«Victus»، مسرحية الصراع المسلح التي ستفتح النسخة السابعة عشرة من مهرجان المسرح الأيبيري الأمريكي في بوغوتا

Bogotá, 21 de septiembre. La obra de teatro "Tejiendo la paz", se presentó el miércoles 21 de septiembre en la Plaza de Bolívar. Con la participación del grupo Victus, la Orquesta sinfónica Nacional de Colombia y más de 20 actoes reconocidos. (Colprensa - Sofía Toscano)

بقي وقت أقل وأقل قبل أن يصل العد التنازلي إلى الصفر ويبدأ الإصدار السابع عشر من مهرجان المسرح الأيبيري الأمريكي في بوغوتا -FITB-. ستفتح ستائر عشرات المراحل للجمهور للاختيار من بينها مجموعة واسعة من الأعمال التي تشكل برنامج هذا المهرجان الثقافي والتي تعرف عاصمة البلاد باسم «المسرح العالمي».

الآن، فيما يتعلق بالافتتاح، السؤال الذي يطرح نفسه هو العمل الذي سيفتح المهرجان؟ حسنًا، إنه عمل سيتم إصداره بالتوازي وسيستمر حتى 3 أبريل.

سيكون «Victus» المسرحية المسؤولة عن افتتاح المهرجان في مسرح كولون. وسيكون ذلك غير مسبوق، لأنه في نفس السيناريو، سيجتمع مقاتلو القوات المسلحة الثورية لكولومبيا السابقين والقوات شبه العسكرية السابقة وضحايا النزاع المسلح الداخلي للتفكير في الحرب والمغفرة التي يمكن تحقيقها على الرغم من الندوب التي خلفتها أكثر من 50 عاما من العنف، وهي نفس تلك التي لا تزال قائمة. من ذوي الخبرة في أجزاء كثيرة من البلاد ولكن مع الجهات الفاعلة الأخرى.

تم تقديم هذا الإنتاج، الذي أدلى به عقل وقلم أليخاندرا بوريرو، بالفعل في مدن مثل كالي وميديلين، وحصلت على قبول عام جيد، ليس فقط بسبب حقيقة أن اسمها يظهر في الاعتمادات، ولكن أيضًا بسبب موضوع العمل، الذي يركز على المغفرة من خلال أصوات الضحايا أنفسهم.

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في هذا الصدد، أوضحت كلوديا ديل فالي، مديرة مسرح كولون، أن المسرحية صدرت في عام 2016، في إطار توقيع اتفاقية السلام بين الحكومة وحرب العصابات المنقرضة، «حيث الأبطال هم أشخاص أعيد إدماجهم من مختلف الجماعات المسلحة في الصراع في كولومبيا. إنه عمل ذو قيمة كبيرة، حيث سيتمكن الجمهور من التفكير في معنى المصالحة بعد عقود عديدة من العنف».

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن المشروع الذي أدى إلى وضع «Victus» - الذي يعني «الضحايا المنتصرون» - قادته شركة Casa E Social، التي تمكنت من الجمع بين أعضاء سابقين في الجماعات شبه العسكرية، والجيش والشرطة المتقاعدين، والمقاتلين السابقين من كل من القوات المسلحة الثورية لكولومبيا والجيش الوطني، وضحايا الصراع.

بالإضافة إلى ذلك، في مراحلها الأولى، كان مدعومًا من قبل المركز الوطني للذاكرة التاريخية والمنظمة الدولية للهجرة ووكالة التنمية الأمريكية. كانت النتيجة ممارسة عميقة للتحليل ولكن أيضًا للتفكير فيها 16 شخصًا. كلهم ضحايا الحرب، يتحدثون عن تجاربهم أثناء العنف، والعواقب التي خلفتها هذه الآفة وكيف، على الرغم من كل تلك الصراعات، تمكنوا من تقليل شدة الصراع هذه إلى عمل مغفرة من خلال استعادة الذاكرة.

أخيرًا، أشارت أليخاندرا بوريرو إلى أن هذا العمل لا يمكن تفويته بسبب معناه وبسبب حقيقة أنه سيفتح إصدار 2022 من FITB.

«إنها علامة واضحة على أنه يمكن تحقيق المصالحة، وأن الحب يغير الأشياء. إذا وضعنا شيئًا هناك, إنه حب. عليهم أن يروهم، لقد تعلموا أن يحتضنوا، أن يحبوا. يجب أن تراهم يدخلون «Victus» ويعطون الجمهور عناقًا دون أن يعرفهم الجمهور»، قال المخرج والكاتب.

فيما يتعلق بالجداول الزمنية، سيتم تقديم «Victus» يومي الجمعة 1 والسبت 2 أبريل الساعة 7:30 مساءً؛ بينما ستفتح الستارة يوم الأحد من الساعة 5:00 مساءً تتراوح قيم مكتب التذاكر من 22,000 إلى 72,000 بيزو ويمكن شراؤها على موقع TuBoleta.

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