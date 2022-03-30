وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في بوليفيا.

Una decena de periodistas bolivianos que se concentraron el 12 de noviembre, para denunciar los escasos avances en la investigación sobre el secuestro y tortura de siete trabajadores de medios de comunicación. EFE/Juan Carlos Torrejon

وأعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن قلقها إزاء حالات المضايقة والتخويف التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيين في بوليفيا، والتي شملت اعتقالات تعسفية عندما غطوا المظاهرات بين عامي 2019 و2021.

كما تعرب لجنة الخبراء، في تقريرها الدوري عن حالة حقوق الإنسان في بوليفيا، الذي يستعرض أحداث السنوات الخمس الماضية، عن قلقها من استمرار تجريم التشهير والقذف والإهانة «بما يترتب على ذلك من تهديد لحرية التعبير».

تلقت اللجنة شكاوى من الاستخدام المفرط وغير المتناسب للقوة، مع عواقب مميتة في بعض الأحيان، في سياق الأزمة البوليفية التي أعقبت الانتخابات عام 2019، وتدعو إلى التحقيق في هذه الأحداث دون تأخير «بطريقة شاملة ومستقلة ونزيهة».

ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء مستوى الاكتظاظ في السجون البوليفية، التي تمثل 148 في المائة من طاقتها، ولأن ما يقرب من ثلثي الأشخاص المحرومين من حريتهم رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة.

وتشير اللجنة إلى أن دائرة منع التعذيب جمعت أكثر من 3000 حالة تعذيب وسوء معاملة في بلد أمريكا الجنوبية بين عامي 2013 و2021، ارتكبتها الشرطة في السجون بشكل رئيسي.

و تلقت اللجنة شكاوى بشأن الاستخدام المفرط و غير المتناسب لل قوة (EFE/Jorge Abrego/Archive)

وعلى الرغم من فتح تحقيقات داخلية أمام 70 من ضباط الشرطة، فإن اللجنة تشدد على أنه لم يتم إبلاغهم بدقة بنتائج هذه التحقيقات.

بوليفيا، من ناحية أخرى، لديها «معدلات إدانة منخفضة فيما يتعلق بحالات العنف ضد المرأة»، حيث ارتكبت 113 جريمة قتل أنثى على الأقل منذ نوفمبر 2020، وفقًا للتقرير المنشور اليوم.

وتشعر اللجنة بالقلق لأن تعريف جرائم الاغتصاب والاغتصاب القانوني غير متكيف في القانون البوليفي مع المعايير الدولية، وهو ما يعني «عمليا الإفلات من العقاب» في حالات الاعتداء الجنسي والاعتداء على الأطفال.

ومن ناحية أخرى، يرحب خبراء الأمم المتحدة بحقيقة أن المحكمة الدستورية البوليفية أعلنت في عام 2014 عدم دستورية شرط الإذن القضائي بإنهاء الحمل عندما يكون نتيجة الاغتصاب أو سفاح المحارم أو الاغتصاب القانوني، لكنهم يشجدون أنه لا تزال هناك عقبات أمام الإجهاض.

وقد تلقت اللجنة ادعاءات في هذا الصدد من نحو 200 امرأة تمت مقاضاتها بتهمة الإجهاض بعد أن أبلغ عنها موظفون صحيون.

وأخيراً، ترحب اللجنة بإنشاء لجنة تقصي الحقائق في عام 2016 وإعداد تقريرها النهائي عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتُكبت بين عامي 1964 و1982، لكنها تذكر أن 147 ضحية من أصل 1714 ضحية معترف بها فيما يتعلق بهذه الأحداث لم يحصلوا بعد على أي تعويض.

ويخلص تقرير لجنة الأمم المتحدة إلى أن بقية الضحايا «لم يتلقوا سوى 20 في المائة من المبالغ المخصصة».

(مع معلومات من EFE)

استمر في القراءة: