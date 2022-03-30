وكان اثنان من الخمسة الذين قتلوا في الهجوم الإرهابي في ضاحية تل أبيب من الأوكرانيين.

Israeli medical personnel and rescue workers evacuate a dead body from the scene of a fatal shooting attack on a street in Bnei Brak, near Tel Aviv, Israel, March 29, 2022. REUTERS/Nir Elias REFILE - QUALITY REPEAT

وكان اثنان من الأشخاص الخمسة الذين لقوا حتفهم الليلة الماضية في هجوم شنه فلسطيني في مدينة بني براك الإسرائيلية من الجنسية الأوكرانية.

اعلنت الشرطة اليوم الاربعاء ان القتيلين اللذين يبلغان من العمر 23 و32 عاما اصيبا بالرصاص بينما كانا جالسين امام محل بقالة، وهو احد مشاهد اطلاق النار امس الذى اسفر ايضا عن مقتل اثنين من الاسرائيليين وضابط عربى اسرائيلى.

ولم تكشف قوات الأمن عن تفاصيل أكثر واقعية عن هوية الأوكرانيين.

بعد بدء الغزو الروسي ضد أوكرانيا، قامت إسرائيل بتسوية نحو 20,000 شخص يحملون الجنسية الأوكرانية كانوا بالفعل في البلاد.

في المقابل، بعد اندلاع الحرب، دخل الآلاف من اللاجئين الأوكرانيين من أصل يهودي والذين يحق لهم الحصول على الجنسية الإسرائيلية بموجب ما يسمى بقانون العودة البلاد. وكذلك فعل الآلاف من الآخرين الذين ليس لديهم جذور يهودية.

وفي حالة الضحيتين الليلة الماضية، لم تفصّل السلطات الظروف الدقيقة التي كانا في ظلها في إسرائيل.

يذكر ان الهجوم الذى وقع يوم الثلاثاء على يد فلسطينى من الضفة الغربية لقى مصرعه بعد قتله هو الثالث خلال اسبوع فى اسرائيل.

ما مجموعه 11 شخصا لقوا حتفهم في الهجمات الثلاث، وهو أعلى رقم مسجل في الدولة اليهودية بسبب هذه الظروف منذ عام 2006.

وفى يوم الاحد الماضى قتل اثنان من العربيين الاسرائيليين شرطيين فى مدينة الخضيرة الشمالية وفى الاسبوع الماضى قتل بدوي من قرية بالقرب من مدينة بئر السبع الجنوبية اربعة مدنيين فى هذه المدينة. وقد ادعى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) كلا الهجومين، وهو ما لم يحدث فيما يتعلق بإطلاق النار يوم أمس.

الأصدقاء والعائلة يحزن على جنازة أفيشاي يحيزكل الذي قتل خلال هجوم في مدينة بني براك الإسرائيلية، بالقرب من تل أبيب، إسرائيل، 30 آذار/مارس 2022. رويترز/رونين زفولين

بعد حادثة الليلة الماضية، أعلنت قوات الأمن حالة تأهب قصوى، ونشر الجيش الإسرائيلي تعزيزات للقوات في الضفة الغربية، وعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت مجلس الوزراء الأمني لهذا اليوم.

وقد تعرضت الحكومة الإسرائيلية والأمن والاستخبارات لانتقادات لفشلها في منع أي من الهجمات الأخيرة.

نفتالي بينيت: «إسرائيل تواجه موجة من الإرهاب العربي»

ندد رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت بان البلاد «تواجه موجة من الارهاب العربي» في اعقاب الهجوم الذي وقع يوم الثلاثاء في بني براك.

«قوات الأمن تعمل. وسوف نحارب الارهاب بإصرار واجتهاد وقبضة حديدية». وقال «لن نتحرك من هنا، وسوف ننتصر»، بينما نقل تعازيه الى اسر القتلى.

كما أكد في شريط فيديو أن «ما شوهد خلال عملية «حارس الجدران» (الهجوم العسكري على قطاع غزة في مايو 2021) كان نذيرا للأشياء التي كانت ستحدث»، في إشارة إلى تصاعد العنف بين العرب واليهود، كما ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل .

رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت يتحدث خلال اجتماع لمجلس الوزراء في مكتب رئيس الوزراء في القدس في 27 مارس 2022. افتح سلطان/تجمع عبر رويترز

وقال «بعد فترة من الصمت، هناك فورة عنيفة من جانب الذين يحاولون تدميرنا، وأولئك الذين يحاولون إيذائنا بأي ثمن، وأولئك الذين تدفعهم الكراهية تجاه اليهود ودولة إسرائيل، وأولئك الذين هم على استعداد للموت حتى لا نتمكن من العيش في سلام».

واكد بينيت الذى عقد اجتماعا طارئا فى وقت متأخر من يوم الثلاثاء مع وزير الدفاع بنيامين جانتز وقيادة قوات الامن "ان سر وجودنا هو لطفنا تجاه الاخرين وتصميمنا على الدفاع عن المنزل الذى بنيناه باى ثمن».

من جانبه، أكد غانتز أن قوات الأمن ستستخدم «كل الوسائل» لوضع حد لهذه الهجمات. وفي هذا السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيزيد من الانتشار العسكري في الضفة الغربية والمناطق الحدودية.

وقال جانز عقب اجتماع القيادة الامنية لمعالجة هذه الموجة من الهجمات الارهابية فى اسرائيل "لقد مررنا بأوقات عصيبة كشعب وكدولة وسط موجات من الارهاب ودائما فزنا بعزم وحزم وهو امر سنفعله هذه المرة ايضا».

من جانبه، أدان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الهجوم على بني براك، وقال إن قتل المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين «لن يؤدي إلا إلى مزيد من التدهور في الوضع»، خاصة مع وصول احتفالات رمضان وعيد الفصح والبيساش.

(مع معلومات من EFE و Europa Press)

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