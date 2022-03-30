ملايين البيزو التي فاز بها بارانكويلا مع كرنفال

Turistas posan con elementos del Carnaval de Barranquilla (Colombia). EFE/Carlos Durán Araújo/Archivo

أنهى أمس أحدث إصدار من كرنفال بارانكويلا، والذي كان لدي توقعات عالية لأنه كان الإصدار الأول الذي يتم عقده شخصيًا، منذ الإغلاق بسبب الوباء، وفقًا لمكتب عمدة العاصمة الأطلسية، تم تلبية التوقعات، بالإضافة إلى الأرقام التي تم الوصول إليها في عام 2020.

أعطى العمدة خايمي بوماريجو توازنًا إيجابيًا، مؤكدًا أن إيرادات المدينة بلغت حوالي 400 مليار بيزو؛ تم توليد حوالي 53500 وظيفة، مباشرة وغير مباشرة، وتم إنشاء 23500 وظيفة لأنشطة أخرى تتعلق بالكرنفال.

في قطاع الفنادق وحده، بلغت المبيعات حوالي 3 مليارات بيزو، بسعة 90٪. بالمقارنة مع الإصدار الأخير وجهاً لوجه، في عام 2020، حيث كان الإشغال 92٪، فإن النتيجة مرضية بالنظر إلى أنه لا يزال هناك خطر العدوى بـ COVID 19. وقال رئيس البلدية إن التقديرات الأولية التي قدمها كوتيلكو أتلانتيكو تضاعفت.

كان قطاع تذوق الطعام أيضًا قطاعًا آخر استفاد، بالإضافة إلى الكرنفال، من المباراة التي لعبها المنتخب الوطني الكولومبي يوم الخميس الماضي 24 مارس ضد بوليفيا؛ وهذا يعني زيادة بنسبة 30٪ في المبيعات.

شهدت المتاجر مثل متاجر الخمور والحانات ومصففي الشعر ومحطات الوقود والصيدليات زيادة كبيرة في المبيعات. كما استفاد قطاع النقل، مع مراعاة الأرقام المقدمة من El Heraldo، بلغ متوسط إنفاق السياح خلال الأيام الأربعة للكرنفال، المواطنين والأجانب على حد سواء، حوالي 1,330 مليون بيزو لكل زائر. بالإضافة إلى ذلك، تشير التقديرات إلى أن حوالي 350,000 شخص وصلوا إلى بارانكويلا.

نقطة مواتية أخرى، ذكرت سلطات المرور والشرطة في المحيط الأطلسي، هي أنه تم الإبلاغ عن 0 حالة وفاة من حوادث الطرق. تم تسجيل حادثين صغيرين فقط، مما لم يترك أي وفيات. واحدة من الاستراتيجيات الناجحة التي حققت هذا الرقم كانت «كسب أغلى مشروب في حياتك»، والتي اقتربت من الأشخاص الذين زاروا متاجر الخمور خلال الكرنفال. تم إعطاؤهم رسالة تركز على زيادة الوعي بين المواطنين «حول كيف يمكن للقرار السيئ أن يطفئ فرحة الكرنفال تمامًا».

وقال خافيير فيسبل، نائب مدير عملية النقل الأطلسي:

وأضاف أن هذه الحملة نفذت في مختلف البلديات في منطقة العاصمة بارانكويلا.

وأكدت شرطة المحيط الأطلسي, أن لديها رقما قياسيا من 72,283 مركبة دخلت و 62,427 غادرت المحيط الأطلسي بالطرق الوطنية, من الجمعة إلى الثلاثاء, الأيام التي تم فيها الاحتفال بالكرنفال. وبالإضافة إلى ذلك، أفادوا بأنهم فرضوا 206 شكوى.

يمكن تلخيص الأرقام الإيجابية التي خلفها هذا، أحد أهم الأحداث في البلاد، بالكلمات التي قالتها ملكة الكرنفال، فاليريا شاريس، في ختام الأعياد: «لقد حققت بالفعل حلم الكثير منكم لهذا الكرنفال في بارانكويلا 2022 الذي أعادنا الفرح. يوضح لنا هذا الكرنفال أنه يستحق الحلم وأنه لا شيء مستحيل». كان الشاب البالغ من العمر 23 عامًا أول «سيادي» يختاره الشعب.

فازت بالتصفيق، وفقا للعمدة بوماريخو، منذ ذلك الحين، «من الدقيقة 1 جسدت التصميم على تحقيق الأحلام والشمول والتجديد التي يدعو إليها كرنفال لدينا. بارانكويلا تفوز بسفير لا مثيل له. شكرا لك على التسليم!» ، كتب على حسابه على تويتر.

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