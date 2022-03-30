اللحظة المحرجة التي مرت بها ريجينا بلاندون لعدم قدرتها على الذهاب إلى الحمام في مسرحية

في العديد من المناسبات، يواجه الممثلون تحديات مختلفة داخل وخارج المسرح كجزء من مشاريعهم، وهي مواقف تعتبر جزءًا من مهنتهم. كان هذا هو الحال مع التجربة التي واجهتها ريجينا بلاندون عندما كانت جزءًا من فريق Happy، وهو عرض لروبرت كايسلي تم عرضه في مسرح ميلانو الواقع في مكسيكو سيتي.

كما لم يحدث من قبل، فتحت المترجمة المكسيكية أبواب منزلها لمشاركة بعض من علاقتها الحميمة خلال المقابلة التي أجرتها مع برنامج When Nadie Seas Me، وهو برنامج يوتيوب استضافته الممثلة الكوميدية إيزابيل فرنانديز. خلال الحديث، ذكرت الممثلة أنها مرت منذ بعض الوقت بموقف محرج لأنها لم تستطع الذهاب إلى المرحاض بين فترات الراحة في المسرحية المذكورة أعلاه.

بدأت بطلة Guerra de Likes قصتها بتوضيح أن كل شيء حدث بسبب الوصول والمساحات داخل المكان، لأنها لم تستطع التحرك بسهولة بمجرد وضعها في مكانها قبل الصعود على خشبة المسرح.

(التقاط يوتيوب: إيزابيل فرنانديز)

«كنت أنزل من غرفة الملابس وأتسلق مثل التابانكو الذي كان هناك، من أين أتيت، ولم أعد إلى غرفة الملابس بعد الآن، أي أنني لم أستطع الذهاب إلى الحمام، لم يكن هناك طريقة. لذلك اضطررت إلى التبول قبل الدخول، والذهاب إلى التابانكو، وأود أن صب بلدي mezcal وهذا كل شيء،» قال.

قالت ريجينا بلاندون أن شخصيتها كانت امرأة تشرب كثيرًا، ولهذا السبب، أثناء المسرحية كان عليها أن تتظاهر بأنها كانت تشرب المشروبات الكحولية بمساعدة الماء وهذا تسبب في خروجها من الحمام بين الأفعال، لكنها لم تستطع فعل أي شيء حيال ذلك لتتمكن من الذهاب إلى مرحاض.

كانت هناك لحظة عندما صعدت مرة أخرى، تغيرت، رسمت نفسي وعادت إلى مستوى منخفض. لذلك، إذا كنت في ذلك الوقت هناك، عندما كنت لا أزال على بعد ساعة أداء، كنت أرغب في التبول، واضطررت إلى التبول في ذلك الوقت حتى لو كان هذا هو الحال [قليلاً]»، وتابع.

من السرير، اعترفت ريجينا بأنها لا تشخر عادة، لكن صديقها، مارتين ألتومارو، فعل ذلك. (التقاط يوتيوب: إيزابيل فرنانديز)

هذا الوضع، إلى جانب الاحتمال الباطل لأخذ قسط من الراحة لتخفيف نفسه بين الأفعال، تسبب له في اتخاذ قرار التبول في غرفة خلع الملابس على منشفة، وهو الوضع الذي حدث له في أكثر من مناسبة.

«في أحد الأيام لم أستمع [إلى جسدي] بالطبع، اضطررت إلى التبول على منشفة مرتين، قائلاً: «P* ta، لا تفرغ [مثانتي] جيدًا». ثم قلت بالفعل: «لا أحد يلمس تلك المنشفة، آخذها إلى المنزل، أغسلها، عفوا»، قال.

لكن الإجراء الذي اتخذه لم يكن كافياً، لأن طول المسرحية لم يساعد وفي مناسبات أخرى كان عليه أن يريح نفسه في دلو مثل رفقاء المدلى بها: «هذا هو السبب في عدم التواضع»، وأضاف.

اعترفت الممثلة ما هي الأطعمة المقلية المفضلة لديها. (التقاط يوتيوب: إيزابيل فرنانديز)

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