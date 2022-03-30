الخطاب المثير للجدل الذي كان ريكي جيرفيه سيلقي في حفل توزيع جوائز الأوسكار 2022

77th Golden Globe Awards - Show - Beverly Hills, California, U.S., January 5, 2020 - Ricky Gervais. Paul Drinkwater/NBCUniversal/Handout via REUTERS For editorial use only. Additional clearance required for commercial or promotional use, contact your local office for assistance. Any commercial or promotional use of NBCUniversal content requires NBCUniversal's prior written consent. No book publishing without prior approval. NO SALES. NO ARCHIVES.





بعد الجدل الذي أطلقته صفعة ويل سميث على كريس روك للدفاع عن جادا، أصدرت زوجته، المنتج ريكي جيرفيه سلسلة من التغريدات التي توضح مدى حمضية خطابه خلال حفل الأوسكار لعام 2022.

في حسابه الرسمي، أعرب عن سلسلة من الاقتباسات التي كان سيقولها في الحدث، والتي يتطرق فيها إلى العديد من القضايا الاجتماعية حول عدم المساواة الاقتصادية وحتى الثعلبة، وهو مرض تعاني منه الممثلة جادا.

في إحدى التغريدات التي كتبها كاتب The Office - النسخة البريطانية الأصلية - كان من الممكن قراءة ما يلي: «أنا فخور بأن أقول إن هذه هي جوائز الأوسكار الأكثر تنوعًا وتقدمية في التاريخ. لدينا كل المجموعات التي تقع تحت الشمس. باستثناء الفقراء، بالطبع. لأولئك الذين يعطونهم».