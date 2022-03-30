سألوا سارة أوريبي عن كيفية التغلب على توسا: «قد تحزن عليها مع الجميع»

من خلال الشبكات الاجتماعية، يتم استجواب سارة أوريبي باستمرار من قبل متابعيها وأحيانًا يشار إليها بعض المنتقدين في الديناميكيات المختلفة التي تؤديها للتفاعل مع مستخدمي الإنترنت. مواضيع حياته الشخصية, علاقته مع فريدي جوارين وحتى وزنه كانت في المحبرة, لذلك في بعض الأحيان تكون إجاباته قوية في كثير من الأحيان توصف بأنها وقحة.

في جولتها الأخيرة من «الأسئلة والأجوبة» التي أسمتها «أرد عليها بصور مثيرة أو مقاطع فيديو غير منشورة»، طلب منها أحد مستخدمي الإنترنت النصيحة حول كيفية التغلب على توسا وإعطائها واحدة من أفضل العبارات التحفيزية لها للمضي قدما في مشكلتها العاطفية.

كانت إجابة سارة أوريبي هي الأكثر صدقًا وصدقًا يمكن أن توجد: «أتمنى أن تحزن عليها بكل شيء. أريدك أن تشعر به مع كل شيء. قد تمنح نفسك الوقت للتغلب عليها والشفاء لأنه يجب أن تشعر أولاً للشفاء».

رافق رد المذيع صورة لها في إحدى رحلاتها، حيث تقف أمام ترتيب زهري ضخم مزين بورود الباستيل التي تلعب بشكل مثالي مع طبيعة سارة أوريبي والزي الذي ارتدته في تلك المناسبة يتكون من شورت جينز وسترة زرقاء سماوية.

إليك المحتوى الكامل لـ Sara Uribe :

قدمت سارة أوريبي نصيحة لأتباعها حول كيفية التغلب على توسا. مأخوذة من Instagram @rastreandofamosos

تم تكرار رد سيدة الأعمال من خلال بوابة الترفيه «تتبع Famosos» حيث تجاوزت بالفعل 2300 إعجاب وبعض التعليقات التي سخرت من كلماتها، لأنها تعتبر أنها غير ذات صلة بالسؤال الذي طرحه مستخدم الإنترنت.

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«أنا مستعد لخيبة أمل حب أخرى بنصيحة سارة أوريبي», «أنا أؤيد سارة، استمريت في التغلب على توسا لمدة عام ونصف، كان الأمر صعبًا، لكنني نجحت», «ممتاز، لكن معظمنا لا يضعه موضع التنفيذ، غادرنا غواتيمالا للوصول إلى غواتيبيور», «صحيح تمامًا»، بين الآخرين.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يتعين فيها على بطل الرواية السابق أن يوجه انتقادات على الشبكات الاجتماعية فيما يتعلق بجسدها، حيث يشار إليها باستمرار إلى اكتسابها وزنًا. ومع ذلك، سأله البعض لماذا لم يظهر بطنه لبعض الوقت، لأن الأسئلة ثابتة في منشوراته.

«هناك من يسأل لماذا لا أظهر بطني وسأفعل ذلك. كما ترى، إنه أمر سخيف، لكنه يجعلني معقدًا، حيث لدينا جميعًا شيء معقد. ما يحدث هو أنني أجريت عملية جراحية ولا أحب كيف يبدو بطني، ولا كيف يبدو زر بطني. اعتدت أن يكون لدي مربعات وكل شيء يبدو جيدًا، لكنني لم أعد أحبها كثيرًا، وبما أنني لا أحبها ولا أشعر بالأمان أيضًا، لأنني لم أعد أعرضها «، أوضحت سارة أوريبي من خلال «InstaStories».

بالإضافة إلى ذلك، أظهر مولد المحتوى أيضًا الندبة الضخمة التي لديها في أسفل بطنها، الناتجة عن العملية القيصرية التي أجريت عليها لولادة ابنها جاكوبو. ولكن هذه ليست الذاكرة الوحيدة المتبقية في paisa ولادة بكرها، لأنه بعد الولادة، كان جسدها يعاني من زيادة الوزن بمقدار 10 كيلوغرامات، وهذا هو السبب في أنها فخورة وتبدو لهم دون مشاكل.

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