عدد اللاجئين الأوكرانيين الفارين من الغزو الروسي يتجاوز بالفعل 4 ملايين

إن الأوكرانيين الذين فروا من بلادهم بسبب الغزو الروسي، ومعظمهم من النساء والأطفال والمسنين، تجاوزوا اليوم حاجز أربعة ملايين، وفقا للإحصاءات التي يتم تحديثها يوميا من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHR).

توقعت المنظمة بالفعل في بداية الغزو الروسي أنه سيتم الوصول إلى هذا الرقم، والذي يمثل أكبر هجرة جماعية في أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وأن واحدًا من كل عشرة أوكرانيين غادروا بلادهم في شهر واحد فقط.

وقد وصل أكثر من نصف هؤلاء اللاجئين إلى بولندا المجاورة، التي تضم نحو 2.3 مليون أوكراني، بينما يوجد حوالي 600 ألف شخص في رومانيا، حيث مر الآلاف منهم من قبل عبر مولدوفا المجاورة.

(مع معلومات من EFE)

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