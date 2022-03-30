اختبارات صابر 11 التقويم أ: هذه هي تواريخ التسجيل للامتحان

أعلن المعهد الكولومبي لتقييم التعليم (Icfes) أنه اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل، 18 أبريل، سيفتحون عملية التسجيل لاختبارات تقويم صابر أ، قبل صابر والتحقق من صحة البكالوريا الأكاديمية.

«نواصل تعزيز عمليات التقييم كآلية فعالة لتقديم المدخلات التي تسمح لنا بالعمل من أجل التحسين المستمر لجودة التعليم في جميع أنحاء كولومبيا»، قالت المديرة العامة لـ Icfes، مونيكا أوسبينا لوندونو.

وفقًا لـ Ospina، سيتم تمديد عملية التسجيل حتى يوم الاثنين المقبل 23 مايو، بحيث يمكن تطبيق الاختبارات الثلاثة في الأسبوع الأول من سبتمبر.

وفي هذا الصدد، سلطت مديرة Icfes الضوء على أهمية هذه الاختبارات لأنها، كما أشارت، «تسمح النتائج للطلاب - في هذه الحالة أولئك في الصف 11، والتقويم A و B، والتحقق من صحة - بالوصول إلى التعليم العالي».

بعد ذلك، أضاف المسؤول: «مع Pre Saber، يعيش المقيمون تجربة الاختبار ويصبحون على دراية بالمنهجية، وأخيرًا، يساعدنا تحليل البيانات على قياس جودة التعليم وتوليد توصيات توجه المؤسسات والحكومات في صنع القرار. وفي صياغة سياسات تتناسب مع احتياجات البلد».

تجدر الإشارة إلى أنه يوم الأحد 27 مارس، عقد Icfes أول يوم اختبار صابر لعام 2022، والذي تم تطبيقه على طلاب التقويم B و Pre Saber والتحقق من صحة البكالوريا الأكاديمية، في 231 نقطة في 90 بلدية في جميع أنحاء البلاد.

تم إجراء اختبارات تقويم Saber 11 B و Validants في يوم واحد، تحت طريقة القلم والورق في الموقع. في المجموع، بما في ذلك اختبارات ما قبل صابر، تم تقديم أكثر من 105,000 طالب ومواطن في جميع أنحاء البلاد.

في حالة اختبارات ما قبل صابر، التي أجريت إلكترونيا في المنزل، وعلى القلم والورق في الموقع، اعتمادا على اختيار الطالب، جمعت 3700 طالب من الصفين التاسع والعاشر، الذين خضعوا للاختبار في الموقع، في حين أخذ 12,553 آخرين بطريقة الإلكترونيات، وهذا هو، في المنزل.

بالإضافة إلى ذلك، شدد Icfes على أنه في هذا اليوم الجديد من الاختبار، في إطار سياسة الإدماج التي تنتهجها الحكومة الوطنية، تم وضع آليات حتى يتمكن 914 شخصًا يعانون من نوع من الإعاقة من تقديم اختباراتهم في الظروف المثلى.

وأبرز المعهد أيضا أنه من بين الذين تم تقييمهم، كان هناك 030 1 مواطنا فنزويليا، خضعوا للاختبار، من أجل إتاحة الفرصة للوصول إلى نظام التعليم العالي الكولومبي.

فيما يتعلق بنتائج اختبارات صابر 11، أعلنت Icfes أنها ستنشر يوم السبت المقبل 28 مايو، من خلال موقع الكيان على الإنترنت: www.icfes.gov.co، في حين أنه بحلول يوم السبت 4 يونيو، سيتم الإعلان عن نتائج اختبارات ما قبل صابر والتحقق من صحتها، بالإضافة إلى الدبلومات وشهادات موافقة الأشخاص الذين يجتازون امتحان التحقق.





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