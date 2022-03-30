«Ternuritas»: سخر AMLO من عازفي البيانو الذين جلبوا لعبة من «لا كاسا غريس» من قبل ابنه خوسيه رامون

سخر الرئيس، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (AMLO)، من أعضاء مجلس الشيوخ في حزب العمل الوطني (PAN) الذين أحضروا لعبة ليغو من «البيت الرمادي» لمولدهم البكر، خوسيه رامون لوبيز بلتران.

هذا، بعد أن ألمح إلى أن هذه الحقيقة كانت «ستقع في السخيفة»؛ وهو عمل، كما أكد، يجب تجنبه داخل السياسة.

«هذا ما فعلوه. سؤال مبدع للغاية»، موضحا أن حكومته لم تعد ملزمة بتقديم المزيد من التفسيرات التي تم تقديمها بالفعل.

«خوسيه رامون يبلغ من العمر 40 عامًا. إنه متزوج، يستأجر منزلاً مع زوجته مقابل 100,000 بيزو شهريًا. لم أكن لأفعل ذلك لكنه مستقل، وقد استأجره لفرد خاص»، قال خلال محاضرته الصباحية.

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