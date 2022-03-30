فيديو | تعرضت ميليسا مارتينيز لمنفذ إعلامي بعد عنوان رئيسي أعطى ماتياس ماير «الضرب»

في الآونة الأخيرة، استخدمت الصحفية والمذيعة ميليسا مارتينيز شبكاتها الاجتماعية لذكر قصة كانت فيها بطلة الرواية مع شريكها، المهاجم ماتياس ماير الذي يلعب لصالح Independiente Santa Fe.

المذكرة، التي نشرتها بوابة رياضية، بعنوان «ضرب ميليسا مارتينيز لماتياس ماير الذي التقط الكاميرات»، حيث ذكروا تبادل الضربات التي واجهوها بقفازات الملاكمة في منتصف تقرير قدمه برنامج «La Red» لقناة كاراكول. هناك، يتظاهر الزوجان بأنهما في مباراة ملاكمة، لكن كل شيء يحدث وسط السلام الذي تجلى من قبل قبلة في نهاية تلك التأثيرات.

كما شككت المذيعة في عنوان بوابة الأخبار، وسألت متابعيها في قصة على إنستغرام عما سيفكرون فيه عندما رأوا عنوانًا كهذا.

«إذا رأيت عنوانًا كهذا في مجلة، فماذا تعتقد؟ لأنني أريد أن أعرف ما إذا كنت أبالغ»، قالت الأطلسي، مشيرة إلى أنها سألت أيضا السؤال لتأكيد ما إذا كان في تلك البوابة الرياضية «خرجوا من الأناناس». ثم أشارت إلى أنها تتميز بصبرها وبصورة عابرة شاركت الفيديو حيث تتبادل عدة ضربات مع المهاجم الذي يلعب في Independiente Santa Fe.

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«أنت تعرفني وأنت تعرف أنني امرأة هادئة؛ ثم تأتي إلى هنا - إلى ملف تعريف Instagram - واسألني «ميلي، أرسل لنا الفيديو، ماذا حدث؟ «لذا أخبرني، «هل لدي الحق في الانزعاج أم لا؟» قال الصحفي المولود في سوليداد.

تم تكرار هذه «InstaStories» من خلال العديد من الحسابات الترفيهية، أحدها كان «الكريول الكولومبي»، وهناك ردود الفعل لم تكن طويلة في المستقبل: بينما دافع البعض عن مارتينيز، وصف آخرون وسائل الإعلام بأنها «صفراء».

«ذهبوا من الأناناس، الوسائل الصفراء. التضامن التام معك»؛ «لقد مروا، الحقيقة. يا له من حزن وما من نقص الاحتراف في الصحافة»؛ «لديك كل الحق في الانزعاج. لا تعطي وسائل الإعلام الحق في القيام بهذا النوع من الأشياء لمجرد كسب جمهور «; «Yellowness من صفحات الأخبار لجذب الانتباه»; «من فضلك, ماذا أنت في وسائل الإعلام, وكنت بالفعل «ضحية», بدء حملة لمنعهم من أن يكونوا مصفرين جدًا «كانت بعض ردود الفعل على المنشور.

رد بوابة الأخبار على المقال المنشور بقلم ميليسا مارتينيز

في 29 مارس، نشر موقع FutbolRed على الإنترنت نصًا يعتذر فيه للزوجين عن النص المنشور والذي تم حذفه لاحقًا بسبب انتشار فيديو مقدم العرض؛ كما أشاروا إلى أنها «لا تبالغ» من خلال التعبير عن انزعاجها من المحتوى المكتوب وأين هي متهمة بزعم «ضرب» زوجها.

«من المهم توضيح أننا لا نعتزم أبدًا الإساءة إلى أي شخص أو إيذائه في منشوراتنا وأننا نحترم المبادئ الأخلاقية لمواجهة المصادر والتحقق من معلوماتنا، لكن هذه الملاحظات، التي هي أخف وزنا وأكثر فيروسية، لها فخ هو بالضبط الانزعاج الذي نسببه في الصحفي المذكور أعلاه. لقد وقعنا وهذا هو السبب في أننا نقدم لها ولزوجها أعذارنا الصادقة, قالت وسائل الإعلام, مشيرة أيضًا إلى أنهم لم يكونوا الوحيدين الذين قدموا ملاحظة تركز على تلك اللحظة التي شوهدت في «الأحمر».

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