«إلى ماربيل، من قلبي، أحتضنك، أدعوك لتثقيف نفسك»: رد مابل لارا على الهجمات العنصرية للمغني

لا يزال الحديث عن فضيحة المغني ماربيل، الذي وجد أنه من الممتع مقارنة مرشح نائب الرئيس للميثاق التاريخي، الزعيم الأفرو فرانسيا ماركيز، مع الغوريلا العملاقة «الملك كونغ». وفي هذه المناسبة، انضم الصحفي مابل لارا إلى القضية.

بالإضافة إلى ذلك، قال: «لديك كل الحق في أن تشعر بما تريد وتشعر به، ولكن تذكر أن هناك أيضا قانون التمييز هنا»، خلص مابل.

قام سياسي كالي بنشر منشور من خلال حسابه على تويتر للإعلان عن الدعوى القضائية التي رفعها ضد مورين بيلكي راميريز كاردونا، الاسم الأول لملكة تكنوكاريليرا.

لقد قدمت هذه الشكوى الجنائية 👇 ضد #Marbelle لانتهاكها قانون مكافحة العنصرية وقانون العقوبات عن طريق إهانة وإهانة مرشحنا لمنصب نائب الرئيس @FranciaMarquezM. سيدة ماربيل، هل تعتقد أنك يمكن أن تبصق عنصريتك مع الإفلات من العقاب؟ #FranciaNoEstáSola

شكوى روي باريراس، التي تم تقديمها في مكتب المدعي العام فرانسيسكو باربوسا، تقرأ تحليل السيناتور لتغريدة ماربيل، التي تم حذفها بعد ساعات من نشرها بواسطة موجة الشتائم التي تلقاها المغني نتيجة لذلك.

هكذا استخدمت السيدة راميريز هذه الشخصية للإشارة بطريقة مهينة وقحة ومهينة للمرشح لمنصب نائب الرئيس فرانسيا ماركيز مينا.

بالإضافة إلى ذلك، أشارت إلى تغريدات أخرى ربطت فيها ماربيل مرشح نائب الرئيس بالقوات المسلحة الثورية الكولومبية-الجيش الشعبي المنقرضة، وهي منظمة حرب عصابات تم حلها بالفعل ولم يكن ماركيز مرتبطًا بها أبدًا، كما أنها لا تتعلق بـ GaOr من المنشقين.

تقول روي باريراس أن المغنية، مع تغريداتها، ارتكبت جرائم الإهانة والافتراء والمضايقة. بالنسبة للجريمة الأولى، إذا ثبتت ثباتها، سيتعين على المغنية دفع عقوبة تتراوح بين 16 و 54 شهرًا في السجن؛ وبالنسبة للافتراء، هناك أحكام تتراوح بين 16 و 72 شهرًا، وللمضايقة التي يمكن أن تتلقاها من سنة إلى ثلاث سنوات.

ونقلت المغنية عن تغريدة روي باريراس وأكدت أنها ستستجيب لطلبات السلطات فيما يتعلق بهذه الدعوى القضائية.

ومع ذلك، يبدو أن المغنية المثيرة للجدل من رانشيراس قد تعلمت لعب تويتر: بصرف النظر عن الرد على Barreras، فقد أصدرت عدة تلميحات بدون ترويسة.

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