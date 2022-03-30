الأسباب التي من شأنها أن تدفع الكونغرس إلى فرض رقابة نهائية على وزير الصحة، هيران كوندوري

يمكن أن يقضي هيرنان كوندوري أيامه الأخيرة كوزير للصحة. هذا الخميس، 31 مارس، سيناقش الكونغرس رقابته، وعلى ما يبدو، سيكون لديه الأصوات لسحبه من منصبه تحت جدية أسئلة عن عمله ومدى ملاءمته لممارسته.

تم تقديم طلب اللوم الأسبوع الماضي ويتهم كوندوري بالترويج لبيع «المياه العنقودية» من خلال إسناد الخصائص الطبية التي لم يتم إثباتها أو اعتمادها من قبل أي سلطة رسمية أو أكاديمية.

كما يتم إلقاء اللوم على رئيس الصحة لاستخدام حالته الطبية «لتعزيز خدمة تشخيص سرطان عنق الرحم دون أن يكون له تخصص أمراض النساء أو الأورام».

سبب آخر للمضي قدما في الرقابة، تنص الوثيقة على أن كوندوري غير مدرك للوظائف التي يجب أن يؤديها كوزير للصحة بعد نقل قاصر من كانيتي إلى ليما لتلقي العلاج الطبي.

«لم يثبت السيد هيرنان كوندوري ماتشادو القدرة على شغل المنصب أيضًا. وهكذا، من خلال مراجعة السيرة الذاتية وتجربة الإدارة، يمكن ملاحظة أن وزير الصحة تم تعيينه مديرًا إقليميًا للصحة في جونين، ولكن في تلك المناسبة تمت إزالته من منصبه بسبب عدم ملاءمته لشغل المنصب»، كما تقول فقرة أخرى من اقتراح اللوم.

ويلاحظ أيضا أنه نتيجة لتعيين هيرنان كوندوري، استقال العديد من المهنيين من مناصب رفيعة المستوى، مثل أعضاء الفريق الاستشاري الرفيع المستوى، الذين شجبوا «عدم وجود شروط لممارسة الحكم الذاتي في مناصبهم» وأن هذا «يضعف السياسة الصحية لبيرو الدولة.

المسؤولون الذين تركوا مناصبهم هم: فرجينيا غارايكوشيا كانون، إدوين فاسكيز غيرسي، لاديسلاو توتايا غونزاليس، خوان ريفيرا فيجو وغابرييلا مينايا مارتينيز. نائب وزير الصحة العامة في مينسا، غوستافو روزيل.

في 25 فبراير، تركت رئيسة التطعيمات، غابرييلا خيمينيز، منصبها أيضًا - وهو منصب أساسي في النهوض بالتطعيم ضد COVID-19 في البلاد. وذكرت المسؤولة السابقة في خطاب استقالتها أن التغييرات المستمرة في مينسا أثرت على الهيكل الفني لمنطقتها. وبالإضافة إلى ذلك، أبلغ عن سلسلة من الانتهاكات ضد إدارته منذ تولي هيرنان كوندوري منصبه.

غابرييلا خيمينيز وغوستافو روسيل

سيكون لديهم الأصوات.

ستحصل المعارضة على حوالي 72 صوتًا لصالح اقتراح اللوم ضد هيرنان كوندوري، ومن المأمول أن يتجاوز الحد الأدنى لعدد الانضمام المطلوب لإقالة المسؤول المستجوب من منصبه.

فقط القوة الشعبية، التجديد الشعبي وأفانزا بايس لديهم 43 صوتًا لصالحهم. ويمكن أن ينضم إليهم 8 أعضاء من Acción Popular و 10 أعضاء في التحالف من أجل التقدم (APP). وبالمثل، 3 مشرعين من سوموس بيرو، 2 من Juntos por Peru - الذين وقعوا على الاقتراح - وحوالي 6 لم يتم تجميعهم.

في هذا الصدد، قال الوزير السابق أوسكار أوغارتي إن إقامة كوندوري على رأس مينسا يشكل خطرًا على المؤسسة التي يبدو أنها لا تملك شمالا وأن هذا يسبب «شللًا لا يسمح لنا باستئناف أبسط الأشياء، مثل التطعيم وتعزيز المستوى الأول من الرعاية و إدارة الأمراض الأخرى [...] عندما يكون هناك نقص في الخبرة والإعداد في موقف لا يقل أهمية عن وزير الصحة، تظهر الإيماءات الديماغوجية التي لا تساعد الصحة العامة على الإطلاق، ولكنها تولد ظروف الانحدار».

قال راؤول أوركويزو، عميد كلية الطب، «نحن واضحون للغاية ما يجب أن تكون عليه صورة وزير الصحة. بغض النظر عن اللون السياسي، يجب أن يكون لديه خبرة في الصحة والإدارة، يجب أن يكون قائدًا يمكننا نحن والسكان الوثوق به. إن وجود وزير ليس لديه هذه الخصائص يولد إحباطًا هائلاً».

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