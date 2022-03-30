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الأربعاء 30 مارس 2022
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عدد اللاجئين الأوكرانيين الفارين من الغزو الروسي يتجاوز بالفعل 4 ملايين

و غالبية المشردين هم من النساء و الأطفال و المسنين, كما ذكرت الأمم المتحدة

Newsroom Infobae

30 مارس 2022

إن الأوكرانيين الذين فروا من بلادهم بسبب الغزو الروسي، ومعظمهم من النساء والأطفال والمسنين، تجاوزوا اليوم حاجز أربعة ملايين، وفقا للإحصاءات التي يتم تحديثها يوميا من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHR).

توقعت المنظمة بالفعل في بداية الغزو الروسي أنه سيتم الوصول إلى هذا الرقم، والذي يمثل أكبر هجرة جماعية في أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وأن واحدًا من كل عشرة أوكرانيين غادروا بلادهم في شهر واحد فقط.

وقد وصل أكثر من نصف هؤلاء اللاجئين إلى بولندا المجاورة، التي تضم نحو 2.3 مليون أوكراني، بينما يوجد حوالي 600 ألف شخص في رومانيا، حيث مر الآلاف منهم من قبل عبر مولدوفا المجاورة.

(مع معلومات من EFE)

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