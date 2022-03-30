جعل غزو أوكرانيا فلاديمير بوتين أسوأ شخص حسن السمعة في تاريخ الإنترنت.

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جعلت الحرب والغزو لأوكرانيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أسوأ شخص حسن السمعة في تاريخ الإنترنت، وغمرت الشبكات بملايين الأخبار ورسائل الازدراء تجاهه.

منذ أن قررت غزو أوكرانيا في 24 فبراير، كان هناك أكثر من 12 مليون قصة إخبارية سلبية (باللغة الإسبانية فقط)، وآلاف التغريدات، ومقاطع الفيديو الهامة التي انتشرت على مختلف الشبكات الاجتماعية، والعلامات أو علامات التصنيف، والعديد من الحملات التسويقية للترويج للقمصان أو الأشياء التي تعبر رفض الغزو والرئيس الروسي.

البيانات مأخوذة من مرصد الإنترنت الإسباني، وهو كيان خاص تم إنشاؤه قبل 20 عامًا وتخصص في تحليل الاتجاهات والظواهر المتعلقة بالشبكة.

تكشف البيانات الصادرة يوم الأربعاء من قبل المرصد أنه في الأسابيع الأخيرة أصبحت الشبكة صدى وانعكاس للرفض الناتج عن هذه الحرب، وأكدت أن هذا الحدث أدى إلى ظهور نماذج جديدة من «الكارهين» («الكارهين»)، المتصيدون، «المعاقبون» («المعاقبون»)، «مرتزقة الحرب» و «cybersaboteurs».

أدى الصراع الحربي, بحسب المرصد, إلى سلسلة من الملايين من الآراء السلبية, الصفات غير المؤهلة, تغريدات حارقة ومجموعات مناهضة لبوتين تم نشرها على Facebook أو Telegram.

قامت بعض محركات البحث الرئيسية على الإنترنت بتعديل اقتراحات البحث وربط اسم بوتين بعبارات مثل «الحرب» أو «الثروة الشخصية» أو «الإبادة الجماعية في أوكرانيا» أو «التسمم».

كما انتشرت المدونات التي تلمح إلى الفساد المزعوم للقلة، وثروة بوتين في الخارج، وعشاقه، وأطفاله السريين، وحتى خطط لإنهاء حياة الزعيم الروسي على الإنترنت.

(مع معلومات من EFE)

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