصيل ما أفعله كل يوم. لن يشك أحد في ما تفعله ماريانا. لم اكن اريد ان اكون على الشرائط ومع البروتوكولات التى يتعين عليهم استقبالي عند الباب مع طاقم منظم».

وأشار إلى أنه جنبا إلى جنب مع رئيس الدولة الآن، قام ببناء مجتمع رقمي ينسب إليه فوز الانتخابات إلى الحكومة، لأنه من خلال الشبكات قدم المقترحات معروفة.

قال المؤثر إن صموئيل غارسيا سيكون من العمر ست سنوات كانت مخطوبة له (الصورة: غابرييلا بيريز مونتيل/كوارتوسكورو)

«ربما كنت أحد العوامل، ولكن كان هناك الكثير، مثل استراتيجية الحملة وموقفها. كما كان يتنافس ضد ثلاثة أشخاص فاسدين ولم يكن لدى صموئيل ما يمكن إخراجه منه».

فيما يتعلق باحتمال أن يسعى صموئيل غارسيا للرئاسة، قال المؤثر إنه سيحتفل بالسنوات الست التي التزم بها لحكومة نويفو ليون، ولكن إذا وصل إلى هذا المنصب، أكد أنه «حلم له وسيرافقه بكل سرور».

وثقت في أن زوجها سينهي فترة ولايته بموافقة وأن «الناس سيرون أن السياسة يمكن القيام بها بشكل صحيح»، وأنهم سيعطونه الفرصة لإثبات ذلك.

فيما يتعلق بقضية إميليو، القاصر الذي أخذته إلى المنزل لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في يناير، ذكر رودريغيز كانتو أنه شيء حسن النية وتم إجراء فضيحة للتأثير على زوجها.

فيما يتعلق بقضية إميليو، ذكر رودريغيز كانتو أنه شيء حسن النية (الصورة: Instagram/ @marianardzcantu)

«في حالة Emilio، على سبيل المثال، إنه شيء تم القيام به دائمًا في منازل المنازل. لن نكون من الحماقة ان نفعل شيئا غير مسموح به».

تجدر الإشارة إلى أنه في 27 مارس، أثار الحاكم صموئيل غارسيا شائعات بأن زوجته يمكن أن تصف نفسها كعضو في مجلس الشيوخ المستقبلي، من خلال نشر صورة على Instagram معها واستخدام الهاشتاج #SENATORA.

«ببساطة الحب... والكثير من الإعجاب #SENATORA»، اقرأ على الشبكة الاجتماعية، وما أثار أنواعًا مختلفة من التعليقات بين أتباعه.

أيضا، خلال جولة عمل انتهت في بلدية زوازوا، أخذ الحاكم الكلمة واقترح على زوجته ماريانا البحث عن مكان في مجلس الشيوخ في الانتخابات المقبلة في عام 2024.

وقالت خلال خطابها: «لقد رأيتها، أرسلناها كعضو في مجلس الشيوخ في عام 2024، هيا، ابتهج، الحصول على الاقتراع أيضا».

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