أكدت أوكرانيا أن روسيا سحبت الوحدات العسكرية من كييف وتشرنيغوف للتركيز على شرق البلاد.

Armiansk (Ukraine), 25/02/2022.- Russian soldiers on the amphibious infantry fighting vehicle BMP-2 move towards mainland Ukraine on the road near Armiansk, Crimea, 25 February 2022. Russian troops entered Ukraine on 24 February prompting the country's president to declare martial law and triggering a series of announcements by Western countries to impose severe economic sanctions on Russia. (Rusia, Ucrania) EFE/EPA/STRINGER

قالت القوات المسلحة الأوكرانية يوم الثلاثاء إن روسيا سحبت وحدات عسكرية من منطقتي كييف وتشرنيغوف لتركيز جهودها في شرق البلاد، لكنها حذرت من أن هذا العمل يسعى إلى «تضليل» القيادة العسكرية الأوكرانية.

وقال في تقرير نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك «يهدف إلى خداع القيادة العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية وخلق فكرة خاطئة حول رفض روسيا تطويق كييف»، مضيفا أن ما يسمى «انسحاب القوات» هو، في الواقع، تناوب الوحدات الفردية.

«في اتجاه دونيتسك، يواصل الغزاة الروس إطلاق النار. ونفذوا ضربات جوية وصاروخية في منطقتي كريمينا وماريوبول. ركز العدو جهوده الرئيسية على الاستيلاء على السيطرة على مستوطنات بوباسنا وروبيجن (لوغانسك)، وكذلك على الاستيلاء الكامل على ماريوبول. وقالت القوات المسلحة الأوكرانية إنها لم تنجح».

كما أوضحوا أن القوات الروسية قصفت مواقع الوحدات الأوكرانية بالقرب من قرية ستيبنوغورسك ومدينتي أوريخوف وهوليايبول في منطقة زابوريزهيا بالمدفعية.

وقالت القوات المسلحة إن الجنود الروس يواصلون إطلاق النار ونفذوا غارات جوية صاروخية في منطقتي كريمينا وماريوبول.

«في مناطق قريتي نوفوكارليفكا ولوهيفسكي، يواصل العدو تنفيذ فرق التحصين في المواقع المحتلة وتركيب حقول الألغام. ولم تحدث تغييرات كبيرة في مناطق العمليات في البحر الأسود وآزوف».

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن المحادثات مع المفاوضين الروس أعطت بعض العلامات الإيجابية، لكنه حذر من أنه لا يمكن الوثوق بروسيا.

أعلنت روسيا بعد محادثات الثلاثاء بين الوفد الأوكراني الروسي في اسطنبول، تركيا، أنها ستخفض بشكل كبير العمليات العسكرية بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف ومدينة تشيرنيهيف الشمالية.

كانت الولايات المتحدة وغيرها قد أعربت سابقًا عن شكوكها بشأن إعلان روسيا.

في خطاب بالفيديو ليلة الثلاثاء، قال زيلينسكي إن «الإجراءات الشجاعة والفعالة» للقوات الأوكرانية أجبرت روسيا على الحد من عملها في كييف وتشرنيهيف.

وقال ان اوكرانيا ستواصل عملية التفاوض «الى الحد الذى تعتمد عليه علينا»، بيد انه اكد عدم الثقة فى «الكلمات التى تأتى من ممثلى البلاد الذين يواصلون الكفاح من اجل تدميرنا».

وقال زيلينسكي إن المفاوضين الأوكرانيين لن ينال من «السيادة ووحدة الأراضي».

التزمت روسيا يوم الثلاثاء بتخفيض التصعيد حول كييف ومدينة أوكرانية أخرى, لكن القوى الغربية دعت إلى عدم خذل حذرها حتى تتحقق من أن موسكو تحافظ على كلمتها.

(مع معلومات من يوروبا برس)

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