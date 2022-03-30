أطلقت Va por Mexico نفسها ضد «المرسوم» قبل SCJN لإلغاء الانتداب

De izq. a der. Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI; Marko Cortés, presiente nacional del PAN; y Jesús Zambrano,m presidente nacional del PRD durante conferencia de prensa en el Hotel Hilton, Ciudad de México. Junio 6, 2021. Foto: Karina Hernández / Infobae

رفع ائتلاف Va por México، المكون من حزب العمل الوطني (PAN)، والثورة المؤسسية (PRI) والثورة الديمقراطية (PRD)، دعوى غير دستورية أمام محكمة العدل العليا للأمة (SCJN) يطلب فيها تعليق «المرسوم».

جادلت المعارضة بأن الدستور السياسي لا يسمح إلا للمعهد الوطني للانتخابات (INE) بتعزيز وتعزيز مشاورة إلغاء الانتداب، والتي ستعقد في 10 أبريل.

وفقا للتحدي، الذي وقعه منسقو أحزاب المعارضة، خورخي روميرو (PAN)، روبين موريرا (PRI) ولويس إسبينوزا تشازارو (PRD)، قال إن «المرسوم» لا يتوافق مع SCJN، لأنه في الدعوى غير الدستورية 15/2021، تم إنشاء معايير المشاورة التي روج لها الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (AMLO).

واشارت احزاب المعارضة الى انه «ليس من الممكن ان تسعى مورينا، وفقا لمصالحها الخاصة، الى تعديل الدستور وتفسير الوزراء».

ستعقد استشارة إلغاء الانتداب في 10 أبريل (الصورة: أندريا مورسيا/CARTOSCURO.COM)

كما أشار Va por México إلى أن نطاق مفهوم الدعاية الحكومية غير دستوري لأنه، وفقًا لنداءاته، يسعى إلى فرضه أمام المحكمة الانتخابية للقضاء في الاتحاد (TEPJF).

«فيما يتعلق بالديمقراطية وتقسيم السلطات ومن أجل ضمان حقوق المواطنين، رفع ائتلاف Va Por México دعوى غير دستورية إلى مجلس الأمن، لتعليق وإعلان عدم دستورية المرسوم المتعلق بالدعاية الحكومية للتشاور بشأن إلغاء الولاية»، حكم المشرعون المعارضون.

كان ذلك في 10 مارس الماضي عندما تمت الموافقة بشكل عام على المبادرة مع مشروع مرسوم يفسر نطاق مفهوم الدعاية الحكومية، والتي يمكن للمسؤولين العموميين، على جميع المستويات، نشر أو التحدث عن إلغاء الولاية أو أي عملية ديمقراطية أخرى دون النظر إليها الدعاية. تم اقتراح ما يسمى «المرسوم» من قبل رئيس مجلس النواب والمشرع في حركة التجديد الوطنية (مورينا)، سيرجيو غوتيريز لونا.

تم تقديم تعديل نطاق مفهوم الدعاية الحكومية سيرجيو غوتيريز لونا، رئيس مجلس النواب (الصورة: CUARTOSCURO.COM)

ومع ذلك، ذكرت TEPJF أن المرسوم لا يتم النظر فيه لاستشارة أبريل.

قضت الغرفة المتخصصة بالمحكمة بأنه لا يمكن تطبيقها في الوقت الحالي، لأنها ستكون مخالفة للزمن المنصوص عليه في المادة 105 من الدستور، التي تنص على أنه يجب الموافقة على التعديلات على القواعد الانتخابية ونشرها قبل 90 يومًا على الأقل. بداية الانتخابات أو في هذه الحالة، إلغاء الانتداب، الذي لم يحدث.

«إن هذا التحديد لنطاق المفاهيم المشار إليها في المرسوم أساسي وبالتالي ينبغي ألا ينطبق على العمليات الانتخابية التي بدأت بالفعل لأنه عندئذ يمكن تغيير تطبيق المبادئ التي تحكم هذه الانتخابات، على الأقل مبدأ اليقين، مما يعني أن جميع الأشخاص الذين سيشاركون بنشاط في الإجراءات وأولئك الذين سيصوتون يجب أن يكونوا واضحين للغاية»، قال القاضي الذي يرأس الغرفة، روبين لارا.

وأوضحت لارا أنه إذا تم تطبيق المرسوم في العمليات الانتخابية الحالية، فإنه سيغير اليقين من القواعد التي يخضعون لها، والتي ستخضع لها والتي ستحدد طرق هذه العمليات، وكذلك طرق اليقين القانوني والشرعية وعدم رجعية القواعد.

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